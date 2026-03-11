Mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

La declaración indica que la militarización de estas infraestructuras elimina las garantías internacionales para trabajadores y tripulaciones, lo que incrementa la posibilidad de incidentes que afectarían tanto al comercio global como a la seguridad regional

Sale humo del puerto de Jebel Ali tras un ataque iraní, después de los ataques de EEUU e Israel contra Irán, Emiratos Árabes Unidos. 1 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky

El ejército estadounidense emitió este 11 de marzo una advertencia dirigida a la población civil iraní, alertando que Irán emplea puertos civiles en el Estrecho de Ormuz para realizar operaciones militares que ponen en peligro el transporte marítimo internacional.

La comunicación del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) urgió a los trabajadores portuarios, personal administrativo y tripulaciones de buques comerciales iraníes a mantenerse alejados de las instalaciones portuarias donde operan fuerzas navales iraníes.

De acuerdo con el comunicado del CENTCOM, los puertos civiles utilizados con fines militares “pierden su estatus de protección y se convierten en objetivos militares legítimos según el derecho internacional”.

Estados Unidos anunció la destrucción de 16 embarcaciones iraníes utilizadas para minar el Estrecho de Ormuz (CENTCOM)

Este precepto traslada un precedente fundamental al escenario regional: la militarización de infraestructuras civiles elimina su inmunidad ante posibles ataques, dificultando la distinción entre objetivos protegidos y amenazas. El hecho reactualiza dinámicas vistas en otros momentos del conflicto regional, donde la conversión de instalaciones comerciales en activos militares ha alterado la percepción de los riesgos para la población civil.

El CENTCOM especificó que, aunque las fuerzas estadounidenses continuarán tomando todas las precauciones posibles para limitar los daños colaterales, no puede garantizar la seguridad de civiles en instalaciones portuarias que el régimen iraní emplea para fines militares o en sus inmediaciones.

Además añadió que “las fuerzas navales iraníes han posicionado buques y equipos militares en puertos civiles que prestan servicio al tráfico marítimo comercial”.

Un misil del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) se lanza durante un ejercicio militar frente a la costa sur de Irán. La Armada del CGRI ha lanzado un ejercicio de dos días que abarca el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Mar de Omán, demostrando sus capacidades operativas, incluyendo sistemas de defensa aérea de fabricación nacional recientemente desplegados, así como unidades de misiles y drones. Europa Press/Contacto/Sepahnews

La dependencia del comercio internacional a través del Estrecho de Ormuz y la posibilidad de que cualquier puerto civil pierda su protección elevan el nivel de alerta para las tripulaciones internacionales que operan en la zona.

El comunicado advierte que el uso de instalaciones civiles con fines bélicos no solo pone en riesgo a “personas inocentes”, sino que puede transformar los puertos comerciales en “objetivos legítimos”, alterando el equilibrio legal en una de las rutas marítimas más transitadas y estratégicas del mundo.

El CENTCOM reiteró la instrucción a todos los estibadores, personal administrativo y tripulaciones de buques comerciales iraníes de evitar cualquier contacto con “buques de guerra y equipos militares iraníes”. La presencia simultánea de recursos militares y tráfico mercante multiplica el riesgo de incidentes con consecuencias directas para la economía global y la seguridad regional.

¿Por qué es tan importante esta ruta marítima?

Mapa del Estrecho de Ormuz.

El Estrecho de Ormuz -ubicado entre las costas de Irán y Omán- es un paso marítimo estrecho pero estratégico que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo. Con 161 kilómetros de largo y solo 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto, este corredor alberga dos canales de navegación de apenas 3 kilómetros cada uno, utilizados intensivamente por buques petroleros.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), en el primer trimestre fiscal de 2025 transitaron por allí casi 15 millones de barriles diarios de crudo y condensado, además de 8 millones de barriles de productos petroleros. Esto representa aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo.

Asimismo, su proximidad a tierra firme —en particular a la costa iraní— deja a los buques expuestos a ataques con misiles o a la interceptación por lanchas patrulleras y helicópteros.

