El Salto del Tugela podría convertirse en la cascada más alta del mundo

Una investigación internacional revela que el Salto del Tugela en Sudáfrica podría superar al Salto Ángel como la cascada más alta del mundo (Captura/YouTube)

En el noreste de Sudáfrica, entre las montañas Drakensberg y paisajes de gran altitud, se ubica el Salto del Tugela, un conjunto de cascadas que podría convertirse en la más alta del mundo si las próximas mediciones científicas confirman los resultados preliminares. El debate sobre su verdadera altura, que ha atraído la atención de geógrafos, hidrólogos y exploradores internacionales, ha renovado el interés por los grandes accidentes geográficos del planeta.

El Salto del Tugela, ubicado en el Parque Nacional Royal Natal, presenta una caída total reconocida oficialmente de 948 metros, lo que le otorga el segundo lugar en el ranking mundial detrás del Salto Ángel, situado en Venezuela. Sin embargo, recientes investigaciones han puesto en duda esta clasificación y sugieren que el Tugela podría superar a su competidor sudamericano.

Según un estudio realizado en 2016 por un equipo de geógrafos de la Universidad Técnica Checa en Praga, la cascada alcanzaría 983 metros de altura. Aunque estos resultados aún no han sido validados por la base de datos internacional especializada en cascadas World Waterfall Database ni por la organización científica National Geographic Society, el margen de diferencia ha impulsado nuevas campañas de medición.

La controversia sobre la altura exacta del Salto del Tugela no responde solo al interés por establecer récords, sino que también pone de relieve las dificultades para medir fenómenos naturales en áreas de acceso complejo. El método de cálculo, el punto de inicio y final de la medición y las fluctuaciones estacionales del caudal pueden alterar significativamente los resultados.

Por este motivo, la comunidad científica continúa debatiendo los criterios técnicos más adecuados para asignar el título de “cascada más alta del mundo”.

El Salto del Tugela, ubicado en las montañas Drakensberg, fue medido con tecnología láser y GPS, arrojando una altura de hasta 983 metros (Captura/YouTube)

Ubicación y características geográficas

El Salto del Tugela se localiza en el núcleo de las montañas Drakensberg, una de las formaciones geológicas más antiguas y prominentes de África austral. Esta cadena montañosa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa la provincia de KwaZulu-Natal y marca un punto geográfico de referencia para Sudáfrica.

El río Tugela, que da nombre a la cascada, nace en la meseta de Mont-Aux-Sources, a más de tres mil metros sobre el nivel del mar, y recorre varios kilómetros antes de precipitarse desde el denominado Anfiteatro, un acantilado de roca basáltica dominante en la región.

La estructura del Salto del Tugela está compuesta por cinco saltos principales, aunque algunos estudios recientes proponen entre siete y ocho niveles, según la definición hidrológica utilizada. El agua cae en sucesión, siguiendo la pendiente rocosa del Anfiteatro y formando columnas de vapor que pueden observarse desde grandes distancias. Durante la temporada húmeda, el caudal aumenta debido a las lluvias y el deshielo. En los meses secos, la cascada puede disminuir notablemente o incluso cesar temporalmente.

El área de drenaje del río Tugela abarca solo tres km², lo que resulta relevante porque explica la fuerte variabilidad en el flujo de agua. Según el geógrafo sudafricano Dr. John Boardman, de la Universidad de Oxford, la interacción entre la altitud, la topografía y el régimen de precipitaciones convierte al Tugela en una cascada intermitente desde el punto de vista hidrológico, ya que su flujo depende intensamente de las condiciones climáticas anuales.

El Parque Nacional Royal Natal atrae a miles de turistas cada año, con un crecimiento del 12% en visitantes internacionales en la última década (Captura/YouTube)

La disputa por el récord mundial

El ranking internacional de cascadas más altas se fundamenta en datos verificados por entidades como la base de datos internacional especializada en cascadas World Waterfall Database y la revista científica Geophysical Research Letters.

Hasta la fecha, el Salto Ángel mantiene el liderazgo con una altura oficialmente reconocida de 979 metros, conforme a mediciones históricas de la Sociedad Geográfica Nacional de Venezuela. Sin embargo, investigaciones recientes han cuestionado la precisión de estas cifras.

En 2016, un grupo de científicos checos liderados por el geógrafo Petr Jan Juračka realizó una expedición al Tugela utilizando equipos láser y GPS de alta precisión. Los resultados, publicados en la revista académica Remote Sensing, indicaron una altura de 983 metros, superando en cuatro metros al Salto Ángel. No obstante, la comunidad científica internacional ha señalado que el método empleado, que incluye la medición desde un punto distante de la base real de la cascada, podría sobreestimar la distancia vertical efectiva.

La controversia se agrava porque algunas mediciones históricas del Salto Ángel también presentan inconsistencias, especialmente en la determinación del punto de inicio del salto principal.

El hidrólogo estadounidense Dr. George Kourounis, consultor de la base de datos internacional especializada en cascadas World Waterfall Database, señaló en una entrevista con la National Geographic Society: “Ambas cascadas presentan desafíos técnicos para lograr una medición fiable y replicable. Es posible que futuras investigaciones, con tecnología de escaneo tridimensional, aporten datos concluyentes”.

El debate con el Salto del Ángel gira en torno a los métodos, puntos de medición y datos dispares entre investigadores (Jorge Silva/REUTERS)

Implicancias ambientales y turísticas

El Salto del Tugela no solo es motivo de debate por su altura, sino también por su importancia ecológica y turística. El Parque Nacional Royal Natal recibe a miles de visitantes cada año que recorren las rutas de senderismo y disfrutan de las vistas panorámicas sobre el Anfiteatro. De acuerdo con la autoridad estatal en turismo, el Departamento de Turismo de Sudáfrica, el flujo de visitantes internacionales aumentó un 12 % en la última década, impulsado por el interés en recursos naturales como el Tugela.

La conservación de este ecosistema implica retos específicos, como la protección de especies endémicas y la gestión sostenible del uso del agua frente al crecimiento de la actividad turística. Las autoridades sudafricanas han implementado medidas para proteger la flora y fauna autóctonas y garantizar el manejo adecuado de los recursos hídricos.

El Dr. Peter Goodman, especialista en gestión ambiental de la Universidad de Witwatersrand, subrayó: “El cambio climático y el aumento de la presión turística exigen estrategias adaptativas para mantener el equilibrio ecológico del parque”.