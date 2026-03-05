Mundo

Drones iraníes atacaron un aeropuerto y una escuela en el enclave azerbaiyano de Najicheván

El gobierno de Bakú convocó al embajador de Irán en señal de protesta y su Ministerio de Defensa anunció que prepara “medidas de represalia” tras los impactos que dejaron dos civiles heridos

El momento en que un dron explota en el aeropuerto de Najicheván, en Azerbaiyán

Azerbaiyán acusó el jueves a Irán de lanzar dos drones contra su territorio, que hirieron a dos civiles e impactaron en un aeropuerto y cerca de una escuela en el enclave de Najicheván, y anunció que estudia medidas de represalia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores azerbaiyano convocó al embajador iraní en Bakú para entregarle una nota formal de protesta, en la que calificó los ataques como una violación al derecho internacional y advirtió que el país “se reserva el derecho de tomar las medidas de respuesta apropiadas”.

Según el comunicado del ministerio, uno de los drones impactó en el edificio terminal del Aeropuerto Internacional de Najicheván —ubicado a aproximadamente 10 kilómetros de la frontera con Irán— mientras que el segundo cayó cerca de una escuela en la aldea de Shekerabad. Ambos aparatos cruzaron desde territorio iraní hacia el enclave azerbaiyano, que limita con Irán y está separado del territorio continental de Azerbaiyán por Armenia.

Imágenes captadas por testigos muestran la explosión y el humo tras el impacto de un dron iraní en el aeropuerto de Najicheván, Azerbaiyán, el 5 de marzo de 2026. Los ataques hirieron a dos civiles y dañaron la terminal. (Redes sociales/vía REUTERS)

“Este ataque sobre el territorio de Azerbaiyán contradice las normas y principios del derecho internacional y contribuye a aumentar las tensiones en la región”, señaló la cancillería azerbaiyana en su declaración.

Videos de testigos presenciales, verificados por Reuters mediante la comparación de imágenes satelitales e imágenes de archivo del aeropuerto, mostraron el momento en que uno de los drones estalló al impactar el suelo, así como una columna de humo elevándose sobre la terminal. Las imágenes también revelaron daños en el techo del edificio desde el interior.

Un dron explota en el aeropuerto de Najicheván, Azerbaiyán, el 5 de marzo de 2026. El lugar está a apenas 10 km de la frontera con Irán. (Redes sociales/vía REUTERS)
Humo se eleva tras la explosión de un dron en el aeropuerto de Najicheván, Azerbaiyán, el 5 de marzo de 2026. Bakú calificó los ataques como una violación al derecho internacional. (Redes sociales/vía REUTERS)

El Ministerio de Defensa azerbaiyano fue más directo en su comunicado y advirtió que está “preparando las medidas de represalia necesarias para proteger la integridad territorial y la soberanía del país y garantizar la seguridad de los civiles y la infraestructura civil”. “Estos actos de ataque no quedarán sin respuesta”, añadió.

Azerbaiyán exigió además que Irán proporcione una explicación “en el menor tiempo posible” y adopte las medidas urgentes necesarias para evitar que incidentes similares se repitan.

Humo se eleva tras la explosión de un dron en el aeropuerto de Najicheván, Azerbaiyán, el 5 de marzo de 2026. Un segundo dron cayó cerca de una escuela en la aldea de Shekerabad. (Redes sociales/vía REUTERS)

El incidente se produce en un contexto de tensión entre los dos países vecinos. Irán ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la estrecha relación entre Azerbaiyán e Israel —aliado clave y principal proveedor de armamento de Bakú— y el temor a que territorio azerbaiyano pudiera ser utilizado para lanzar ataques contra suelo iraní. El pasado mes de junio, Azerbaiyán aseguró a Teherán que no permitiría el uso de su territorio con ese fin, luego de que Israel ejecutara una ofensiva a gran escala contra objetivos en Irán.

Teherán también ha mantenido históricamente una posición de cautela frente al sentimiento separatista entre su minoría étnica azerbaiyana, que representa alrededor de 10 millones de los 83 millones de habitantes de Irán.

El gobierno iraní no emitió por el momento una declaración pública sobre los incidentes.

IránAzerbaiyánNajichevánDronesGuerra en Medio OrienteIsraelEstados Unidos

