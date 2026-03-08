Netanyahu instó al pueblo iraní a rebelarse contra el régimen: “El momento de la verdad se acerca”

El primer ministro israelí instó instó al pueblo de Irán a liberarse “del yugo de la tiranía”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dirigió este domingo un mensaje en video al pueblo de Irán, en el que advirtió: “El momento de la verdad se acerca”.

Netanyahu instó a los ciudadanos iraníes a liberarse “del yugo de la tiranía” y aseguró que Israel no pretende dividir el país, sino facilitar su liberación y la posibilidad de una convivencia pacífica entre ambas naciones.

En el mensaje, Netanyahu afirmó que la liberación de Irán “depende de ustedes: el valiente pueblo iraní que tanto tiempo ha sufrido”. Según el primer ministro, Israel busca erradicar las estructuras que considera opresivas y abrir un camino hacia la paz.

“No queremos dividir Irán, sino liberar al país y vivir en paz con él”, indicó Netanyahu, quien apeló a la sociedad iraní al señalar que, si se levantan en el momento decisivo, “no estará lejos el día en que Israel e Irán vuelvan a ser grandes amigos”.

Netanyahu precisó que la actual ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciada el 28 de febrero bajo el nombre de Operación Rugido del León, tiene como objetivo debilitar al régimen de Teherán y evitar que obtenga armas nucleares.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dirigió un mensaje a la nación durante el inicio de la operación Furia épica. (REUTERS)

El primer ministro detalló que el régimen iraní ha mantenido durante casi cinco décadas una postura “extremista y hostil”, promoviendo consignas como “muerte a Israel, muerte a Estados Unidos” y desarrollando misiles balísticos y tecnología nuclear con fines militares, según sus palabras.

Reveló que, antes del inicio de la operación, se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump, y ambos coincidieron en la necesidad de impedir que Irán acceda a armas nucleares.

“Lo primero que me dijo fue: ‘Bibi, debemos impedir a toda costa que Irán obtenga armas nucleares’”, recordó el jefe del gobierno israelí.

Respecto a los resultados de la campaña militar, Netanyahu afirmó que la intervención conjunta permitió eliminar al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, neutralizar a decenas de altos mandos de la Guardia Revolucionaria y destruir instalaciones gubernamentales, infraestructura nuclear, bases militares, fábricas de armas y cientos de lanzadores de misiles balísticos.

“Gracias a nuestros audaces pilotos y a los de Estados Unidos, hemos logrado un control casi total del espacio aéreo de Teherán”, subrayó Netanyahu.

Manifestante prende un cigarrillo con una foto incendiada del depuesto líder iraní, Ali Khamenei durante una protesta en solidaridad con los manifestantes iraníes en Holon, Israel (REUTERS/Ammar Awad)

Advirtió, además, que la ofensiva continuará con un plan metódico y múltiples sorpresas, cuyo objetivo es debilitar al régimen y permitir un cambio en el país. “Buscamos debilitar al régimen y permitir el cambio. Tenemos muchos más objetivos, pero no los detallaré aquí”, puntualizó.

El llamado a la Guardia Revolucionaria de Irán

Netanyahu se dirigió también a los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, asegurando que quienes depongan las armas no sufrirán daño, mientras que aquellos que persistan en la represión serán responsables de su destino.

“A los miembros de la Guardia Revolucionaria que oprimen al pueblo iraní en las calles les digo esto: también ustedes están en la mira. Quien deponga las armas no sufrirá ningún daño. Quien no lo haga, será responsable de su propia suerte”, advirtió el primer ministro.

En cuanto al Líbano, Netanyahu responsabilizó al gobierno libanés por no desarmar al grupo terrorista Hezbollah y advirtió que la agresión de esa milicia tendrá “consecuencias desastrosas para el Líbano” si persiste.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha a mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

“Es su responsabilidad hacer cumplir el acuerdo de alto el fuego y desarmar a Hezbollah”, manifestó.

Netanyahu reiteró que la operación militar continuará hasta que se garantice la seguridad de Israel y se abra una oportunidad de futuro para el pueblo iraní.

El mensaje de Netanyahu fue difundido en un contexto de máxima tensión regional y de expectativas internacionales sobre el desenlace del conflicto y la posible transformación política en Irán.

El primer ministro concluyó que el éxito de la operación no solo busca eliminar la amenaza nuclear, sino también ampliar el círculo de la paz en la región, siempre condicionado a la acción del propio pueblo iraní.

(Con información de EFE)