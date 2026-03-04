Mundo

Israel confirmó que soldados de las FDI operan en el sur del Líbano

Tropas israelíes de tres divisiones, incluyendo unidades de infantería, blindadas y de ingeniería, operaban en el sur del Líbano, según informó el ejército el miércoles

Guardar
Tropas israelíes de tres divisiones, incluyendo unidades de infantería, blindadas y de ingeniería, operaban en el sur del Líbano, según informó el ejército el miércoles. Fuente: Ejército de Israel

Tropas israelíes de tres divisiones, incluyendo unidades de infantería, blindadas y de ingeniería, operaban en el sur del Líbano, según informó el ejército el miércoles.

Tropas de la 91.ª División operan en el este del sur del Líbano, tropas de la 210.ª División en la zona del Monte Dov y tropas de la 146.ª División en el oeste del sur del Líbano”, declaró el ejército.

Imágenes de video compartidas por el ejército mostraban a soldados con grandes mochilas y colchonetas, así como tanques maniobrando en el sur del Líbano.

Más temprano, el ejército de Israel ordenó la evacuación de decenas de aldeas fronterizas del sur de Líbano. La medida se anunció tras la intensificación de los ataques aéreos israelíes sobre los suburbios del sur de Beirut y la afirmación de Hezbollah de haber realizado nuevos ataques contra territorio israelí.

Fuente: Ejército de Israel
Fuente: Ejército de Israel

El conflicto entre Israel y Hezbollah escaló tras el lanzamiento de cohetes y drones por parte del grupo libanés contra el norte de Israel a primera hora del lunes. Como respuesta, fuerzas israelíes realizaron una serie de ataques aéreos que han dejado más de 70 muertos, más de 400 heridos y forzaron el desplazamiento de decenas de miles de personas en el sur de Líbano, el valle de Beká y el área metropolitana de Beirut.

La orden israelí se dirigió a los habitantes de aldeas ubicadas al sur del río Litani, quienes debían trasladarse al norte de esa línea fluvial. El portavoz en árabe del ejército israelí advirtió en la red social X que desplazarse al sur del río implicaría un grave riesgo para la vida de los civiles. La zona al sur del río Litani representa cerca del 8% del territorio libanés y se extiende a lo largo de la frontera con Israel. El gobierno de Líbano sostiene que ha despejado la región de posiciones militares de Hezbollah en los últimos meses.

Fuente: Ejército de Israel
Fuente: Ejército de Israel

La noche previa, los ataques aéreos israelíes impactaron el suburbio cristiano de Hazmieh, alcanzando un hotel. Otros bombardeos afectaron Aramoun y Saadiyat, al sur del aeropuerto internacional de Beirut, con saldo de seis personas muertas y ocho heridas. En la ciudad oriental de Baalbek, un ataque dejó seis muertos y quince heridos, de acuerdo con medios estatales. Los ataques se produjeron sin previo aviso y, según funcionarios de seguridad, la ofensiva en Hazmieh tenía como objetivo a un funcionario local del suburbio sureño de Ghobeiri, quien resultó herido. Maggie Shibli, esposa del propietario del Hotel Comfort, relató: “Vivimos en un país donde un misil puede caerte en la cabeza en cualquier momento”. Abbas Najdeh, desplazado de la ciudad de Tiro, señaló que él y su familia fueron lanzados por la explosión mientras dormían en el hotel.

Fuente: Ejército de Israel
Fuente: Ejército de Israel

En las primeras horas del miércoles, el ejército israelí emitió nuevas advertencias para evacuar edificios en los suburbios del sur de Beirut, que poco después fueron atacados. En paralelo, Hezbollah informó haber realizado varios ataques contra Israel, dos de ellos con misiles guiados de precisión.

Fuente: Ejército de Israel
Fuente: Ejército de Israel

Desde el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás en el sur de Israel que dio inicio a la guerra en Gaza, Hezbollah había mantenido enfrentamientos de baja intensidad. La situación derivó en una guerra a gran escala en septiembre de 2024, seguida de una invasión terrestre israelí en Líbano. Aunque Israel se retiró de la mayor parte del sur libanés tras un alto el fuego negociado por Estados Unidos a finales de 2024, continuó ocupando cinco puntos en la frontera del lado libanés y mantuvo ataques casi diarios. Durante ese periodo, casi 400 personas fallecieron en el sur de Líbano mientras el alto el fuego estaba vigente, según los datos disponibles.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

israellíbanomedio orientefdi

Últimas Noticias

Aumentan los fraudes y el robo de datos por boletos falsos del Mundial 2026

Ciberdelincuentes emplean sitios web y redes sociales para captar víctimas, aprovechando la ansiedad y la urgencia de los aficionados ante la escasez de entradas oficiales

Aumentan los fraudes y el

Un grupo kurdo exiliado afirmó que Irán realizó un ataque mortal contra combatientes en Irak

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó posteriormente que había disparado misiles contra grupos armados de la oposición

Un grupo kurdo exiliado afirmó

Rubio justificó la ofensiva contra Irán: “Están gobernados por fanáticos religiosos que ambicionan tener armas nucleares”

La administración estadounidense, respaldada por declaraciones del secretario de Estado argumenta que la acción militar busca debilitar al régimen y limitar su capacidad para desarrollar armamento avanzado y tecnologías bélicas sensibles

Rubio justificó la ofensiva contra

El costo de la defensa aérea en Medio Oriente: cada arma y su impacto económico en el conflicto

Mientras drones y misiles de bajo costo multiplican las amenazas en la región, potencias como Estados Unidos e Israel destinan millones de dólares por cada intercepción para sostener sus escudos aéreos frente a Irán y sus aliados

El costo de la defensa

La amenaza de Irán redujo el tráfico en el estrecho de Ormuz en un 90%

Un estudio reciente destaca que el flujo marítimo ha sido prácticamente paralizado desde la escalada del conflicto, aunque todavía se reportan trayectos efectuados con discreción y sin registros electrónicos

La amenaza de Irán redujo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Denuncian nuevo caso de hurto

Denuncian nuevo caso de hurto en el Mallplaza NQS de Bogotá: “Su actitud protectora de delincuentes me hace pensar lo peor”

Obesidad: por qué el reto no es solo bajar de peso y cuáles son las claves para lograr resultados duraderos

Una provincia lanzó una diplomatura en Inteligencia Artificial para sus docentes

SENER y CFE alistan plan para enfrentar incremento en luz y gasolinas por conflicto en Medio Oriente

Marcha 8M 2026 Perú: colectivos convocan movilización este 7 de marzo en el Día Internacional de la Mujer

INFOBAE AMÉRICA
Irán amenaza con atacar embajadas

Irán amenaza con atacar embajadas de Israel en el mundo si el Ejército israelí bombardea su legación en Líbano

ACNUR alerta del deterioro de la situación humanitaria en Oriente Próximo con el aumento de escalada bélica

Harry Maguire apelará ante el Tribunal Supremo de Grecia su sentencia de 15 meses por el incidente en Mykonos

SERMEF subraya que la rotura del ligamento cruzado anterior "no supone el final de la carrera deportiva"

Interior reajusta las vigilancias policiales tras la guerra en Irán, pero manteniendo el nivel 4 reforzado de alerta

ENTRETENIMIENTO

Showrunner de “Bridgerton” explica las

Showrunner de “Bridgerton” explica las razones tras la trágica muerte que cambió el rumbo de la serie

Hollywood entre hermanos: los actores que comparten apellido y pocos saben que son hermanos

El creador de ‘God of War’ arremetió contra la primera imagen de la serie live-action: “Parece que está c*gando”

El hijo de Liam Neeson y Natasha Richardson reveló cómo enfrentó una cirugía cardíaca a corazón abierto

BTS reveló el tracklist de "Arirang" y pone fecha a su esperado regreso mundial