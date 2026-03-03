Arrancan los funerales de los más de 160 muertos en un bombardeo a una escuela en plena ofensiva de EEUU e Israel

Entre los asistentes al funeral, familiares de las víctimas portaron retratos de estudiantes, profesores y padres fallecidos durante el bombardeo a la escuela Shajaré Tayabé en Minab, una localidad del sur de Irán. De acuerdo con la cadena de televisión iraní Press TV, la multitud se reunió para rendir homenaje a quienes perdieron la vida hace tres días en el ataque aéreo, en el marco de la ofensiva a gran escala que Estados Unidos e Israel emprendieron recientemente contra territorio iraní.

La ceremonia se desarrolló este martes en las calles de Minab, en la provincia de Hormozgán, donde residentes y parientes de las víctimas caminaron juntos, según detalló Press TV. La cifra de fallecidos asciende a 165, conforme lo informado por las autoridades iraníes y consignado por el mismo medio. Un elevado número de las personas fallecidas eran alumnas de esa institución educativa, aunque entre las víctimas también se confirmaron docentes y padres de familia.

La Fiscalía provincial denunció el ataque contra la escuela como “criminal” y “salvaje”, en palabras citadas por Press TV, y anunció investigaciones para esclarecer tanto la responsabilidad como el origen de las armas utilizadas en el bombardeo. Mojtaba Qahremani, jefe del aparato judicial de Hormozgán, comunicó que hasta la fecha se ha logrado identificar a 140 de los muertos, mientras siguen las diligencias con pruebas de ADN para establecer la identidad de otras 25 personas.

Según publicó Press TV, fragmentos de las armas empleadas en el ataque han sido recuperados y enviados para su análisis pericial. Los resultados de esta investigación estarían destinados a fundamentar acciones legales, incluyendo la posibilidad de presentar el caso ante tribunales internacionales, de acuerdo con las declaraciones de Qahremani reproducidas por el medio.

Press TV reportó que la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ya ha dejado cerca de 800 víctimas mortales en Irán, conforme confirmó este martes la Media Luna Roja. Las consecuencias del ataque alcanzaron a altas esferas del gobierno iraní, ya que en la lista de fallecidos figuran el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos mandos militares. Esta escalada de violencia también provocó la reacción de Irán, cuyo ejército lanzó misiles y drones contra instalaciones en Israel y bases estadounidenses localizadas en otros países de Oriente Próximo.

La magnitud del ataque y la cantidad de fallecimientos en la escuela Shajaré Tayabé han generado preocupación entre los habitantes de Minab y más allá. Prensa local y medios internacionales han difundido imágenes de la procesión fúnebre en la que la ciudadanía participó masivamente, manifestando su duelo y su demanda de justicia tras el bombardeo, con fotos de las víctimas como principal símbolo en la jornada.