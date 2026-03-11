Mundo

El Salto del Tugela podría convertirse en la cascada más alta del mundo

Los resultados preliminares de una investigación internacional indican que su altura podría superar la del Salto Ángel, abriendo interrogantes sobre los criterios para definir récords naturales

Guardar
Una investigación internacional revela que
Una investigación internacional revela que el Salto del Tugela en Sudáfrica podría superar al Salto Ángel como la cascada más alta del mundo (Captura/YouTube)

En el noreste de Sudáfrica, entre las montañas Drakensberg y paisajes de gran altitud, se ubica el Salto del Tugela, un conjunto de cascadas que podría convertirse en la más alta del mundo si las próximas mediciones científicas confirman los resultados preliminares. El debate sobre su verdadera altura, que ha atraído la atención de geógrafos, hidrólogos y exploradores internacionales, ha renovado el interés por los grandes accidentes geográficos del planeta.

El Salto del Tugela, ubicado en el Parque Nacional Royal Natal, presenta una caída total reconocida oficialmente de 948 metros, lo que le otorga el segundo lugar en el ranking mundial detrás del Salto Ángel, situado en Venezuela. Sin embargo, recientes investigaciones han puesto en duda esta clasificación y sugieren que el Tugela podría superar a su competidor sudamericano.

Según un estudio realizado en 2016 por un equipo de geógrafos de la Universidad Técnica Checa en Praga, la cascada alcanzaría 983 metros de altura. Aunque estos resultados aún no han sido validados por la base de datos internacional especializada en cascadas World Waterfall Database ni por la organización científica National Geographic Society, el margen de diferencia ha impulsado nuevas campañas de medición.

La controversia sobre la altura exacta del Salto del Tugela no responde solo al interés por establecer récords, sino que también pone de relieve las dificultades para medir fenómenos naturales en áreas de acceso complejo. El método de cálculo, el punto de inicio y final de la medición y las fluctuaciones estacionales del caudal pueden alterar significativamente los resultados.

Por este motivo, la comunidad científica continúa debatiendo los criterios técnicos más adecuados para asignar el título de “cascada más alta del mundo”.

El Salto del Tugela, ubicado
El Salto del Tugela, ubicado en las montañas Drakensberg, fue medido con tecnología láser y GPS, arrojando una altura de hasta 983 metros (Captura/YouTube)

Ubicación y características geográficas

El Salto del Tugela se localiza en el núcleo de las montañas Drakensberg, una de las formaciones geológicas más antiguas y prominentes de África austral. Esta cadena montañosa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa la provincia de KwaZulu-Natal y marca un punto geográfico de referencia para Sudáfrica.

El río Tugela, que da nombre a la cascada, nace en la meseta de Mont-Aux-Sources, a más de tres mil metros sobre el nivel del mar, y recorre varios kilómetros antes de precipitarse desde el denominado Anfiteatro, un acantilado de roca basáltica dominante en la región.

La estructura del Salto del Tugela está compuesta por cinco saltos principales, aunque algunos estudios recientes proponen entre siete y ocho niveles, según la definición hidrológica utilizada. El agua cae en sucesión, siguiendo la pendiente rocosa del Anfiteatro y formando columnas de vapor que pueden observarse desde grandes distancias. Durante la temporada húmeda, el caudal aumenta debido a las lluvias y el deshielo. En los meses secos, la cascada puede disminuir notablemente o incluso cesar temporalmente.

El área de drenaje del río Tugela abarca solo tres km², lo que resulta relevante porque explica la fuerte variabilidad en el flujo de agua. Según el geógrafo sudafricano Dr. John Boardman, de la Universidad de Oxford, la interacción entre la altitud, la topografía y el régimen de precipitaciones convierte al Tugela en una cascada intermitente desde el punto de vista hidrológico, ya que su flujo depende intensamente de las condiciones climáticas anuales.

El Parque Nacional Royal Natal
El Parque Nacional Royal Natal atrae a miles de turistas cada año, con un crecimiento del 12% en visitantes internacionales en la última década (Captura/YouTube)

La disputa por el récord mundial

El ranking internacional de cascadas más altas se fundamenta en datos verificados por entidades como la base de datos internacional especializada en cascadas World Waterfall Database y la revista científica Geophysical Research Letters.

Hasta la fecha, el Salto Ángel mantiene el liderazgo con una altura oficialmente reconocida de 979 metros, conforme a mediciones históricas de la Sociedad Geográfica Nacional de Venezuela. Sin embargo, investigaciones recientes han cuestionado la precisión de estas cifras.

En 2016, un grupo de científicos checos liderados por el geógrafo Petr Jan Juračka realizó una expedición al Tugela utilizando equipos láser y GPS de alta precisión. Los resultados, publicados en la revista académica Remote Sensing, indicaron una altura de 983 metros, superando en cuatro metros al Salto Ángel. No obstante, la comunidad científica internacional ha señalado que el método empleado, que incluye la medición desde un punto distante de la base real de la cascada, podría sobreestimar la distancia vertical efectiva.

La controversia se agrava porque algunas mediciones históricas del Salto Ángel también presentan inconsistencias, especialmente en la determinación del punto de inicio del salto principal.

El hidrólogo estadounidense Dr. George Kourounis, consultor de la base de datos internacional especializada en cascadas World Waterfall Database, señaló en una entrevista con la National Geographic Society: “Ambas cascadas presentan desafíos técnicos para lograr una medición fiable y replicable. Es posible que futuras investigaciones, con tecnología de escaneo tridimensional, aporten datos concluyentes”.

El debate con el Salto
El debate con el Salto del Ángel gira en torno a los métodos, puntos de medición y datos dispares entre investigadores (Jorge Silva/REUTERS)

Implicancias ambientales y turísticas

El Salto del Tugela no solo es motivo de debate por su altura, sino también por su importancia ecológica y turística. El Parque Nacional Royal Natal recibe a miles de visitantes cada año que recorren las rutas de senderismo y disfrutan de las vistas panorámicas sobre el Anfiteatro. De acuerdo con la autoridad estatal en turismo, el Departamento de Turismo de Sudáfrica, el flujo de visitantes internacionales aumentó un 12 % en la última década, impulsado por el interés en recursos naturales como el Tugela.

La conservación de este ecosistema implica retos específicos, como la protección de especies endémicas y la gestión sostenible del uso del agua frente al crecimiento de la actividad turística. Las autoridades sudafricanas han implementado medidas para proteger la flora y fauna autóctonas y garantizar el manejo adecuado de los recursos hídricos.

El Dr. Peter Goodman, especialista en gestión ambiental de la Universidad de Witwatersrand, subrayó: “El cambio climático y el aumento de la presión turística exigen estrategias adaptativas para mantener el equilibrio ecológico del parque”.

Temas Relacionados

Salto Del TugelaKwaZulu-NatalMontañas DrakensbergComunidad CientíficaControversia Altura CascadaTurismo NaturalNewsroom BUE

Últimas Noticias

El estado de salud de Mojtaba Khamenei suscita rumores tras su nombramiento como líder supremo

La confirmación de lesiones por parte de diplomáticos y la escasa comunicación oficial han incrementado la incertidumbre sobre la condición del dirigente iraní después del bombardeo que costó la vida de sus familiares

El estado de salud de

Las personalidades del entretenimiento y el deporte con mayores fortunas, según Forbes

La clasificación reúne a 22 celebridades con patrimonios superiores a USD 1.000 millones, forjados a partir de inversiones, propiedad intelectual y acuerdos estratégicos

Las personalidades del entretenimiento y

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El último listado anual de millonarios situó a la heredera de Walmart en el primer puesto entre las fortunas femeninas, tras un significativo aumento en el valor de sus acciones y patrimonio familiar

La revista Forbes ubicó a

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

La declaración indica que la militarización de estas infraestructuras elimina las garantías internacionales para trabajadores y tripulaciones, lo que incrementa la posibilidad de incidentes que afectarían tanto al comercio global como a la seguridad regional

El Comando Central de Estados

Al menos cuatro muertos en Ucrania tras un ataque con drones de las tropas de Putin

Kharkiv, la segunda ciudad más grande ubicada cerca de la frontera con Rusia, sufre el asedio rodeada por la ofensiva rusa

Al menos cuatro muertos en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el efecto de

Cuál es el efecto de la pimienta en el corazón

Receta de salsa americana, un clásico fácil perfecto para acompañar pescados y mariscos

Estos 5 síntomas indican que estás estresado, según un doctor

Las prendas de ropa que liberan sustancias tóxicas: tintes químicos, microplásticos y desequilibrios hormonales

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Colombia elimina a Panamá y se despide del Clásico Mundial con un triunfo

La Bolsa de Londres baja un 0,56 % con petroleras al alza y el sector financiero en rojo

Sibiga invita a Orsi a visitar Ucrania y a estrechar lazos durante la investidura de Kast

Rebeldes del norte de Mali reivindican un ataque con drones kamikaze a un campo militar

México alcanza las nueve regiones en la Guía Michelín al incorporar tres nuevos estados

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman habla por primera

Nicole Kidman habla por primera vez de su divorcio con Keith Urban: “Todavía hay dolor”

Así fue como Peter Davison evitó ser “solo Doctor Who” y triunfó construyendo una carrera versátil dentro y fuera de la saga

“One Piece”: ¿quién es el personaje misterioso que salvó a Luffy en la temporada 2?

Las personalidades del entretenimiento y el deporte con mayores fortunas, según Forbes

Colman Domingo habla del rechazo de Paris Jackson a la biopic de ‘Michael’: “Espero que algún día ame este tributo a su padre”