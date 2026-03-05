Mundo

Arqueólogos descubrieron una de las mayores necrópolis de la antigua Roma

El hallazgo fue realizado durante los trabajos para una residencia estudiantil cerca de la basílica de San Pablo Extramuros, donde expertos identificaron edificios funerarios, restos humanos y decoraciones que datan del periodo imperial romano

Los expertos creen que las excavaciones pueden revelar columbarios, ajuares funerarios, epígrafes y objetos como una cabeza de Apolo. EFE/ Superintendencia Especial De Roma Del Ministerio De La Cultura Italiano

Una de las mayores necrópolis de la antigua Roma, que ha conservado esqueletos humanos, pinturas y mosaicos, fue descubierta cerca de la basílica de san Pablo Extramuros, durante las obras de una residencia de estudiantes en la capital italiana.

El subsuelo milenario de Roma nunca deja de sorprender y durante las excavaciones, como suele ser habitual en la capital, se descubrió una nueva parte de la necrópolis, de la cual se conocía solo una pequeña parte, pero que estaría formada por hasta cinco edificios funerarios que datan de un período comprendido entre el siglo I a. C. y el siglo IV d. C.

Además de los columbarios también se hallaron unos 50 esqueletos humanos, en algunos de ellos se encontró un clavo a la altura del pecho, evidencia de un conocido ritual para alejar el mal en el más allá.

Además, existe otra peculiaridad, observada por antropólogos que trabajan en el campo: las observaciones iniciales indican que casi todos los esqueletos pertenecen a hombres de entre 20 y 40 años que eran de constitución robusta.

El descubrimiento arqueológico incluye cerca de 50 esqueletos humanos, la mayoría de hombres robustos entre 20 y 40 años. EFE/ Superintendencia Especial De Roma Del Ministerio De La Cultura Italiano

El descubrimiento más importante fue el de varias habitaciones algunas con restos de pinturas y mosaicos bicolor.

Los expertos de la Superintendencia Especial de Roma, que dirige las investigaciones de arqueología preventiva en curso, creen que se descubrirá mucho más a medida que avancen los trabajos.

“La calidad de las estructuras, la organización de los espacios y la riqueza de los elementos decorativos representan una importante oportunidad para el estudio científico. La Superintendencia garantizará la plena protección del complejo”, declaró en un comunicado la superintendente especial de Roma, Daniela Porro.

La directora de la excavación, Diletta Menghinello, explicó en la nota que aproximadamente a un metro de profundidad, emergió un núcleo de varios edificios funerarios de la época imperial. Presentaban planta cuadrangular y techos abovedados, alineados de noreste a suroeste y precedidos por dos estructuras más pequeñas. Un edificio en particular similar a los demás pero perpendicular a ellos, sugiere, junto con los restos de habitaciones adicionales, que el complejo se organizaba en torno a un patio interior.

Un total de cinco edificios funerarios datados entre el siglo I a. C. y el siglo IV d. C. componen la necrópolis descubierta en Roma. EFE/ Superintendencia Especial De Roma Del Ministerio De La Cultura Italiano

Algunas de las tumbas descubiertas probablemente sean columbarios y “actualmente visible, ya es posible reconocer un elaborado aparato decorativo, compuesto por yeso con frescos, bandas y motivos vegetales, estucos decorados con figuras de simbolismo funerario romano, como ‘orantes’ o ‘victorias aladas”, añadió la arqueóloga.

Es muy probable, añadieron, “que la continuación de la excavación permita el descubrimiento de numerosos ajuares funerarios, epígrafes y revestimientos de suelos y también hay una pequeña cabeza de lo que parece ser Apolo”.

El anuncio del hallazgo lo realizó el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli: “La Necrópolis Ostiense, una de las más grandes de la antigua Roma. Nos proporciona otro testimonio importante que, gracias a la Superintendencia Especial, será protegida, estudiada y valorizada sin obstaculizar el proyecto de una nueva residencia de estudiantes, y con la esperanza de que los descubrimientos sean accesibles a los visitantes”.

(con información de EFE)

