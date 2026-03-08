Mundo

La Policía noruega señaló como un posible acto terrorista la explosión en la embajada de EEUU en Oslo

Los servicios de emergencia se presentaron la madrugada de este domingo en la sede diplomática debido a un fuerte estallido: no se reportaron víctimas

Oficiales de policía y técnicos
Oficiales de policía y técnicos inspeccionan la embajada estadounidense después de que se reportara una fuerte explosión en la sede diplomática, en Oslo (NTB/Hans O. Torgersen vía REUTERS)

La policía de Noruega informó que la explosión ocurrida la madrugada del domingo en la embajada de Estados Unidos en Oslo, que no dejó heridos y causó daños materiales menores, podría tener un móvil terrorista, aunque las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación.

La detonación se produjo alrededor de la 1:00 (00:00 GMT) en la entrada de la sección consular de la embajada. Según la policía, se utilizó un “artefacto explosivo”, pero no se ofrecieron detalles adicionales sobre la naturaleza del dispositivo. Tras el estallido, se observaron vidrios rotos sobre la nieve, grietas en una puerta de vidrio blindado, lámparas colgando de sus cables y marcas negras en el suelo junto al acceso.

Uno de los investigadores principales, Frode Larsen, jefe de la unidad conjunta de investigación e inteligencia de la policía, declaró a la emisora pública NRK que “una de las hipótesis es que se trata de un acto de terrorismo”. No obstante, subrayó que “debemos mantenernos abiertos a la posibilidad de que existan otras causas detrás de lo sucedido”, en declaraciones realizadas durante una conferencia de prensa.

Las autoridades noruegas extremaron las
Las autoridades noruegas extremaron las medidas de seguridad tras la explosión en la embajada de EEUU en Oslo (Javad Parsa/NTB/via REUTERS)

La policía de Oslo indicó que hasta el momento no hay sospechosos identificados y continúa la búsqueda de los responsables. Tras la explosión, las autoridades incrementaron la seguridad en el lugar y pidieron a la población comunicar cualquier información o movimiento inusual observado en la zona entre la medianoche y las 2:00 (23:00 y 01:00 GMT).

La investigación contempla la posibilidad de que el ataque esté relacionado con el conflicto en Medio Oriente, dado el reciente aumento de la alerta en embajadas estadounidenses en la región por las operaciones militares de Estados Unidos en Irán. Varias sedes diplomáticas han sido blanco de ataques en respuesta de Teherán contra objetivos industriales y diplomáticos, aunque los investigadores en Oslo no han confirmado un vínculo directo con estos hechos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, y la ministra de Justicia y Seguridad Pública, Astri Aas-Hansen, informaron que se comunicaron con el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Eric Meyer, para expresar que “se trata de un acto inaceptable que tomamos con suma seriedad”. Eide enfatizó que “la seguridad de las misiones diplomáticas es de suma importancia para Noruega”.

La autoridad noruega de seguridad PST (Servicio de Seguridad de la Policía de Noruega) confirmó a la agencia AFP que reforzó su personal para colaborar en la investigación, aunque su portavoz, Martin Bernsen, precisó que no se ha modificado el nivel de amenaza en el país, que desde noviembre de 2024 permanece en el nivel tres de una escala de cinco. Bernsen no reveló si existían amenazas previas dirigidas a intereses estadounidenses en Noruega.

El área afuera de la
El área afuera de la embajada de Estados Unidos está acordonada, luego de que la policía noruega dijera que la sede diplomática fue golpeada por una fuerte explosión, en Oslo (REUTERS/Gwladys Fouche)

Durante toda la noche, peritos examinaron el área afectada, apoyados por perros rastreadores, drones y helicópteros. Horas después del estallido, la policía declaró “segura” la zona circundante a la embajada para residentes y transeúntes.

Un joven de dieciséis años, identificado como Edvard, relató a la televisora TV2 que, al escuchar la explosión mientras veía televisión, pensó inicialmente que provenía de su propia casa. “Vimos luces intermitentes afuera y una cantidad de policías”, describió. Edvard observó la presencia de perros, drones, agentes armados y helicópteros sobrevolando el sector.

Por su parte, Kristian Wendelborg Einung y dos amigos, que esperaban un taxi cerca de la embajada, informaron que “sintieron tres explosiones que hicieron vibrar el suelo”. Al pasar en taxi frente al lugar, presenciaron la calle cubierta de humo espeso. “Llegamos antes que la policía. La capa de humo era muy extraña, como una niebla densa”, recordó Einung.

La seguridad en las embajadas estadounidenses suele ser estricta a nivel global, aunque las autoridades noruegas no han especificado qué medidas de protección estaban vigentes en Oslo al momento del incidente. La policía mantiene la investigación como “prioridad alta” y solicita colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

EN VIVO: La Policía noruega señaló como un posible acto terrorista la explosión en la embajada de EEUU en Oslo

