Trump dijo que hablar con Irán es “posible” pero advirtió que Estados Unidos está ganando la guerra

El presidente insinuó que podría dialogar con el nuevo liderazgo iraní, aunque condicionó cualquier conversación a los términos del intercambio. Teherán niega categóricamente tener interés en negociar

El presidente Donald Trump durante una rueda de prensa en Miami, el 9 de marzo de 2026. Trump afirmó que la ofensiva conjunta con Israel ya alcanzó más de 5.000 objetivos en Irán desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este martes que estaría dispuesto a hablar con el nuevo liderazgo en Irán pero advirtió que dependería de los términos en los que se establezca ese diálogo, porque Washington está ganando la guerra contra la República Islámica.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump reiteró que ha escuchado que los líderes iraníes “tienen muchas ganas de hablar”, algo que Teherán niega categóricamente.

Preguntado sobre si estaría dispuesto a conversar con Irán, el mandatario respondió: “Es posible”. “Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible”, agregó.

Trump también mostró su sorpresa por los ataques de Irán a los países del Golfo en respuesta a la operación militar conjunta entre EEUU e Israel, que ya ha alcanzado más de 5.000 objetivos en la nación iraní desde su inicio el pasado 28 de febrero, según el Pentágono.

“El resultado tan temprano superó con creces las expectativas”, aseguró Trump. “Cuando los atacamos primero, inutilizamos el 50% de sus misiles y si no lo hubiéramos hecho, habría sido una lucha mucho más dura", añadió.

El mandatario reiteró su descontento con la elección de Mojtaba Khamenei, el hijo del fallecido Alí Khamenei, como nuevo líder supremo iraní tras la muerte de su padre en los ataques iniciales de la guerra.

“No creo que pueda vivir en paz”, aseguró sobre el religioso de 56 años, de línea dura y visto como un desafío a Washington en medio de la ofensiva que busca descabezar al gobierno de los ayatolás.

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán, en una fotografía de archivo tomada en Teherán en 2016. Trump afirmó que el religioso de 56 años, de línea dura, "no creo que pueda vivir en paz". (Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA vía REUTERS/archivo)

Frente a las críticas internas —incluso dentro del entorno cercano al presidente— por la intervención en Irán y el coste político para el Partido Republicano, Trump insistió en la necesidad de la operación por la inminencia de un ataque de Teherán. Aseguró que sus enviados especiales, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, le dijeron que Irán afirmó que tenía suficiente uranio enriquecido para construir 11 bombas nucleares.

“Si hubieran tenido una bomba, la habrían usado contra Israel y otras partes de Oriente Medio”, concluyó.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que este martes “será el día más intenso de ataques dentro de Irán”, mientras el alto mando militar informó que han comenzado a atacar la industria de defensa iraní para limitar sus capacidades de respuesta.

Al menos 1.332 civiles iraníes habían muerto en los bombardeos hasta el 4 de marzo, según una agencia pública iraní. En el otro lado, siete militares estadounidenses fallecieron en ataques iraníes en Kuwait y Arabia Saudita.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, informó que en la noche del lunes recibieron los restos del séptimo soldado muerto en la ofensiva.

