British Airways canceló todos sus vuelos a Abu Dhabi “hasta más adelante en el año” por la guerra en Medio Oriente

La aerolínea británica suspendió además sus rutas a Tel Aviv, Dubái, Doha, Bahréin y Amán hasta mediados de marzo. El caos aéreo se agrava tras un ataque con drones que obligó a paralizar la mayor refinería del emirato

Aviones de British Airways en
Aviones de British Airways en el aeropuerto de Heathrow, en una fotografía de archivo. La aerolínea canceló todos sus vuelos a Abu Dabi "hasta más adelante en el año" por la inestabilidad del espacio aéreo en Oriente Medio. (REUTERS/Toby Melville/archivo)

British Airways canceló este martes todos sus vuelos hacia y desde Abu Dhabi “hasta más adelante en el año” y suspendió temporalmente sus operaciones a otras ciudades de Oriente Medio, en la última señal de cómo la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán está trastocando el transporte aéreo global en la región.

“Debido a la continua incertidumbre de la situación en Oriente Medio y la inestabilidad del espacio aéreo, hemos tenido que reducir temporalmente nuestro calendario de vuelos en la región”, informó la aerolínea en su cuenta de la red social X.

Además de la cancelación indefinida de sus rutas a Abu Dhabi, British Airways suspendió los vuelos a Tel Aviv, Amán, Bahréin, Dubái y Doha hasta el 12 de marzo. Los vuelos a Dubái en las rutas BA107 y BA106 permanecerán cancelados hasta el 14 de marzo, mientras que los servicios a Larnaca, en Chipre, operarán con un itinerario reducido.

La compañía informó además que habilitará vuelos de repatriación desde Mascate, capital de Omán, los días 11 y 12 de marzo para pasajeros con reservas existentes que puedan llegar hasta esa ciudad de forma segura.

“Estamos en contacto con los clientes que creemos que siguen en los EAU para apoyarlos y ofrecerles opciones de viaje al Reino Unido”, agregó la aerolínea, que instó a sus pasajeros a recurrir únicamente a canales oficiales y a no hacer clic en enlaces sospechosos.

La decisión de British Airways refleja la magnitud del caos que el conflicto ha generado en la aviación comercial en toda la región. Desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, los principales centros aéreos de Oriente Medio —incluyendo Dubái, Doha y Abu Dhabi— han visto sus operaciones gravemente afectadas, dejando varados a decenas de miles de pasajeros.

La cancelación de los vuelos a Abu Dhabi se produce el mismo día en que un ataque con drones provocó un incendio en la zona industrial de Ruwais, en los Emiratos Árabes Unidos, y obligó a detener operaciones en la refinería más grande del complejo, operada por Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC). La planta, con capacidad para procesar 922.000 barriles de crudo al día, es la única refinería de Abu Dhabi y una parte importante de su producción de combustible para aviones se destina a la exportación.

Vista general del complejo industrial
Vista general del complejo industrial de Ruwais, en los Emiratos Árabes Unidos, en una fotografía de archivo. Un ataque con drones obligó a cerrar la refinería del complejo el mismo día en que British Airways canceló indefinidamente sus vuelos a Abu Dabi. (REUTERS/Christopher Pike/archivo)

El ataque en Ruwais se suma a una cadena de incidentes similares en el Golfo Pérsico. Arabia Saudita cerró la semana pasada su mayor refinería, y Qatar clausuró la mayor planta exportadora de gas natural licuado del mundo tras ataques con drones. En total, Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han reducido su producción conjunta de crudo en hasta 6,7 millones de barriles diarios.

Irán lanzó este martes nueve drones contra los Emiratos Árabes Unidos, de los cuales las autoridades locales dijeron haber interceptado ocho misiles y 26 artefactos adicionales. Los ataques iraníes contra el país del Golfo han causado hasta ahora seis muertos y 122 heridos, según el Ministerio de Defensa emiratí.

El Estrecho de Ormuz, por donde transita normalmente una quinta parte del petróleo mundial, permanece prácticamente paralizado para el tráfico marítimo. El ejército británico alertó además este martes sobre un posible ataque a un buque en el Golfo Pérsico frente a las costas de Abu Dhabi, lo que ampliaría el radio de las agresiones contra el transporte marítimo en la zona.

“Mantenemos la situación bajo revisión constante y estamos en contacto con nuestros clientes para ofrecerles distintas opciones”, señaló British Airways, sin precisar cuándo podrían reanudarse los vuelos a Abu Dhabi con normalidad.

