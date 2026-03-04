Israel confirmó que soldados de las FDI operan en el sur del Líbano

Tropas israelíes de tres divisiones, incluyendo unidades de infantería, blindadas y de ingeniería, operaban en el sur del Líbano, según informó el ejército el miércoles. Fuente: Ejército de Israel

Tropas israelíes de tres divisiones, incluyendo unidades de infantería, blindadas y de ingeniería, operaban en el sur del Líbano, según informó el ejército el miércoles.

“Tropas de la 91.ª División operan en el este del sur del Líbano, tropas de la 210.ª División en la zona del Monte Dov y tropas de la 146.ª División en el oeste del sur del Líbano”, declaró el ejército.

Imágenes de video compartidas por el ejército mostraban a soldados con grandes mochilas y colchonetas, así como tanques maniobrando en el sur del Líbano.

Más temprano, el ejército de Israel ordenó la evacuación de decenas de aldeas fronterizas del sur de Líbano. La medida se anunció tras la intensificación de los ataques aéreos israelíes sobre los suburbios del sur de Beirut y la afirmación de Hezbollah de haber realizado nuevos ataques contra territorio israelí.

El conflicto entre Israel y Hezbollah escaló tras el lanzamiento de cohetes y drones por parte del grupo libanés contra el norte de Israel a primera hora del lunes. Como respuesta, fuerzas israelíes realizaron una serie de ataques aéreos que han dejado más de 70 muertos, más de 400 heridos y forzaron el desplazamiento de decenas de miles de personas en el sur de Líbano, el valle de Beká y el área metropolitana de Beirut.

La orden israelí se dirigió a los habitantes de aldeas ubicadas al sur del río Litani, quienes debían trasladarse al norte de esa línea fluvial. El portavoz en árabe del ejército israelí advirtió en la red social X que desplazarse al sur del río implicaría un grave riesgo para la vida de los civiles. La zona al sur del río Litani representa cerca del 8% del territorio libanés y se extiende a lo largo de la frontera con Israel. El gobierno de Líbano sostiene que ha despejado la región de posiciones militares de Hezbollah en los últimos meses.

La noche previa, los ataques aéreos israelíes impactaron el suburbio cristiano de Hazmieh, alcanzando un hotel. Otros bombardeos afectaron Aramoun y Saadiyat, al sur del aeropuerto internacional de Beirut, con saldo de seis personas muertas y ocho heridas. En la ciudad oriental de Baalbek, un ataque dejó seis muertos y quince heridos, de acuerdo con medios estatales. Los ataques se produjeron sin previo aviso y, según funcionarios de seguridad, la ofensiva en Hazmieh tenía como objetivo a un funcionario local del suburbio sureño de Ghobeiri, quien resultó herido. Maggie Shibli, esposa del propietario del Hotel Comfort, relató: “Vivimos en un país donde un misil puede caerte en la cabeza en cualquier momento”. Abbas Najdeh, desplazado de la ciudad de Tiro, señaló que él y su familia fueron lanzados por la explosión mientras dormían en el hotel.

En las primeras horas del miércoles, el ejército israelí emitió nuevas advertencias para evacuar edificios en los suburbios del sur de Beirut, que poco después fueron atacados. En paralelo, Hezbollah informó haber realizado varios ataques contra Israel, dos de ellos con misiles guiados de precisión.

Desde el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás en el sur de Israel que dio inicio a la guerra en Gaza, Hezbollah había mantenido enfrentamientos de baja intensidad. La situación derivó en una guerra a gran escala en septiembre de 2024, seguida de una invasión terrestre israelí en Líbano. Aunque Israel se retiró de la mayor parte del sur libanés tras un alto el fuego negociado por Estados Unidos a finales de 2024, continuó ocupando cinco puntos en la frontera del lado libanés y mantuvo ataques casi diarios. Durante ese periodo, casi 400 personas fallecieron en el sur de Líbano mientras el alto el fuego estaba vigente, según los datos disponibles.

