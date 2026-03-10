Lo que revelan los glifos mayas: nombres, fechas y relatos que reescribieron la historia antigua

El hallazgo de monumentos con inscripciones en Palenque, Tikal y Copán impulsó el interés internacional en la escritura maya (@arqueomayagt)

El hallazgo de monumentos con inscripciones en ciudades como Palenque, Tikal y Copán atrajo la atención de exploradores y arqueólogos hacia la escritura maya. Este sistema combina signos fonéticos y logogramas, y según la revista científica National Geographic, existen más de 800 glifos que podían variar de significado dependiendo del contexto y la combinación en “bloques de glifos”.

Estas inscripciones, talladas en piedra o pintadas en códices, permitían registrar nombres de gobernantes, fechas y distintos acontecimientos de la vida maya. La escritura maya permaneció poco comprendida durante siglos, sobre todo después de la llegada de los conquistadores y la destrucción de la mayoría de los códices, lo que llevó a la pérdida de gran parte del conocimiento tradicional.

La decodificación de estos jeroglíficos se convirtió en un reto considerable para la arqueología, ya que exigía descifrar no solo el idioma, sino también los matices culturales y religiosos presentes en los textos. National Geographic destaca que solo sacerdotes y gobernantes tenían acceso pleno al conocimiento de los símbolos calendáricos y jeroglíficos, que eran grabados o pintados con gran precisión.

La escritura maya, formada por más de 800 glifos entre signos fonéticos y logogramas, fue clave para registrar la historia de esta civilización (@arqueomayagt)

Dificultades iniciales para descifrar los jeroglíficos mayas

Durante mucho tiempo, los investigadores pensaron que los jeroglíficos mayas solo contenían información sobre el calendario y los dioses. La falta de códices y la complejidad de los símbolos dificultaron los primeros intentos de interpretación. Gran parte de las inscripciones se perdió debido al saqueo y la destrucción de monumentos, lo que privó a los estudiosos de materiales valiosos para su análisis.

Según National Geographic, las primeras aproximaciones de las decodificaciones dependieron de fuentes indirectas, como los dibujos y fotografías antiguas de monumentos realizados en el siglo XIX. Además, la diversidad de formas, con glifos que podían representarse en versiones abstractas o como cabezas de seres humanos, animales o deidades, complejizó el trabajo de los epigrafistas.

El trabajo de Diego de Landa y Ernst Förstemann fue fundamental para avanzar en el desciframiento de los glifos y el calendario maya (@arqueomayagt)

Avances clave en la decodificación de la escritura maya

El progreso en la interpretación de la escritura maya se aceleró en el último siglo. Fue fundamental el descubrimiento y estudio de documentos coloniales como el escrito por Diego de Landa en el siglo XVI, que incluía observaciones sobre el calendario y dibujos de glifos.

Más tarde, el trabajo de Ernst Förstemann permitió descifrar el funcionamiento fundamental del calendario maya, apoyándose en el estudio del Códice de Dresde, uno de los pocos libros mayas que sobrevivieron a la destrucción.

La investigación interdisciplinaria, que incluyó el uso de computadoras para analizar patrones de glifos, contribuyó a identificar nombres de gobernantes y relatos históricos. Así, los especialistas pasaron de considerar los textos como meras listas de fechas a reconocer narraciones completas sobre dinastías, conquistas y rituales.

La colaboración entre arqueólogos, comunidades indígenas actuales y custodios locales fue esencial en el rescate y análisis de inscripciones mayas (@arqueomayagt)

El papel de investigadores y comunidades indígenas en el proceso

El trabajo de arqueólogos, lingüistas y epigrafistas, a menudo apoyado por instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, resultó esencial para el avance en la decodificación.

National Geographic menciona la colaboración entre expertos internacionales y custodios locales, quienes ayudaron en el rescate y documentación de inscripciones, incluso en situaciones de riesgo debido al saqueo de monumentos.

Además, la investigación moderna reconoce la importancia de las comunidades indígenas actuales, descendientes de los mayas, en la interpretación de símbolos y en la recuperación de la memoria cultural. Su participación ha permitido validar hipótesis lingüísticas y aportar una perspectiva viva sobre el significado de los textos jeroglíficos.

El desciframiento de la escritura maya ha permitido reconstruir cronologías, identificar gobernantes y comprender la compleja organización social y política de los mayas (Foto: Mauricio Marat, INAH)

Impacto de la decodificación en la comprensión de la civilización maya

La decodificación de la escritura maya permitió obtener una visión más específica y fundamentada sobre esta civilización. Ahora se sabe que los mayas no solo se dedicaban a la astronomía y la religión, sino que también registraban hechos históricos, guerras, sucesiones dinásticas y detalles de la vida cotidiana. El acceso a estos textos ha enriquecido el conocimiento sobre la organización social, la política y la cosmovisión de los antiguos mayas.

La posibilidad de leer inscripciones monumentales y códices ha permitido reconstruir cronologías, identificar a figuras históricas y entender la sofisticación de su pensamiento matemático y astronómico. National Geographic subraya que este avance en la lectura de los jeroglíficos mayas ha abierto nuevas rutas para la investigación y la preservación del patrimonio mesoamericano.