Una frase del canciller iraní siembra más dudas sobre el paradero del Ayatollah Ali Khamenei

La máxima autoridad política y religiosa fue declarada a salvo por el canciller iraní, aunque no fue contundente en su respuesta durante una entrevista con un medio de los Estados Unidos

ARCHIVO: El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, saluda durante una reunión en Teherán, Irán, el 17 de febrero de 2026 (Reuters)

Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, permanece con vida tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una entrevista exclusiva con NBC News.

Hasta donde yo sé”, dijo enigmático Araghchi, sembrando dudas sobre el verdadero estado de Khamenei luego de los bombardeos en territorio iraní.

Tras el bombardeo, Araghchi subrayó que “todos los altos funcionarios están vivos” y garantizó la continuidad de las autoridades del régimen. Además, indicó que el presidente del Parlamento y el jefe del poder judicial también sobrevivieron, aunque dos comandantes fallecieron durante la ofensiva.

El ministro iraní condenó que los ataques se produjeran mientras continúan las negociaciones nucleares. NBC News aclaró que no ha podido verificar de forma independiente estas afirmaciones.

El complejo de seguridad del ayatollah Alí Khamenei (Créditos: The New York Times)

Todos los altos funcionarios están vivos”, dijo el funcionario del régimen. “Así que todos están ahora en su puesto, estamos gestionando esta situación y todo está bien”.

Khamenei, entre los objetivos

Una imagen satelital difundida horas después de la ofensiva conjunta entre estadounidenses e israelíes contra el régimen iraní, reveló el impacto directo de los ataques a la cúpula del poder en Teherán. En la fotografía divulgada por The New York Times, puede observarse una densa columna de humo negro y estructuras colapsadas en el complejo de seguridad que alberga la residencia y oficinas del líder supremo de Irán, el ayatolah Ali Khamenei.

Este complejo, uno de los puntos más vigilados de la capital iraní, suele ser el centro de operaciones de Khamenei, así como sede de altos funcionarios del régimen. El ataque, que forma parte de una campaña de bombardeos “de gran envergadura” lanzada tras semanas de amenazas cruzadas, tuvo como objetivo instalaciones estratégicas y figuras clave del liderazgo de la república islámica, según funcionarios israelíes.

Israel confirmó que el presidente Masoud Pezeshkian también fue uno de los objetivos del ataque. No obstante, hasta el momento se desconoce el resultado de los bombardeos.

Testigos en el área reportaron al menos tres explosiones cerca del complejo y un despliegue reforzado de seguridad tras los ataques, mientras las autoridades bloquearon los accesos viales a la zona.

Hasta el momento, persiste la incertidumbre sobre el paradero del líder supremo, aunque persisten los cortes de comunicación y de internet en todo el país, dificultando la circulación de información oficial y la verificación del estado de los principales dirigentes del régimen.

