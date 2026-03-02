Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Netanyahu visita el lugar del ataque iraní al oeste de Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó el lunes un sitio al oeste de Jerusalén afectado por un ataque iraní y dijo que era el tercer día de la “Operación León Rugiente” destinada a frustrar las “amenazas existenciales a Israel” junto con Estados Unidos y el presidente estadounidense Donald Trump.

También agradeció a Trump “por unirse a nosotros en este esfuerzo crucial para salvar al mundo”, después de que los ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo Ali Khamenei y llevaron a Irán a tomar represalias con misiles disparados contra Israel y al menos otros siete países.

“He dicho durante muchos años que amenazan no solo a Israel ni solo a Estados Unidos. Gritan “¡Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos!”. Ese es su objetivo final", sentenció.

“Y si este régimen, este régimen terrorista como nunca hemos visto en el mundo, consigue armas nucleares y los medios para lanzarlas, misiles balísticos, misiles balísticos intercontinentales, amenazará a toda la humanidad. Así que nos propusimos protegernos, pero al hacerlo, protegemos”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Khamenei fue abatido el sábado, confirmaron los medios estatales, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran el ataque más ambicioso contra objetivos iraníes en décadas.

Irán calificó los ataques de no provocados e ilegales y respondió con misiles disparados contra Israel y al menos otros siete países, incluidos estados del Golfo que albergan bases estadounidenses.

Además dijo que tenían como objetivo en parte crear las condiciones para que los iraníes derroquen a sus líderes, y agregó que se acercaba el momento de hacerlo.

“Ese día se acerca. Y cuando llegue, Israel y Estados Unidos estarán allí, junto con el pueblo iraní. Y es importante que el pueblo iraní esté allí con nosotros. Eso depende de ellos, nosotros estaremos allí”, declaró Netanyahu a los periodistas.

Un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió en ataques israelíes y estadounidenses el sábado, se exhibe durante una ceremonia conmemorativa celebrada en su honor y en el de otros iraníes que murieron en ataques estadounidenses e israelíes, en Kuala Lumpur, Malasia, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Hasnoor Hussain

Desde que Israel y Estados Unidos lanzaron por primera vez ataques contra Irán el sábado, Netanyahu ha dicho que es hora de que los iraníes “se deshagan del yugo de la tiranía” y el presidente estadounidense, Donald Trump, les ha dicho que “recuperen su país”.

Ataque a Beersheba

El ataque en Beersheba constituye el primer daño severo a estructuras residenciales registrado en esta fase del conflicto.

La municipalidad de Beersheba ha confirmado que el misil balístico destruyó varias casas, obligando a los equipos de emergencia a realizar búsquedas entre los escombros en busca de posibles nuevas víctimas. El suceso ha intensificado la preocupación por la capacidad iraní para alcanzar objetivos en pleno territorio israelí, mostrando un salto cualitativo respecto a ataques previos.

Diecinueve personas han resultado heridas el lunes por la tarde tras el impacto directo de un misil balístico iraní en una zona residencial de Beersheba, al sur de Israel. Según Magen David Adom, entre los heridos figura un hombre de 35 años en estado moderado y dieciocho personas más con heridas leves.

Todas han sido evacuadas al Centro Médico Soroka de la ciudad.

(con información de Reuters y AFP)