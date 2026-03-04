EEUU confirmó que atacó el submarino iraní operativo más importante: “Ahora tiene un agujero en su costado”

El balance oficial del CENTCOM sobre el resultado de las operaciones de Estados Unidos en Irán

Estados Unidos confirmó que atacó el submarino iraní operativo más importante durante la actual ofensiva militar en Medio Oriente, según informó el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en un comunicado difundido por video en la red social X. Cooper explicó que la nave atacada “ahora tiene un agujero en su costado”, destacando que la acción forma parte de la Operación Furia épica, en la que participan más de cincuenta mil efectivos, doscientos aviones de combate, dos portaaviones y bombarderos estadounidenses.

El submarino Iris Fateh, de la Armada de Irán

Hasta el momento, las fuerzas estadounidenses han destruido diecisiete barcos iraníes y han atacado cerca de dos mil objetivos con más de dos mil municiones, degradando sustancialmente las defensas aéreas de Irán y eliminando cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones. Los bombarderos B-2, B-1 y B-52 realizaron ataques contra instalaciones estratégicas y puestos de mando. El CENTCOM aseguró que actualmente “no hay un solo barco iraní en navegación” en el golfo Arábigo, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán.

Las fuerzas del CENTCOM, en coordinación con Israel, iniciaron el pasado fin de semana ataques a gran escala contra instalaciones y activos militares iraníes, incluidos misiles, drones y sistemas de defensa aérea. Durante las primeras horas del operativo, fuerzas del CENTCOM, junto con unidades israelíes, lanzaron ataques calificados como abrumadores y sin precedentes contra objetivos iraníes. Cooper comparó la intensidad de estos ataques con la campaña de “shock y pavor” de 2003, asegurando que la actual ofensiva fue casi el doble de intensa en sus primeras veinticuatro horas. Los ataques han continuado de manera ininterrumpida, alcanzando objetivos en tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio.

La Operación Furia épica moviliza más de cincuenta mil efectivos, doscientos aviones de combate y dos portaaviones estadounidenses. (@CENTCOM)

En represalia, el régimen iraní lanzó más de quinientos misiles balísticos y más de dos mil drones, acciones que, según Cooper, han impactado a civiles y muestran una disminución en la capacidad ofensiva de Irán. Estados Unidos mantiene operaciones de selección dinámica de objetivos y continúa rastreando lanzadores móviles de misiles iraníes para eliminar su capacidad de ataque remanente.

Estados Unidos destruyó diecisiete barcos iraníes y atacó cerca de dos mil objetivos, eliminando cientos de misiles y drones de Irán (CENTCOM/REUTERS/ARCHIVO)

La Marina de Sri Lanka informó este miércoles que un buque de guerra iraní se hundió este miércoles cerca de las aguas territoriales del país, a 74 kilómetros del puerto de Galle, en el océano índico. El ministro de Exteriores, Vijitha Herath, anunció en el Parlamento que al menos 180 tripulantes estaban a bordo de la fragata Iris Dena cuando se emitió la señal de socorro. Las autoridades navales de Sri Lanka desplegaron dos embarcaciones y un avión para asistir en la operación de rescate, logrando rescatar al menos 35 personas, que fueron trasladadas al Hospital Universitario Karapitiya en Galle. También se reportaron 30 marinos heridos tras el incidente. Ni Sri Lanka ni el CENTCOM precisaron si se trataba de la misma embarcación mencionada en el comunicado.

El almirante Cooper subrayó que el objetivo militar de Estados Unidos es eliminar la capacidad de Irán de amenazar intereses estadounidenses y de sus socios, y que la operación continuará hasta cumplir con los objetivos definidos por la administración estadounidense.