Las bolsas de Asia se desploman tras el salto del precio del petróleo por encima de los USD 100 el barril

Las bolsas de Asia se desploman tras el salto del petróleo por encima de los USD 100 el barril (REUTERS/Kim Hong-Ji/Archivo)

Las bolsas asiáticas abrieron este lunes con fuertes descensos ante el alza de los precios del petróleo, que superaron los 100 dólares por barril por primera vez en casi cuatro años.

En las primeras horas de la sesión, el índice Kospi de Corea del Sur retrocedía 6,7%, mientras que el Nikkei 225 de Tokio caía cerca de 5,8%, tras tocar pérdidas superiores al 6% al inicio de la jornada.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) se negociaba en 106,80 dólares, con un avance del 17,4%, mientras que el Brent alcanzaba los 107,20 dólares, una subida del 15,65%. Ambos referentes tocaron niveles no vistos desde los primeros meses de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

El repunte del crudo responde a la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz desde el estallido de la guerra en Irán. Por esa vía transita el 20% del petróleo y gas global. El conflicto afecta especialmente a Japón, que depende en un 95% del crudo importado desde Oriente Medio, y a Corea del Sur, ambos entre los mayores compradores a nivel mundial.

El primer ministro japonés, Sanae Takaichi, recordó que el país mantiene reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo local y que se analiza liberar parte de esos stocks para contener el impacto. Corea del Sur, el cuarto mayor importador de petróleo, también evalúa medidas para garantizar la estabilidad energética.

Noticia en desarrollo...