El ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los ataques de EEUU e Israel

La información fue confirmada por un funcionario israelí, quien sostuvo que hasta el momento se desconoce el resultado de los ataques

El complejo de seguridad del
El complejo de seguridad del ayatollah Alí Khamenei (Créditos: The New York Times)

Una imagen satelital difundida horas después de la ofensiva conjunta entre estadounidenses e israelíes contra el régimen iraní, reveló el impacto directo de los ataques a la cúpula del poder en Teherán. En la fotografía divulgada por The New York Times, puede observarse una densa columna de humo negro y estructuras colapsadas en el complejo de seguridad que alberga la residencia y oficinas del líder supremo de Irán, el ayatolah Ali Khamenei.

Este complejo, uno de los puntos más vigilados de la capital iraní, suele ser el centro de operaciones de Khamenei, así como sede de altos funcionarios del régimen. El ataque, que forma parte de una campaña de bombardeos “de gran envergadura” lanzada tras semanas de amenazas cruzadas, tuvo como objetivo instalaciones estratégicas y figuras clave del liderazgo de la república islámica, según funcionarios israelíes.

Israel confirmó que el presidente Masoud Pezeshkian también fue uno de los objetivos del ataque. No obstante, hasta el momento se desconoce el resultado de los bombardeos.

El ayatollah Ali Khamenei y
El ayatollah Ali Khamenei y el presidente Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los ataques de EEUU e Israel (West Asia News Agency via REUTERS)

Testigos en el área reportaron al menos tres explosiones cerca del complejo y un despliegue reforzado de seguridad tras los ataques, mientras las autoridades bloquearon los accesos viales a la zona.

Hasta el momento, persiste la incertidumbre sobre el paradero del líder supremo, aunque persisten los cortes de comunicación y de internet en todo el país, dificultando la circulación de información oficial y la verificación del estado de los principales dirigentes del régimen.

La destrucción en el complejo se produce en un contexto de máxima tensión regional, con ataques confirmados también en otras ciudades iraníes y respuestas del país persa con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo.

Ataque de Irán a EEUU en Bahréin

Fuentes oficiales y medios como la agencia semioficial Tasnim confirmaron que al menos siete misiles impactaron en áreas cercanas al palacio presidencial en Shemiran, en el norte de Teherán, así como en las inmediaciones del complejo residencial de Khamenei.

Estos ataques han puesto el foco sobre Khamenei, máxima autoridad del régimen, como parte de una estrategia que busca desestabilizar el núcleo del poder iraní y alterar su estructura de gobernanza. De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, Khamenei, de 86 años, no se encontraba en Teherán durante los bombardeos, sino que habría sido trasladado a un lugar seguro, lo que evidencia el nivel de amenaza que enfrenta el liderazgo iraní en el actual escenario.

Posteriormente a los ataques de Estados Unidos e Israel, el régimen de los ayatolás lanzó ataques con misiles contra Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait, y advirtió sobre posibles nuevas ofensivas, según reportó la agencia iraní Mehr.

La estrategia de los ataques de Israel y Estados Unidos se centró no solo en instalaciones militares, sino también en enclaves de alto valor simbólico vinculados al liderazgo supremo iraní.

Israel y Estados Unidos lanzaron
Israel y Estados Unidos lanzaron una operación coordinada contra el régimen de Irán (REUTERS/Jonathan Ernst)

La escalada militar y el ataque directo a lugares asociados a la figura del líder supremo subrayan la gravedad de la crisis y la intención de debilitar los centros neurálgicos de mando en Irán, en un momento donde la respuesta de Teherán se traduce en represalias contra intereses estadounidenses y aliados en el Golfo.

Ali Khamenei ocupa el cargo de líder supremo de Irán desde 1989, sucediendo al ayatollah Ruhollah Khomeini, fundador de la República Islámica y figura central de la revolución de 1979 que derrocó al sha Mohammad Reza Pahlavi.

Además de ejercer el máximo poder político, Khamenei es también la principal autoridad espiritual del Estado. Durante su extenso mandato, ha superado varias rondas de sanciones internacionales, olas de protestas internas motivadas por crisis económicas y sociales, y ha mantenido una relación conflictiva y tensa con los países occidentales.

