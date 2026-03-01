Mundo

El iconico cuadro de David Hockney que reaparece luego de 30 años

La próxima puja transformará el panorama artístico con la trascendencia de una pieza emblemática para coleccionistas y críticos internacionales

El cuadro “English Garden” vuelve
El cuadro “English Garden” vuelve a exhibirse al público tras tres décadas de ausencia (AFP)

English Garden, el primer paisaje inglés de David Hockney, se exhibe de nuevo al público tras casi 30 años fuera de la vista y será subastado próximamente en Londres.

La pieza, considerada central en la evolución de Hockney y del arte contemporáneo, será el foco de una puja organizada por Sotheby’s, donde se estima que alcanzará entre £2,5 millones y £3,5 millones el 4 de marzo de 2026, según informó The Guardian.

La relevancia de la exhibición y la subasta de English Garden reside en ser la primera vez en casi tres décadas que la obra está disponible al público, además de representar un punto de inicio del paisaje inglés en la pintura de Hockney. Su presentación previa a la subasta ofrece una oportunidad poco habitual de valorar su importancia artística e histórica tanto para especialistas como para el público general.

El cuadro se expone en las galerías centrales de Sotheby’s en Londres antes de la subasta, y es considerado un punto de inflexión en la carrera de David Hockney, uno de los artistas contemporáneos más influyentes.

El legado de Hockney cobra
El legado de Hockney cobra relevancia con la reaparición de su obra seminal

De acuerdo con el medio citado, esta muestra ha generado interés internacional y renueva el foco sobre el legado británico en la extensa producción del artista originario de Bradford.

El origen y significado de “English Garden”

La pintura English Garden fue realizada en 1965, durante la estadía de Hockney en Boulder, Colorado, tras su salida de la escuela de arte. Se alojó en un estudio sin ventanas, lo que lo llevó a buscar inspiración en fuentes externas.

La chispa creativa surgió cuando encontró una fotografía en la revista Vogue, tomada por Horst P Horst, que retrataba el jardín topiario de Haseley Court en Oxfordshire. Esta imagen, junto a la nostalgia y el anhelo por Inglaterra, motivó a Hockney a plasmar su primer paisaje inglés.

La exhibición en la Fondation
La exhibición en la Fondation Louis Vuitton destaca la relevancia internacional de la obra de David Hockney y su papel fundamental en la historia del arte contemporáneo (REUTERS)

Tom Eddison, cojefe de arte contemporáneo en Sotheby’s Londres, declaró a The Guardian: “Hay una nostalgia, quizá algo de añoranza, que lo llevó a pintar su tierra natal”. La obra marcó un giro relevante para el artista y para el desarrollo del arte figurativo, ya que fue producida en un periodo dominado por el arte abstracto.

“Es una pintura seminal... Es el origen de todo lo que vendría después en la obra de Hockney”, añadió Eddison. El cuadro fue exhibido al público en la Kasmin Gallery de Londres en 1965 y más tarde en la Whitechapel Gallery en 1970, antes de pasar a manos privadas y reaparecer fugazmente en una subasta en 1997.

Trayectoria de Hockney y legado de la obra

A partir de English Garden, la carrera de Hockney evolucionó en nuevas direcciones. Aunque alcanzó celebridad internacional por sus escenas de piscinas californianas, sus paisajes británicos, en particular los dedicados a East Yorkshire, se han consolidado como algunos de sus trabajos más reconocidos.

English Garden representa el inicio de esta vena creativa, conectando directamente con la tradición británica dentro de la producción de Hockney. Según The Guardian, el artista, actualmente con 88 años, continúa activo, y estrenará nuevas obras en la Serpentine Gallery de Londres en marzo.

El retorno del cuadro pone
El retorno del cuadro pone en foco la influencia británica en la producción de Hockney

En 2025, la Fondation Louis Vuitton de París acogió la mayor retrospectiva de Hockney, con más de 400 obras expuestas y una muestra de su ambición y constancia creativa. Eddison remarcó que la magnitud de esa exposición evidenció la “extraordinaria” energía del artista y su impulso por innovar en el lenguaje visual.

El impacto de Hockney, consolidado por el papel pionero de “English Garden”, se mantiene vigente en el arte contemporáneo y sigue captando la atención de coleccionistas y público general.

La exhibición y subasta de English Garden ponen de manifiesto que el espíritu explorador del artista aún impulsa nuevos caminos y dialoga activamente con el presente del arte.

