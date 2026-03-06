Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Los daños en una escuela a raíz de lo que según Azerbaiyán fue un ataque de dron desde Irán, en Julfa, Nakhchivan, el 5 de marzo del 2026 (AP foto)

Azerbaiyán acusó el jueves al régimen iraní de realizar un ataque con drones en su territorio que dejó cuatro civiles heridos y prometió tomar represalias, en un contexto donde la guerra en Medio Oriente se extiende a otros países.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, drones iraníes atacaron el enclave de Najicheván y dañaron un edificio en el aeropuerto local y una escuela.

El presidente Ilham Aliyev calificó el hecho como un acto de terrorismo y agresión infundada. Aliyev informó que se ha ordenado al ejército preparar e implementar medidas de represalia. Tras el incidente, Azerbaiyán suspendió el tráfico de camiones en su frontera de casi 700 kilómetros con Irán.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes negó haber lanzado un dron hacia territorio azerbaiyano. Las autoridades del régimen de Irán rechazaron haber atacado infraestructura petrolera u otros objetivos civiles en el marco de la guerra, aunque drones y misiles iraníes impactaron en ese tipo de instalaciones en la región desde el día en el cual se inició el conflicto.

Teherán acusó a Bakú de permitir operaciones de inteligencia israelí en su territorio, mientras que Azerbaiyán busca garantías de que su país no será utilizado para lanzar ataques contra Irán.

El presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev (Europa Press/Archivo)

El episodio refleja la compleja relación entre Azerbaiyán e Irán, especialmente cuando Bakú fortalece sus vínculos militares y económicos con Israel. Irán expresó preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos e Israel intenten aprovechar las minorías étnicas dentro de la República Islámica para desestabilizarla, en medio de la actual ola de ataques.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán informó el jueves que un dron iraní se estrelló cerca del aeropuerto de Najicheván y que otro impactó en las inmediaciones de una escuela.

El Ministerio de Defensa señaló que Irán disparó cuatro drones hacia Najicheván; uno fue desactivado por las fuerzas azerbaiyanas, mientras que los restantes atacaron instalaciones civiles, incluida una escuela donde se impartían clases. La Fiscalía General del país reportó cuatro personas heridas.

Najicheván, separada del resto de Azerbaiyán por una franja de Armenia de aproximadamente 40 kilómetros de ancho, representa cerca del 6% del territorio nacional y limita con Turquía e Irán.

El momento en que un dron explota en el aeropuerto de Najicheván, en Azerbaiyán

“No toleraremos este acto de terror y agresión infundado cometido contra Azerbaiyán”, declaró el presidente Aliyev en una reunión del Consejo de Seguridad, según publicó la agencia Azertac. Aliyev exigió a las autoridades iraníes ofrecer explicaciones, disculpas y que los responsables respondan penalmente. El mandatario indicó que el ejército recibió instrucciones “de preparar e implementar medidas de represalia”.

El Ministerio de Defensa azerbaiyano prometió que los ataques iraníes no quedarán sin respuesta y anunció que se prepara una reacción para proteger la integridad territorial y la soberanía del país, así como la seguridad de los civiles y la infraestructura.

Aliyev subrayó que Azerbaiyán “no participa en operaciones contra Irán, ni antes ni ahora, y no lo hará”. Añadió que el país no tiene interés en realizar operaciones contra naciones vecinas y que la política nacional lo impide.

Imágenes captadas por testigos muestran la explosión y el humo tras el impacto de un dron iraní en el aeropuerto de Najicheván, Azerbaiyán, el 5 de marzo de 2026. Los ataques hirieron a dos civiles y dañaron la terminal (Redes sociales/vía REUTERS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores azerbaiyano afirmó que las acciones de Irán “contradicen las normas y principios del derecho internacional y contribuyen a aumentar la tensión en la región”. Bakú citó al embajador iraní para presentar una protesta y exigió explicaciones, así como medidas urgentes para evitar nuevos incidentes.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se comunicó con Aliyev para condenar el ataque con drones iraníes y expresar su apoyo. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco instó a que se detengan los ataques contra terceros países en la región, advirtiendo que acciones de este tipo incrementan el riesgo de propagación del conflicto.

(Con información de Associated Press)