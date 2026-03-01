La insólita historia detrás de America Ground: el barrio inglés que desafió las reglas

America Ground en Hastings representa un ejemplo único de enclave inglés con identidad independiente y espíritu creativo e histórico (Wikipedia)

En la costa sureste de Inglaterra existe un enclave de casi 4 hectáreas que desafía la geografía y la historia británica. America Ground, ubicado en Hastings, es un pequeño barrio que, aunque se sitúa a 5.400 km de la Estados Unidos que inspiró su nombre, fusiona en su identidad un aire de independencia, creatividad y rebeldía.

Este rincón, donde alguna vez flameó la bandera de las barras y estrellas y se leyó la Declaración de Independencia, conserva hasta hoy su aura de territorio autónomo en plena Inglaterra.

El origen de America Ground

La historia de America Ground comienza a inicios del siglo XIX, cuando Hastings dejó de ser un simple puerto pesquero para transformarse en un incipiente balneario. En ese contexto, un grupo de obreros de la construcción ocupó de manera informal una franja de playa de grava aislada del pueblo por un arroyo. “Este sector era considerado inadecuado para edificar, pero los colonos lograron instalar viviendas y negocios improvisados”, señaló BBC Travel.

Lo que surgió como refugio de pescadores y tripulaciones de barcos confiscados evolucionó en pocos años en una comunidad con estructuras más sólidas. La falta de claridad sobre la propiedad de esos terrenos permitió que los ocupantes evadieran el pago de impuestos, generando una suerte de tierra de nadie que pronto fue vista como un refugio para quienes buscaban autonomía económica.

En la década de 1820, America Ground prosperó al margen de las autoridades. “Había un espíritu de ‘americanismo’ entre algunos de los ocupantes”, escribió el historiador local Steve Peak en The America Ground, Hastings. “Se sentían libres del control de Hastings, de la misma manera que los estadounidenses se liberaron de Inglaterra tras la Guerra de Independencia y la de 1812”. El vecindario, rebautizado con el apodo de “America”, llegó a albergar a cerca de mil personas, lo que representaba aproximadamente el 12% de la población total de Hastings.

La convivencia en espacios reducidos generó disputas vecinales y finalmente llamó la atención del gobierno. Una investigación oficial en 1827 determinó que nadie tenía derechos legales sobre el terreno, y con el tiempo los ocupantes fueron desalojados. Paradójicamente, mientras los Estados Unidos consolidaban su independencia, este otro pedazo de América terminaba bajo soberanía británica.

Para 1835, la zona fue despejada y luego transformada en calles residenciales y comerciales, integrándose física y legalmente a Hastings. Pero el nombre, America Ground, sobrevivió y mantiene su fuerza hasta hoy.

En la década de 1820, America Ground llegó a albergar hasta el 12% de la población de Hastings, atrayendo comerciantes y trabajadores independientes (Wikipedia)

Un barrio con identidad propia y espíritu independiente

El trazado actual de America Ground coincide en gran medida con el que ocuparon los primeros colonos. Las calles Robertson, Trinity y Claremont forman el corazón de este antiguo enclave, donde las viviendas victorianas albergan hoy boutiques, estudios de artistas y pequeños comercios. En el archivo municipal Hastings Museum & Art Gallery se conservan pinturas y bocetos que retratan las primitivas viviendas construidas a partir de barcos y materiales reciclados.

Como muchos balnearios británicos, Hastings experimentó un declive en las décadas de 1970 y 1980, cuando los viajes internacionales se abarataron y restaron atractivo a las playas locales. En los últimos 15 años, America Ground ha vivido una revitalización, impulsada por la llegada de artistas y emprendedores que recuperaron la independencia de sus fundadores.

“El pasado decenio ha traído una llegada de independientes”, explica Seth Peachey, miembro de la cooperativa que gestiona la tienda local Trinity Wholefoods. “Cuando uno llega a America Ground desde las calles comerciales principales, se percibe una atmósfera más bohemia. Es bueno que haya logrado conservar esa identidad”.

La oferta del barrio es amplia y ecléctica. Cafeterías como Stooge, tiendas de regalos como Heliotique y galerías como Project Art Works, que exhibe obras de artistas neurodivergentes, conviven con negocios tradicionales y nuevos espacios culturales. Susan McNally y Tim Scullion, propietarios de la tienda de discos y cómics Wow and Flutter, afirman: “Decidimos abrir aquí por el ambiente independiente y creativo. Las colaboraciones surgen con facilidad, y los artistas y pequeños negocios trabajan juntos en proyectos y eventos”.

Tradiciones, leyendas y la huella estadounidense

A lo largo de los años, America Ground ha generado leyendas urbanas y tradiciones propias. Persiste el mito de que sus fundadores llegaron a declarar la zona como el 24º estado de Estados Unidos, aunque no existe evidencia histórica que lo respalde. Tras la aprobación de la Reform Act de 1832, que amplió el derecho al voto en Gran Bretaña, los habitantes de America Ground desfilaron por el pueblo portando la bandera estadounidense y celebraron su identidad adoptada con un banquete al aire libre. “Planeaban entregar la bandera al alcalde como recuerdo de su fiesta pro-democracia, pero esto se consideró poco patriótico, hasta que decidieron incorporar la Union Jack”, detalló BBC Travel.

La arquitectura peculiar de America Ground incluye casas construidas a partir de barcos reciclados y espacios urbanos que conservan su historia original (Wikipedia)

El barrio disfruta de explicar a los visitantes el origen de su nombre. Durante los últimos años, las celebraciones del 4 de julio han incluido exhibiciones de baile Lindy Hop, muestras de jeeps antiguos y lecturas públicas de la Declaración de Independencia. Más recientemente, la festividad se ha transformado en el “Independents’ Day”, que pone el foco en los negocios locales.

El legado de los primeros colonos también se percibe en el paisaje y la arquitectura. En la zona llamada Rock-a-Nore, junto a los acantilados de arenisca y la playa de pescadores, aún se conservan cabañas levantadas con barcos invertidos, evocando las viviendas originales de America Ground. En pleno centro, la calle Gotham Alley, hoy cubierta de arte urbano y rodeada de talleres, funciona como punto de encuentro para la comunidad. Aquí, durante los festejos patrios, se han realizado ventas de camisetas, sets de DJ y hasta un bar de margaritas.

Donde America Ground se encuentra con el mar, sobresale el enorme Source Park, un skatepark subterráneo construido en una antigua piscina, donde el pulso juvenil y alternativo del barrio se mantiene vivo. “America Ground siempre ha estado ligado a oficios, talleres y comercios. Conserva ese aire de barrio”, sentenció Elsa Simmons, coordinadora del proyecto Hastings Commons.