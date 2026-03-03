El ejército ucraniano recuperó nueve localidades en Zaporizhzhia desde enero

Vehículos militares se desplazan por una carretera cerca de un edificio de apartamentos dañado por los ataques militares rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de primera línea de Orikhiv, en la región de Zaporizhzhia, Ucrania, el 8 de enero de 2025. REUTERS/Stringer

Las fuerzas ucranianas han recuperado nueve localidades en la región de Zaporizhzhia desde finales de enero, según informó el Estado Mayor General ucraniano. El comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, afirmó que durante el último mes, por primera vez desde el verano de 2024, las tropas de Ucrania lograron avanzar sobre más territorio que el capturado por las fuerzas rusas durante el mismo periodo.

El avance ucraniano en Zaporizhzhia coincidió con fallos masivos en las terminales Starlink utilizadas por las tropas rusas en el frente. Estos problemas de comunicación ocurrieron después de que Elon Musk, propietario de SpaceX, restringiera el acceso a la red satelital en respuesta a una solicitud de Kiev a finales de enero. El comando de las fuerzas de asalto aéreo de Ucrania señaló que esta limitación tecnológica redujo la capacidad de observación y coordinación de las unidades rusas en primera línea, favoreciendo a las operaciones ucranianas.

El proyecto cartográfico ucraniano DeepState indicó que en febrero las fuerzas rusas ocuparon 126 kilómetros cuadrados (49 millas cuadradas) de territorio ucraniano, el nivel más bajo en veinte meses. Syrskyi destacó: “Hemos sobrevivido a esta difícil batalla invernal”, refiriéndose a la intensificación de ataques rusos contra la infraestructura energética, que dejó a millones de personas sin calefacción ni luz, y al incremento de la presión sobre las defensas ucranianas a lo largo de los 1.200 kilómetros de frente.

Las tropas ucranianas llevaron a cabo operaciones activas cerca de Oleksandrivka y Huliaipole en Zaporizhzhia, reforzaron el control sobre la localidad de Kupiansk en la región de Járkov y mantuvieron sus posiciones defensivas cerca de la ciudad de Pokrovsk en Donetsk. Según el comando militar, “durante la operación, el enemigo está siendo expulsado de forma sistemática y decidida de posiciones fortificadas”, una maniobra iniciada el 29 de enero.

Una vista muestra edificios gravemente dañados por los ataques militares rusos en la ciudad de Orikhiv, en primera línea del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Zaporizhia, Ucrania, el 12 de febrero de 2025. REUTERS/Stringer

DeepState informó que los ucranianos lograron retroceder a las fuerzas rusas cerca de cinco aldeas en Zaporizhzhia. Además, detalló que en enero y febrero de este año, las tropas rusas ocuparon 371 kilómetros cuadrados frente a los 517 kilómetros cuadrados tomados en el mismo periodo del año anterior.

Mientras continúan los combates, persisten los intentos de alcanzar una solución diplomática para poner fin al conflicto, que entra en su quinto año. El presidente Volodímir Zelenski confirmó que se mantiene prevista una nueva ronda de negociaciones de paz bajo mediación de Estados Unidos, a pesar de los recientes ataques estadounidenses e israelíes sobre Irán durante el fin de semana.

(Con información de Reuters)