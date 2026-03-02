La cronología del conflicto Estados Unidos-Irán y el efecto Trump en la política internacional, según el analista Mauro Enbe

Mauro Enbe subrayó que hoy Estados Unidos e Israel mantienen control aéreo total sobre Irán, redefiniendo la dinámica de seguridad en la zona

En una entrevista en Infobae en vivo, el analista internacional Mauro Enbe trazó una radiografía contundente sobre la nueva fase de tensión en Medio Oriente: “Hoy Estados Unidos e Israel tienen control aéreo total de lo que pasa en Irán”.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Enbe sostuvo que el escenario actual es la consecuencia directa del ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023: “Ahora está explotando algo que viene hace muchísimo tiempo y que todos sabemos que nació con ese ataque. Si no hubiese pasado eso, esto hubiese tardado más. No digo que no hubiese pasado, pero hubiese tardado mucho más”.

El impacto del ataque y la cronología de la escalada en Medio Oriente

El especialista describió cómo la ofensiva de Hamás desencadenó una serie de movimientos regionales sin precedentes: “No solo fue la operación israelí en la Franja de Gaza, sino que también se involucró Hezbolá desde Líbano y se dio el primer enfrentamiento directo Israel-Irán en 2024. Después, en 2025, llegó la guerra abierta, lo que llamó Trump la ‘Guerra de los Doce Días’”.

Enbe detalló que la intervención estadounidense era un desenlace previsible: “Estados Unidos movilizó gran parte de su flota, incluso con portaviones. Uno decía: ‘¿Cuándo va a tomar acción?’ Yo contaba de a sábados, porque el sábado el mercado está cerrado y el domingo el mundo tiene un día para asimilar el golpe. Finalmente pasó”.

Consultado sobre la raíz profunda del conflicto, Enbe recordó: “No es que esto viene de hace unos años. Viene de hace décadas. El escenario actual nació con la Revolución Islámica en 1979. El ayatolá Jomeiní impuso una dictadura de corte islámico fundamentalista y al mismo tiempo desafió a Occidente, sobre todo a Estados Unidos e Israel”.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se intensificó tras el ataque de Hamás en 2023, marcando una nueva fase en la geopolítica de Medio Oriente (@RT_com)

El factor Trump y la política exterior de Estados Unidos

La influencia del presidente estadounidense resultó central en el análisis de Enbe: “Trump asume por segunda vez y absorbe toda la presión de la política exterior. Ya no se habla de Estados Unidos, se habla de Trump. Es un presidente que lleva adelante todo en primera persona”. El analista hizo hincapié en la velocidad inusual de las decisiones y su comunicación: “No solo toma las decisiones más rápido, sino que las comunica a la misma velocidad”.

Sobre el armado político estadounidense, Enbe profundizó: “Hay dos factores a tener en cuenta: las elecciones de medio término del 3 de noviembre y que Trump no puede ser reelecto. Así que tiene mucho menos que perder. Lo que van a buscar es que este conflicto termine rápido. Rápido no son horas, pero sí dos semanas, un mes como muchísimo”.

El especialista advirtió sobre el golpe regional que implican los ataques de Irán: “Irán atacó a cualquiera que tuviese una base estadounidense. Para mí está rompiendo puentes. Catar, que alojó negociaciones, podría sumarse con Estados Unidos e Israel contra Irán”.

Consecuencias para Argentina, la economía y el aislamiento de Irán

Enbe alertó sobre los efectos indirectos para la Argentina: “Siempre tiene repercusiones. Como país con una economía volátil y con un presidente jugado, cualquier fluctuación en el precio del petróleo lo vamos a ver. También el alineamiento de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, que lo dijo en la apertura de sesiones en el Congreso”.

Consultado por la posibilidad de un aislamiento de Irán en la región, Enbe fue categórico: “Aliado estatal, oficial, que pueda llevar a una alianza militar, Irán no lo tiene. Lo que tiene son aliados no estatales, como Hezbolá. Pero hoy, si Irán ataca con misiles balísticos, se está quedando solo. Sus propios vecinos están diciendo: ‘Irán nos está trayendo mucho quilombo’. Antes veían a Estados Unidos e Israel como el problema. Ahora, Irán también”.

Mauro Enbe explicó que la ofensiva de Hamás desencadenó la intervención de Hezbolá y el primer enfrentamiento directo entre Israel e Irán en 2024 (Infobae en Vivo)

Respecto al impacto energético, sostuvo: “Con el aumento del precio del barril de petróleo, puede subir el precio del combustible. Hoy estaría bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del gas y el petróleo a nivel internacional. Frente a una escasez o miedo, el precio sube y eso va a repercutir. El conflicto es en Medio Oriente, pero puede subir la inflación en Argentina por la cuestión energética, que es un componente esencial del IPC”.

El analista también trazó paralelismos con la historia reciente: “No es tan diferente de lo que comunicó Trump sobre armas de destrucción masiva, algo parecido a lo que pasó con Bush y Sadam Huseín. La diferencia es que por ahora no hay tropas estadounidenses en el terreno. Trump dijo: ‘Puede pasar por ahora’. Si la población civil no se involucra, cambiar el régimen es casi imposible”.

La conversación giró también sobre la legitimidad de los organismos internacionales: “La ONU se volvió algo tan ineficaz que nadie la respeta. Hoy sobrevive gracias a Europa. Macron incluso declaró que Francia podría usar armamento nuclear si es necesario”.

Sobre el futuro político de Estados Unidos, Enbe evaluó la posibilidad de que Trump intente forzar una interpretación constitucional para buscar un tercer mandato: “Lo va a intentar. En Estados Unidos mucho depende de la interpretación judicial. Podría tener un punto, pero sería inédito. Creo que las instituciones estadounidenses no lo van a permitir”.

Finalmente, el analista descartó la visión de una Tercera Guerra Mundial tradicional: “No soy afín a esa idea. Lo que estamos viendo es un regreso al mundo del siglo XIX, con conflictos más comunes y menos incentivos a la moderación. El miedo a la guerra mundial se está perdiendo, porque ya no hay generaciones que hayan visto el desastre nuclear”.

