Murió una niña de 11 años en Kuwait por la caída de metralla en el marco de ataques de Irán

Muere una niña de once años en Kuwait herida por la caída de metralla en el marco de ataques de Irán (Europa Press)

El Ministerio de Salud de Kuwait informó en la madrugada de este miércoles la muerte de una niña de once años que resultó herida por metralla durante una noche en la que el Ministerio de Defensa detectó e interceptó “varios objetivos aéreos hostiles” sobre el territorio kuwaití, en el contexto del cruce de ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel desde el inicio de la ofensiva contra Teherán el pasado sábado.

Según el comunicado oficial, la menor, residente en la gobernación de la capital, fue alcanzada por metralla en una zona residencial. Tras recibir atención médica inmediata en el lugar, los equipos de emergencia intentaron maniobras de reanimación mientras la trasladaban al Hospital al Amiri.

Una vez en el nosocomio, los médicos continuaron con los esfuerzos durante media hora, pero finalmente la menor falleció a causa de las heridas.

El portavoz del Ministerio de Salud, Abdulá al Sanad, transmitió las condolencias a la familia y detalló que cuatro familiares, incluida la madre de la niña, permanecen en evaluación médica y bajo observación hospitalaria.

En relación con la procedencia de la metralla, el Ministerio de Información difundió un comunicado de Defensa en el que el portavoz militar, coronel Saud Abdulaziz al Atwan, explicó que al amanecer se detectaron e interceptaron varios objetivos aéreos hostiles en el espacio aéreo de Kuwait.

“Estos objetivos han sido atacados y destruidos”, señaló Al Atwan, quien agregó que los restos cayeron sobre un edificio residencial, provocando víctimas y daños materiales, sin precisar el número exacto de afectados.

Kuwait, uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, alberga desde hace décadas una presencia militar estadounidense estratégica para las operaciones en Oriente Medio. Esta condición ha convertido sus puertos e instalaciones logísticas en puntos especialmente sensibles en el contexto de la actual confrontación.

Estados Unidos informó la identidad de los soldados asesinados por un dron iraní en Kuwait

El Ejército de EEUU reveló el martes los nombres de cuatro reservistas que murieron el pasado domingo en Kuwait tras la explosión de un dron iraní, en uno de los incidentes más recientes del conflicto en Medio Oriente.

Las víctimas fueron identificadas como el capitán Cody Khork (35 años, Florida), el sargento Noah Tietjens (42 años, Nebraska), la sargento Nicole Amor (39 años, Minesota) y el sargento Declan Coady (20 años, Iowa). Todos estaban asignados al Comando de Sostenimiento, responsable del apoyo logístico.

Una imagen combinada de fotos de los estadounidenses asesinados por el régimen iraní (REUTERS)

El Ejército estadounidense indicó que la publicación de estos nombres busca reconocer el servicio de los militares y rendir homenaje a los miembros caídos. Según el comunicado oficial, el incidente sigue bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la explosión y el fallecimiento de los soldados, mientras las operaciones en la región se mantienen bajo estrictas medidas de seguridad.

El ataque ocurrió en el puerto de Shuaiba, donde se encuentra un centro de operaciones táctico estadounidense. El dron logró evadir las defensas aéreas y alcanzó el establecimiento, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Los nombres de otros dos soldados estadounidenses fallecidos en el mismo ataque no fueron revelados, ya que las familias aún no han sido notificadas, informaron medios locales.

(Con información de EFE)