Israel lanzó una ofensiva contra “comandantes clave” de la Fuerza Quds del régimen iraní en Líbano

Personal de primeros auxilios inspecciona una habitación del hotel Ramada, blanco de un ataque israelí (Ibrahim AMRO / AFP)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que atacaron en Beirut a comandantes clave de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Según el comunicado difundido por el Ejército, los líderes que están a cargo de llevar adelante las operaciones extraterritoriales operaban en la capital libanesa con el objetivo de promover complots terroristas contra el Estado de Israel y su población, en coordinación con actividades de la Guardia Revolucionaria en Irán.

Las FDI señalaron que el régimen iraní actúa de forma sistemática en entornos civiles tanto en Irán como en Líbano, utilizando a los residentes como escudos humanos para alcanzar sus fines.

Por otra parte, señalaron que el Cuerpo Libanés de la Fuerza Quds representa un enlace entre el grupo terrorista Hezbollah y el régimen iraní, en apoyo al fortalecimiento de la organización.

Antes de la operación, las FDI aseguraron haber tomado medidas para minimizar riesgos a la población civil, como el uso de armas de precisión y vigilancia aérea. El Ejército israelí reiteró que no permitirá el establecimiento de elementos terroristas iraníes en territorio libanés y continuará con la eliminación selectiva de los comandantes del régimen dondequiera que actúen.

Vista del ataque israelí contra un hotel en Beirut (Líbano) (Europa Press)

El sábado por la noche, el Ejército israelí informó que atacó varios depósitos de combustible en Teherán que, según sus datos de inteligencia, eran utilizados por las fuerzas armadas iraníes para operar infraestructura militar. De acuerdo con el comunicado, la operación fue realizada por la Fuerza Aérea israelí con apoyo de los servicios de inteligencia del país.

Las autoridades militares señalaron que este ataque representa “un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen iraní”. El director ejecutivo de la Compañía Nacional de Distribución de Productos Petrolíferos de Irán, Keramat Veyskarami, aseguró que resultaron “dañados” depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos petrolíferos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el país mantiene un control casi total sobre el espacio aéreo iraní luego de una semana de ataques coordinados con Estados Unidos. “Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos logrado el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán”, afirmó Netanyahu.

El mandatario israelí expresó su agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump por reconocer la amenaza iraní tanto para la seguridad de Estados Unidos como para la estabilidad global.

Netanyahu subrayó que durante la primera semana de la ofensiva conjunta, Israel eliminó al líder supremo Ali Khamenei y destruyó instalaciones gubernamentales, fábricas de armamento y cientos de lanzadores de misiles balísticos, atribuyendo estos resultados a la labor de los pilotos israelíes y estadounidenses.

Netanyahu prometió "muchas sorpresas" para "desestabilizar" al régimen iraní (Europa Press)

Los ataques de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní se han intensificado desde el inicio del conflicto, con alrededor de 3.400 bombardeos ejecutados contra instalaciones estratégicas.

Netanyahu, afirmó: “En estos últimos días, Irán ha atacado a 12 países vecinos. Los apoyamos. Son muchos los países que ahora se vuelven hacia nosotros para cooperar”. Según el gobierno israelí, la destrucción de cientos de lanzadores de misiles balísticos y la eliminación del líder supremo han reducido de forma significativa la capacidad ofensiva de Irán.

Netanyahu advirtió que la ofensiva continuará “con toda nuestra fuerza” y remarcó que la operación, iniciada el 28 de febrero junto a Estados Unidos, seguirá hasta lograr los objetivos definidos, entre ellos la erradicación del régimen iraní y el establecimiento de condiciones para una futura relación pacífica entre ambos países.

“Quien deponga las armas no tendrá nada que temer; quien se niegue a hacerlo sufrirá las consecuencias”, concluyó Netanyahu.

En paralelo, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) calificaron este domingo como una peligrosa escalada del conflicto los ataques lanzados por Irán contra Kuwait y Baréin. El secretario general de la organización, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó en un comunicado los “nefastos ataques iraníes contra infraestructuras” de ambos países y afirmó que reflejan la “escalada de violencia” impulsada por Teherán para “desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región”.

(Con información de EFE)