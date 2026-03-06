Por qué crece la tendencia entre los jóvenes franceses de almorzar solos en el trabajo

El creciente número de jóvenes franceses que eligen almorzar solos refleja una transformación laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comida en solitario durante la jornada laboral es una tendencia que gana terreno entre los jóvenes trabajadores en Francia, aunque todavía enfrenta rechazo por motivos sociales y laborales.

En contraste, en el Reino Unido, la mayoría de los empleados ya almuerza a solas, pese a que existe la creencia generalizada de que compartir la mesa favorece el bienestar emocional. Así lo analiza The Guardian, que compara la evolución del almuerzo laboral en ambos países y pone de relieve el cambio generacional en este hábito.

En Francia, almorzar con compañeros sigue siendo una costumbre arraigada, sobre todo entre las generaciones mayores.

Sin embargo, recientes encuestas citadas por The Guardian señalan que casi uno de cada tres empleados menores de 25 años (29%) prefiere comer solo, frente a solo el 12% en el grupo mayor de 49 años.

Esta diferencia refleja nuevas prioridades y expectativas, aunque el rechazo a estas prácticas sigue presente en muchas empresas.

El apartamiento del grupo puede acarrear consecuencias importantes.

De acuerdo con The Guardian, una trabajadora francesa de 25 años describió el almuerzo grupal como algo “patriarcal” en declaraciones a Les Echos. Al elegir comer sola, fue despedida por “no integrarse” con su equipo.

Otra empleada, que intentó almorzar sola en su escritorio para poder atender a su hija pequeña, fue criticada por “desairar” a sus colegas. Estos casos muestran hasta qué punto la comida compartida es vista como una obligación profesional y una vía para fortalecer la cohesión laboral.

Consecuencias sociales y laborales de comer solo

Además de las consecuencias contractuales, la presión social existe en Francia. Compartir el almuerzo es visto no solo como un momento de descanso, sino también como una oportunidad para estrechar lazos e intercambiar información en un entorno más informal.

Alejarse de esta tradición puede llevar a que los compañeros perciban a quien come solo como poco comprometido o distante. Este fenómeno resalta el choque entre costumbres persistentes y nuevas prácticas, especialmente en organizaciones de estructura jerárquica.

Por otro lado, los testimonios recogidos por The Guardian asocian el cambio a razones prácticas. Jóvenes que valoran el tiempo personal o familiar buscan flexibilidad en sus rutinas, aunque esto los enfrente a resistencias laborales o incluso a consecuencias disciplinarias al procurar aislarse.

Diversos estudios internacionales han explorado los efectos de comer solo en el entorno laboral. Un análisis revisado por pares del National Institutes of Health (NIH) señala que comer a solas puede asociarse con una menor variedad en la dieta y una tendencia al consumo de platos preparados, aunque no necesariamente afecta la calidad nutricional general. La motivación detrás de esta práctica es clave: cuando la soledad es elegida y no impuesta, puede aportar beneficios en términos de bienestar individual y concentración.

Por su parte, investigaciones citadas por el International Journal of Environmental Research and Public Health advierten que la frecuencia de comer solo se vincula a mayores niveles de depresión, principalmente cuando no responde a una preferencia personal. En el caso de los jóvenes y universitarios, quienes eligen la comida en solitario reportan mayor satisfacción y menos síntomas depresivos, mientras que aquellos que lo hacen por obligación tienden a experimentar mayor malestar emociona

Contraste cultural y cifras de Reino Unido

La situación en el Reino Unido es marcadamente diferente. Según datos citados por The Guardian, el 84% de los trabajadores británicos afirma comer solo de forma habitual, sea ocasionalmente, con frecuencia o cada día. Pese a lo común de este comportamiento, el 89% de los encuestados considera que compartir la comida mejora el estado de ánimo.

Esta diferencia pone de manifiesto la distancia entre preferencias personales y prácticas organizacionales. Muchos empleados optan por comer en su escritorio o salir al aire libre, priorizando la autonomía mientras sienten que socializar durante la comida influye positivamente en el ambiente laboral.

En lo que respecta a la productividad, el medio citado apunta que Francia es aproximadamente un sexto más productiva que el Reino Unido al comparar el producto interior bruto por hora trabajada.

El enfoque invita a reflexionar si las estrategias orientadas a la eficiencia individual inciden en la cohesión y el rendimiento general.

Hacia una cultura del almuerzo compartido

Algunos especialistas señalan que la brecha en productividad podría estar relacionada con la falta de inversión en capital y tecnología empresarial en el Reino Unido, más allá de las costumbres sobre el almuerzo.

Sin embargo, el debate en torno a cómo y con quién se toma la comida cobra importancia porque implica aspectos de pertenencia, bienestar y cultura organizacional. Los testimonios mencionados por The Guardian indican que aún existe un apego significativo a las comidas compartidas como espacios para construir relaciones colectivas, a pesar del avance de la individualización.

Esta dualidad plantea cómo las empresas y la sociedad podrían volver a otorgar valor al almuerzo como momento de conexión, sin sacrificar la flexibilidad que piden las nuevas generaciones.

Quizá, si hubiera un mayor equilibrio entre disfrutar del almuerzo como un momento de encuentro y la autonomía individual, tanto el bienestar como la cultura laboral se beneficiarían en ambos países.