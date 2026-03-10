Mundo

Ucrania despliega expertos anti drones en cuatro países de Medio Oriente a cambio de misiles Patriot

Kiev envía esta semana equipos a Qatar, Emiratos y Arabia Saudita, tras un primer despliegue en Jordania para proteger bases de EEUU, y exige munición para sistemas Patriot como contraprestación por su experiencia contra los Shahed iraníes

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, observa durante una visita a un área de entrenamiento militar para conocer el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot", en un lugar no revelado, en Alemania, el 11 de junio de 2024 Jens Buttner/Pool vía REUTERS/Foto de archivo

Volodímir Zelensky anunció este martes que tres equipos de especialistas en defensa antiaérea partirán esta semana hacia Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para ayudar a esos países a hacer frente a los ataques con drones que Irán lleva a cabo en la región desde que EEUU e Israel iniciaron sus bombardeos contra la República Islámica a finales de febrero. Un primer equipo ya viajó a Jordania junto con drones interceptores para proteger las bases militares estadounidenses allí desplegadas, según reveló el mandatario ucraniano el lunes en una entrevista con The New York Times.

El asesor presidencial Dmitró Litvin precisó que los expertos enviados a Jordania tienen como misión específica la defensa de la base que EEUU mantiene en ese país, uno de los principales aliados de Washington en Oriente Medio y blanco de represalias iraníes por los bombardeos a la República Islámica. Según EFE, el equipo ucraniano partió al día siguiente de recibir la solicitud formal de Washington, aunque la Casa Blanca no ha confirmado públicamente el despliegue.

El operativo no es gratuito. Zelensky lo enmarcó en una lógica de intercambio: Kiev reclama misiles PAC-2 y PAC-3 para sus sistemas Patriot, imprescindibles para derribar los misiles balísticos rusos. “Si nos dan misiles PAC-3, les daremos interceptores de drones”, resumió el mandatario ucraniano. El presidente había propuesto un acuerdo similar a Donald Trump hace más de un año, sin que Washington mostrara interés en concretarlo.

ARCHIVO - Un dron explosivo
ARCHIVO - Un dron explosivo iraní Shahed lanzado por Rusia surca el cielo segundos antes de impactar contra un objetivo en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre de 2022 (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo)

La demanda ucraniana se inscribe en una escasez estructural. Lockheed Martin fabrica alrededor de 600 misiles PAC-3 al año, cifra muy inferior a lo que hoy necesitan juntas Ucrania y las potencias del Golfo. En los últimos cuatro meses, Kiev consumió 700 misiles Patriot, superando ya la producción anual del fabricante. La escalada agudiza ese déficit: en menos de una semana tras los bombardeos del 28 de febrero, Irán disparó más de 1.400 drones y 800 misiles contra objetivos regionales.

Frente a esa presión, la experiencia ucraniana resulta difícilmente replicable. Desde la invasión rusa a gran escala de 2022, las fuerzas armadas de Ucrania llevan cuatro años neutralizando oleadas nocturnas de Shahed —el mismo dron que Irán emplea en el Golfo— y perfeccionaron un sistema que combina guerra electrónica, grupos móviles de fuego e interceptores de bajo costo. Según el asesor presidencial Aleksandr Kamyshin, Ucrania derriba el 90% de los Shahed rusos sin recurrir a misiles convencionales. La asimetría económica explica el interés de los socios: un interceptor ucraniano cuesta entre 1.000 y 5.000 euros frente a los tres o cuatro millones de un PAC-3.

Zelensky confirmó que recibió once solicitudes de países europeos, de Medio Oriente y de EEUU. La experta Dara Massicot, en un análisis para la Fundación Carnegie, advirtió que las soluciones de bajo costo desarrolladas por Kiev no se han replicado en el Golfo ni en el contingente militar estadounidense en la región. La guerra en Irán ha convertido a Ucrania en exportador de conocimiento estratégico. El precio de ese conocimiento se mide en misiles Patriot, lo que revela hasta qué punto la experiencia de un frente puede reconfigurar alianzas cuando dos conflictos comparten el mismo armamento y el mismo adversario.

Temas Relacionados

IránDronesUcraniaMedio OrienteGuerra en medio Oriente

Últimas Noticias

Crisis del petróleo: ¿Está el mundo en mejor situación que en 1973?

Analistas advierten que, si el conflicto se extiende, los precios podrían superar los 140 dólares por barril

Crisis del petróleo: ¿Está el

El precio del petróleo cae un 10% y dispara la recuperación de los mercados europeos

La jornada bursátil estuvo marcada por un fuerte retroceso en los precios del petróleo y del gas, lo que generó optimismo entre los inversores y favoreció un repunte significativo en los mercados de la región

El precio del petróleo cae

Inteligencia artificial y desinformación: el desafío de verificar imágenes en conflictos como el de Irán, Israel y Estados Unidos

El crecimiento de videos falsos generados con inteligencia artificial complicó la verificación de información en zonas de guerra. Expertos advierten que cualquier usuario puede producir material audiovisual ficticio y difundirlo en redes sociales

Inteligencia artificial y desinformación: el

Un ataque con drones iraníes obligó a detener la mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos

La planta de ADNOC, con capacidad para procesar 922.000 barriles diarios, detuvo operaciones como medida de precaución. El incidente se suma a los recortes en la mayor refinería saudí y la suspensión total en la principal planta de GNL de Qatar

Un ataque con drones iraníes

British Airways canceló todos sus vuelos a Abu Dhabi “hasta más adelante en el año” por la guerra en Medio Oriente

La aerolínea británica suspendió además sus rutas a Tel Aviv, Dubái, Doha, Bahréin y Amán hasta mediados de marzo. El caos aéreo se agrava tras un ataque con drones que obligó a paralizar la mayor refinería del emirato

British Airways canceló todos sus
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cultura pide la devolución de

Cultura pide la devolución de cuatro piezas prehispánicas programadas para otra subasta de la casa Millon en París

Sujeto armado asalta a comensales de un negocio en Lomas de Chapultepec, CDMX

El motivo del polémico regreso de Ana Boyer y Fernando Verdasco a España desde Doha más allá del conflicto bélico: “Ellos mismos se han pagado el billete”

‘La casa de los famosos Colombia’ estrena dinámica con la que ‘descartarán’ compañeros y el presupuesto ya no dependerá de los participantes

Un fuerte temporal afectó a gran parte del norte argentino: hubo anegaciones y destrozos en varias ciudades

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Dinamarca ordena el cierre temporal de su Embajada en Irán por la guerra abierta en el país

Israel afirma que ha matado a un alto cargo de Hezbolá en ataques contra el sur de Líbano

Registran un antiguo rancho propiedad de Epstein en Nuevo México

Investigan explosión ante una sinagoga en Lieja, que las autoridades condenan como ataque antisemita

Finlandia anuncia el despliegue de un sistema de comunicaciones de la OTAN para acompañar al mando

ENTRETENIMIENTO

La miniserie con David

La miniserie con David Harbour (‘Stranger Things’) que acaba de llegar a HBO y ya se ha colado entre lo más visto: inspirada en un caso real

Así se ve Miley Cyrus como Hannah Montana en el especial por los 20 años de la serie en Disney+

“Esto es el infierno”: Harvey Weinstein comparte su día a día en la cárcel de Rikers Island

Joshua Jackson habló por primera vez de la muerte de James Van Der Beek, su co-estrella en “Dawson’s Creek”

Jacob Elordi sorprendió con un gesto especial a una fan en pleno vuelo y el video se hizo viral