Mundo

Tensión militar en Medio Oriente: impacto directo en rutas marítimas y energía global

El conflicto en Medio Oriente involucra a dieciséis países y afecta el comercio marítimo y el mercado energético internacional. Un dron marítimo impactó un buque petrolero en el Golfo Pérsico, las exportaciones de combustibles de China enfrentan restricciones y bases militares europeas refuerzan su apoyo logístico a Estados Unidos


El impacto del conflicto en Medio Oriente modifica rutas marítimas y flujos energéticos clave para la economía global.

El conflicto en Medio Oriente involucra a 16 países y afecta a rutas marítimas clave, el comercio de energía y el equilibrio militar en la región. El martes, un dron marítimo impactó un buque petrolero de bandera de Bahamas en el norte del Golfo Pérsico. El hecho ocurrió durante la madrugada y provocó daños visibles en la estructura del barco.

Las navieras enfrentan dificultades porque las aseguradoras se niegan a cubrir los riesgos de cruzar por la zona. Algunas empresas intentan navegar igual y sufren consecuencias directas. La situación complica el flujo de petróleo y eleva la volatilidad en el mercado internacional.

El mercado petrolero se ve afectado. China instruyó a sus principales refinerías a frenar nuevos contratos de exportación de diésel y gasolina. El precio interno del diésel en China aumentó 13% y el de la gasolina 11% en los últimos días.

Un dron marítimo atacó un
Un dron marítimo atacó un buque petrolero en el Golfo Pérsico y elevó el riesgo en el comercio internacional de petróleo

Restricciones en exportaciones y suba global de precios

El gobierno chino es uno de los principales exportadores de combustibles en Asia. La decisión de restringir las exportaciones genera preocupación por el impacto en la región y en el mercado internacional. Varias fuentes esperan una renovación de contratos en abril y anticipan mayores tensiones.

El efecto de la crisis también se siente en Europa donde, el nivel de reservas de combustible promedia el 30%. El margen de maniobra para enfrentar nuevos aumentos es limitado.

Estados Unidos provee combustible a Europa, pero la reducción del suministro global afecta los precios. El barril de Brent cerró en USD 82, diez dólares por encima del valor previo al inicio del conflicto. Las fluctuaciones del precio reflejan la inestabilidad del mercado.

Las aseguradoras se niegan a
Las aseguradoras se niegan a cubrir buques que cruzan el golfo afectado, complicando el transporte de petróleo y generando volatilidad en los precios REUTERS/Enrique Castro-Mendivil (PERÚ - Tags: POLÍTICA ENERGÍA NEGOCIOS)

Cambios políticos en Irán y reacción internacional

La Asamblea de Expertos en Irán eligió a un nuevo líder, aunque aún no lo oficializó. Diversas fuentes aseguran que el hijo del ayatolá ocupará el cargo. La Asamblea tiene la función de seleccionar a la máxima autoridad política y religiosa del país.

Estados Unidos e Israel siguen de cerca la situación. La estrategia norteamericana apunta a neutralizar el liderazgo iraní y mantener la presión sobre el programa nuclear. Un funcionario estadounidense declaró que la actual campaña se diferencia de la anterior porque “esta vez matamos a los que antes queríamos disuadir”.

Bases militares europeas como las
Bases militares europeas como las de Francia, Reino Unido y España habilitan operaciones de Estados Unidos para reforzar la defensa ante ofensivas en Medio Oriente

Refuerzo logístico y bases militares europeas

Francia desplazó su portaaviones a la región y desplegó aeronaves para combatir drones. El gobierno francés autorizó de forma temporal el uso de sus bases en Medio Oriente por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los norteamericanos planean operar desde esas instalaciones en caso de nuevas ofensivas o para reforzar la defensa regional.

En Chipre, un dron impactó una instalación de la Fuerza Aérea británica. El ataque no causó daños significativos, pero aceleró la reacción de países europeos. El Reino Unido envió refuerzos para proteger Chipre. España, que inicialmente se opuso a cooperar en la guerra, autorizó el uso de sus bases militares por parte de Estados Unidos.

España desplazó la fragata Cristóbal Colón, de la clase Álvaro de Bazán, a la zona para contribuir a la defensa contra drones. El refuerzo forma parte de una acción coordinada con el portaaviones francés y otras fuerzas aliadas.

El impacto del conflicto en
El impacto del conflicto en Medio Oriente modifica rutas marítimas y flujos energéticos clave para la economía global (FDI/X)

Importancia estratégica de las bases y riesgo para Europa

Despues de las diferencias entre EEUU y España por las operaciones contra el regimen iraní, ambos paises han llegado a un acuerdo para continuar el uso de instalaciones militares españolas por parte de las fuerzas estadounidenses.

España cumple un rol clave como punto logístico para vuelos transatlánticos. Las bases españolas permiten aterrizar y reabastecer aviones antes del ingreso a Medio Oriente. Este posicionamiento facilita el traslado de material militar y refuerza la operatividad de las fuerzas aliadas.

El uso de bases militares genera inquietud en Europa. El riesgo de ataques a instalaciones aliadas, como ocurrió en Chipre, preocupa a los gobiernos de la región. Las decisiones de cooperación se dan en el marco de la OTAN y la coordinación estratégica con Estados Unidos.

Las comunicaciones entre fuerzas militares de Estados Unidos y España existen por la relación de socios estratégicos. El funcionamiento de la OTAN garantiza canales de contacto y cooperación, aunque surgen diferencias en la comunicación oficial de ambos países.

