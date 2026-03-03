Netanyahu afirmó que el conflicto contra el régimen iraní no se convertirá en una “guerra interminable” en Medio Oriente

El primer ministro israelí sostuvo que el conflicto contra el régimen iraní es una “puerta hacia la paz” en la región (Europa Press)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes en una entrevista que la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán no será una “guerra interminable”, aunque puede “tomar algún tiempo”.

En declaraciones a Fox News, Netanyahu aseguró que la campaña militar iniciada el fin de semana será “una acción rápida y decisiva”, y agregó: “Puede que tome algún tiempo, pero no tomará años”.

Además, explicó que el objetivo de la operación “León Rugiente” es “crear las condiciones necesarias para que el pueblo iraní pueda tomar en sus manos su destino y formar su propio gobierno democráticamente elegido, que haga de Irán un país diferente”.

Netanyahu sostuvo que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán porque los programas nuclear y de misiles balísticos estaban a solo meses de volverse inmunes. “Si no actuábamos ahora, no se habría podido hacer nada en el futuro”, aseguró.

El primer ministro también señaló que, tras la guerra de 12 días y los bombardeos de junio de 2025, Irán “empezó a construir nuevas instalaciones, nuevos lugares, espacios subterráneos, que habrían hecho que sus programas de misiles balísticos y de bombas atómicas fuesen intocables en unos meses”.

El presidente estadounidense Donald Trump saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al final de una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida (AP/Alex Brandon, Archivo)

Netanyahu afirmó que, tras los ataques contra instalaciones nucleares y el programa de misiles balísticos de Irán, el régimen no mostró señales de repliegue. “Uno pensaría que aprendieron la lección, pero no fue así, porque son irreformables. Son totalmente fanáticos con el objetivo de destruir a Estados Unidos”, declaró.

Durante la entrevista, Netanyahu destacó que en una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en su residencia de Florida, antes de asumir la presidencia en 2025, el mandatario estadounidense insistió en la necesidad de “detener a Irán”.

“Nosotros (Netanyahu y Trump) impulsamos los Acuerdos de Abraham, que consistían en cuatro tratados de paz con cuatro países árabes. Y ahora, trabajando juntos contra Irán, podremos lograr muchísimos más tratados de paz”, afirmó.

Netanyahu reiteró que no prevé una guerra prolongada y expresó su expectativa de que la situación conduzca a una “paz duradera”.

En su visita del lunes a un sitio al oeste de Jerusalén afectado por un ataque iraní, agradeció a Trump “por unirse a nosotros (Israel) en este esfuerzo crucial para salvar al mundo”, tras los ataques estadounidenses e israelíes que provocaron la muerte del líder supremo Ali Khamenei y llevaron a Irán a responder con misiles disparados contra Israel y al menos otros siete países.

Netanyahu visita el lugar del ataque iraní al oeste de Jerusalén

“He dicho durante muchos años que amenazan no solo a Israel ni solo a Estados Unidos. Gritan ‘¡Muerte a Israel, muerte a Estados Unidos!’. Ese es su objetivo final", afirmó Netanyahu. Agregó que, si el régimen iraní obtiene armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales, supondrá una amenaza para toda la humanidad. “Así que nos propusimos protegernos, pero al hacerlo, protegemos”, manifestó.

Netanyahu insistió en que el objetivo es, en parte, crear las condiciones para que los iraníes derroquen a sus líderes y aseguró que ese momento se acerca. “Ese día se acerca. Y cuando llegue, Israel y Estados Unidos estarán allí, junto con el pueblo iraní. Y es importante que el pueblo iraní esté allí con nosotros. Eso depende de ellos, nosotros estaremos allí”, declaró a los periodistas.

En ese sentido, el mandatario estadounidense afirmó el lunes que la ofensiva contra el régimen iraní está lejos de alcanzar su punto máximo y advirtió que la fase más contundente de los ataques aún no ha comenzado.

“Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. La gran oleada aún no ha sucedido. Lo grande viene pronto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con CNN.

(Con información de AFP y EFE)