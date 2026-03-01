Israel prometió una “cadena de ataques” incesantes contra el régimen de Irán mientras la guerra se extiende por la región

Humo se eleva sobre Teherán tras una explosión en el segundo día de bombardeos israelíes y estadounidenses. Ataques en el oeste de Irán mataron este domingo a 43 miembros de las fuerzas de seguridad, según medios locales. (WANA/Reuters)

Israel lanzó el domingo una nueva y masiva oleada de bombardeos contra Teherán, con explosiones que levantaron enormes columnas de humo en zonas donde se concentran edificios gubernamentales iraníes, en el segundo día consecutivo de una guerra que estalló con la muerte del líder supremo Ali Khamenei en una ofensiva conjunta con Estados Unidos.

Bombardeos en el oeste del país mataron este domingo a 43 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes, informaron medios locales, en una señal de que los ataques se extienden más allá de la capital.

Humo se eleva sobre Teherán tras una nueva explosión en el segundo día de la ofensiva israelí-estadounidense. Las autoridades iraníes reportaron más de 200 muertos desde el inicio de los bombardeos. (WANA/Reuters)

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anticipó que Israel mantendrá “una cadena de ataques aérea sin interrupciones” contra objetivos militares y de liderazgo en Irán. El ejército israelí, que calificó la operación como un esfuerzo por “establecer superioridad aérea y abrir el camino hacia Teherán”, afirmó haber eliminado a 40 altos mandos iraníes desde el inicio de la ofensiva, entre ellos el jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour; el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mousavi; y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdolrahim Mousavi, en una ceremonia en Teherán (archivo). Mousavi fue confirmado entre los 40 altos mandos muertos en los bombardeos israelíes y estadounidenses del sábado. (WANA/Reuters)

Los ataques no se limitaron a objetivos militares. Las autoridades iraníes afirmaron que más de 200 personas murieron desde el inicio de los bombardeos. En el sur del país, al menos 115 personas fallecieron cuando un proyectil impactó contra una escuela de niñas, según el gobernador provincial, cifra que no se pudo verificar de manera independiente. El portavoz militar israelí, teniente coronel Nadav Shoshani, dijo no tener conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense en esa zona. El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, capitán Tim Hawkins, señaló que las autoridades estaban investigando los reportes.

Israel y Estados Unidos planearon la operación durante meses. Tel Aviv indicó que los objetivos incluyeron instalaciones de comando de la Guardia Revolucionaria, capacidades de defensa aérea, sitios de lanzamiento de misiles y drones, y aeródromos militares. Uno de los primeros golpes impactó cerca de las oficinas del propio Khamenei, de 86 años, quien llevaba en el poder desde 1989. Fue la segunda vez en ocho meses que la administración Trump se unió a Israel en el uso de fuerza militar contra Irán: en una guerra de 12 días el pasado junio, los ataques conjuntos debilitaron severamente las defensas aéreas, el liderazgo militar y el programa nuclear iraní.

Humo se eleva sobre Teherán tras los bombardeos israelíes y estadounidenses. Israel prometió mantener una "cadena de ataques aérea sin interrupciones" contra objetivos militares y de liderazgo iraníes. (WANA/Reuters)

En esta ocasión, Trump fue más lejos. Además de anunciar “operaciones de combate masivas”, el presidente estadounidense instó al pueblo iraní a aprovechar el momento para derrocar a la república islámica. “Cuando terminemos, tomen su gobierno”, dijo Trump. “Será suyo para tomar. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones.” El mandatario advirtió además que los bombardeos continuarán “durante toda la semana o el tiempo que sea necesario”, y que cualquier represalia iraní será respondida con “una fuerza nunca antes vista”.

La muerte de Khamenei y de buena parte del alto mando iraní abre un vacío de poder sin precedentes en la república islámica. Irán conformó rápidamente un triunvirato de transición integrado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial y el dignatario religioso Alireza Arafi, que gobernará hasta que la Asamblea de Expertos designe un nuevo líder supremo. Analistas estiman que la desaparición del liderazgo político-religioso podría fortalecer aún más la influencia de los Guardianes de la Revolución en la conducción del país.

Mientras tanto, Irán respondió con misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en el Golfo, matando al menos a diez personas e hiriendo a más de 120 en territorio israelí. El ataque más mortífero golpeó la ciudad de Beit Shemesh, donde nueve personas murieron cuando un misil impactó directamente contra un edificio residencial. En Israel, testigos reportaron explosiones en Tel Aviv y activación de sirenas de alerta aérea en varias ciudades.

Vista aérea del edificio destruido por un misil iraní en Beit Shemesh. El ataque mató a nueve personas e hirió a 28, convirtiéndose en el golpe más mortífero contra Israel desde el inicio del conflicto. (Reuters/Ilan Rosenberg)

El conflicto ya amenaza con desestabilizar la economía global. Los Guardianes de la Revolución anunciaron el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo, y miles de vuelos hacia Oriente Medio fueron cancelados o desviados en la mayor perturbación del transporte aéreo internacional desde la pandemia de COVID-19.