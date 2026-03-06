Mundo

Identidad digital, ciberacoso y biografías no elegidas: el fenómeno sharenting y sus efectos en la infancia

Una tendencia cada vez más extendida pone en jaque la intimidad de los más pequeños. Consecuencias inesperadas y advertencias de expertos abren el debate sobre límites y protección en redes sociales

Guardar
El uso reiterado de fotos
El uso reiterado de fotos e información personal puede facilitar ciberacoso, suplantación de identidad y uso indebido de imágenes de menores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de compartir en redes sociales imágenes, videos e información sobre la vida de los hijos, denominada sharenting, genera un creciente debate entre especialistas en privacidad, psicología infantil y protección de datos.

El término, que surge de la combinación de “share” (compartir) y “parenting” (crianza), describe la tendencia de madres y padres a difundir públicamente momentos cotidianos y eventos significativos de la infancia de sus hijos, muchas veces con la intención de documentar su crecimiento, expresar orgullo o mantener el contacto con familiares y amigos que residen lejos. Sin embargo, esta práctica va mucho más allá de una simple muestra de afecto o registro digital: implica la creación de una huella digital temprana sobre la que los propios niños no tienen control ni capacidad de decisión.

Según advierten especialistas citados por Vida y Salud y la oficina en Argentina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el sharenting puede afectar la privacidad, la identidad digital y la seguridad de los menores, incluso años después de realizada la publicación.

El problema central no reside en una imagen o relato aislado, sino en la acumulación de información personal —como nombre completo, edad, dirección, nombre del colegio, actividades diarias, detalles de salud o situaciones familiares delicadas— que, al compartirse reiteradamente, configura un perfil digital detallado sin el consentimiento de los propios niños.

Una vez que ese contenido circula en internet, resulta extremadamente difícil controlar quién lo visualiza, lo almacena, lo comparte o lo reutiliza, exponiendo a los menores a riesgos que van desde el uso indebido de sus imágenes hasta el ciberacoso o la suplantación de identidad en el futuro.

Riesgos asociados al sharenting y advertencias de los expertos

Entre los principales riesgos identificados por profesionales en protección de datos y psicología infantil se destacan la pérdida de privacidad de los menores, la construcción de una identidad digital prematura y ajena a su control, el posible uso no autorizado de imágenes por parte de terceros —incluyendo la extracción de fotografías para fines comerciales o ilícitos— y una mayor vulnerabilidad ante episodios de ciberacoso o bullying digital en etapas posteriores.

Además, los expertos subrayan que la publicación de contenidos potencialmente sensibles, humillantes o que expongan situaciones emocionales complejas puede generar conflictos familiares a medida que los niños crecen y toman conciencia de lo difundido sobre ellos, afectando su autoestima, autonomía y la construcción de su identidad personal.

El sharenting contribuye a formar
El sharenting contribuye a formar una biografía digital de los niños, con potenciales consecuencias en su autoestima y autonomía futura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de publicaciones, a menudo hecha con la mejor intención, puede convertirse en una verdadera “biografía digital” construida por adultos, que los propios niños heredan sin haber participado en su elaboración. Según UNICEF, este fenómeno plantea desafíos inéditos en la era de la información, ya que los menores deben aprender a gestionar una identidad online preexistente, condicionada por decisiones tomadas por sus padres en la infancia.

Recomendaciones para compartir de manera más consciente

Para minimizar los riesgos asociados al sharenting, los especialistas recomiendan adoptar una actitud reflexiva y responsable antes de difundir cualquier contenido vinculado a menores. Entre las principales sugerencias se encuentra no publicar datos sensibles como la ubicación geográfica, el nombre del colegio o las rutinas diarias, así como configurar cuidadosamente las opciones de privacidad en las redes sociales para restringir el acceso a personas de confianza.

También se aconseja evitar la difusión de imágenes o relatos que puedan resultar comprometedores, humillantes o que, en el futuro, puedan afectar la imagen pública o el bienestar emocional de los hijos.

Antes de publicar, es fundamental preguntarse: “¿Mi hijo estaría de acuerdo con esto cuando sea mayor? ¿Esta información podría ser utilizada en su contra o perjudicarlo en algún contexto social, escolar o profesional?”. La crianza digital implica hoy la responsabilidad de proteger la identidad online de los niños, entendiendo que lo que hoy parece un recuerdo inocente o una anécdota simpática podría transformarse en una marca permanente en internet, con consecuencias imprevisibles para su desarrollo y bienestar.

Adoptar un enfoque consciente y respetuoso no solo resguarda la privacidad de los menores, sino que promueve una cultura digital más segura y saludable para las futuras generaciones.

Temas Relacionados

SharentingArgentinaProtección de DatosPrivacidad InfantilIdentidad DigitalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Reino Unido suspendió la demolición parcial de la Grenfell Tower por el reclamo judicial de familiares de las víctimas

La paralización afecta los pisos entre el 12 y el 14, luego de que se encontraran restos considerados relevantes por las familias, quienes exigen protección para estas zonas durante la resolución de la disputa legal

Reino Unido suspendió la demolición

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

El presidente Ilham Aliyev calificó el hecho como un acto de terror y agresión infundada por parte de la república islámica

Azerbaiyán acusó a Irán del

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El Ejército israelí informó que el centro de mando atacado tenía como objetivo ser utilizado por la organización para promover diversos complots contra fuerzas de las FDI y ciudadanos del Estado

Israel destruyó la sede del Consejo

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

El funcionario Israel Katz detalló cómo inició todo el proceso que finalmente dio luz verde a la operación israelí “León Rugiente”, iniciada el pasado 28 de febrero en coordinación con Estados Unidos

El ministro de Defensa de

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, había anunciado el jueves que la guerra entraba en una “nueva fase” y el Ejército anunció la serie de bombardeos contra el régimen

EN VIVO: Israel lanzó ataques
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La borrasca Regina seguirá dejando

La borrasca Regina seguirá dejando lluvias, nieve y fuertes vientos: la Aemet alerta de que el tiempo será inestable el fin de semana

La película española que acaba de llegar a Netflix y ya es de lo más visto: cine quinqui que ganó el Goya revelación

¿Por qué se escalda la lengua y cómo se alivia? Esto explica la ciencia

De cuánto son las Asignaciones Familiares de ANSES en marzo 2026

Aristóteles y una frase que cambió la filosofía: “La felicidad depende de nosotros mismos”

INFOBAE AMÉRICA
El Ibex 35 abre con

El Ibex 35 abre con una subida del 0,53% y vuelve a recuperar los 17.300 puntos, con el gas a la baja

Seúl confirma contactos con EEUU sobre un posible traslado a Oriente Próximo de armas desplegadas en Corea del Sur

Mueren 20 personas en un bombardeo contra la periferia de Shiraz en plena ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

Pedro Sánchez inaugurará el miércoles la primera Cumbre Internacional contra el Odio que tendrá lugar en Madrid

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

ENTRETENIMIENTO

“Madurar es lo más complicado

“Madurar es lo más complicado de todo esto”: Chris Robinson habló sobre la relación con su hermano y el renacer de The Black Crowes

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Christina Applegate confesó su amor platónico por Johnny Depp

La transformación física de Kevin Hart a los 46 años: rutina de seis días y entrenamiento personalizado

El trasfondo de la despedida de Megadeth: el homenaje de Dave Mustaine a Metallica que sorprendió a los seguidores del metal clásico