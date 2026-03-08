El régimen iraní limitó la venta diaria de gasolina tras los ataques israelíes que afectaron instalaciones petroleras

Las autoridades iraníes impusieron este domingo un racionamiento de 20 litros de gasolina por persona al día tras una serie de ataques nocturnos que afectaron instalaciones petroleras en Teherán y zonas cercanas. La medida, calificada como provisional por el gobernador de Teherán, Mohamad Sadeg Motamedian, fue anunciada después de que una nube tóxica cubriera la capital, según informó la agencia Fars.

Antes del conflicto, Irán ya mantenía restricciones de entre 30 y 40 litros de combustible por repostaje, dependiendo de la región. El ataque, atribuido a Israel, impactó cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz, confirmó Keramat Veis Karami, director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, según la agencia IRNA.

Durante la ofensiva, cuatro conductores de camiones cisterna fallecieron. La Organización de Protección Ambiental de Irán instó a la población a permanecer en sus hogares debido a la toxicidad del aire generada por los incendios en los depósitos.

Explosiones nocturnas afectaron instalaciones petroleras en Teherán, generando una nube tóxica y obligando a la población a permanecer en sus viviendas (REUTERS)

En la madrugada, Israel atacó varias instalaciones de combustible en la capital iraní, acción que fue confirmada por el ejército israelí. El comunicado de las Fuerzas Armadas de Israel señala que la operación, guiada por los servicios de inteligencia, se dirigió a depósitos utilizados por las fuerzas armadas iraníes para operar infraestructura militar. El ejército calificó el ataque como “un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní”.

Los ataques de la última noche causaron una nube de humo sobre la ciudad. Como respuesta, las autoridades recomendaron no salir a las calles para evitar riesgos de intoxicación. Este episodio marca la primera vez que una instalación industrial civil se convierte en objetivo directo durante el conflicto. Medios estatales iraníes responsabilizaron a “Estados Unidos y el régimen sionista” por el ataque a la planta que abastece de combustible a la capital y provincias del norte.

Desde que Israel y Estados Unidos iniciaron su ofensiva la semana pasada, las acciones militares han sido constantes. Según los reportes de Teherán, se han registrado más de 1.000 iraníes fallecidos y la destrucción de miles de edificios en todo el territorio. Entre los objetivos alcanzados en los bombardeos figuran la oficina del fallecido líder supremo Ali Khameni, el edificio del Consejo de Seguridad Supremo y el palacio presidencial.

La escalada se intensificó en las últimas horas del sábado, cuando columnas de fuego y humo se elevaron sobre una instalación de almacenamiento de petróleo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió de “muchas sorpresas” en la siguiente fase del conflicto.

Según la versión oficial israelí, los depósitos atacados eran utilizados por el ejército iraní para actividades militares. El objetivo declarado de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos es debilitar el régimen de los ayatolás en el plano político y desmantelar la capacidad nuclear y de misiles balísticos de Irán.

Tras la muerte de Ali Khameni en la primera jornada de la guerra, el grupo chií Hezbollah se sumó al conflicto, atacando el norte de Israel en represalia. Los combates se han extendido a países vecinos, y en Irán se contabilizan 1.332 civiles muertos. En Israel, los ataques de la República Islámica han dejado diez fallecidos. En Líbano, los muertos superan los 200, y la noche pasada al menos 41 personas perdieron la vida en una incursión del ejército israelí en la aldea de Nabi Chit, en el valle de la Bekaa.