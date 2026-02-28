Canadá apoyó los ataques de EEUU e Israel contra el régimen de Irán y Francia pidió una reunión urgente de la ONU

La gente observa cómo el humo se eleva en el horizonte después de una explosión en Teherán

El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó este sábado el apoyo de Canadá a los ataques lanzados este sábado por Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, país al que calificó de “principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Oriente Medio”, y reafirmó “el derecho de Israel a defenderse y a garantizar la seguridad de su población”.

“Canadá respalda la actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”, declaró en un comunicado el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“La posición de Canadá sigue siendo clara: la República Islámica de Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en todo Oriente Medio, tiene uno de los peores historiales de derechos humanos del mundo y nunca debe permitírsele obtener o desarrollar armas nucleares”, añadió el líder canadiense.

Canadá destacó que a pesar de las negociaciones diplomáticas, “Irán no ha desmantelado por completo su programa nuclear, no ha detenido todas las actividades de enriquecimiento ni ha puesto fin a su apoyo a grupos terroristas regionales que actúan como fuerzas subsidiarias”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la Casa Blanca en Washington. REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo

Carney concluyó expresando su solidaridad con el pueblo iraní “en su larga y valiente lucha contra el régimen opresivo de Irán”.

Las hostilidades se iniciaron a primera hora de la mañana en Irán cuando Estados Unidos e Israel lanzaron oleadas de misiles contra objetivos militares.

Poco después del inicio de los ataques, Trump anunció en un mensaje de vídeo colgado en sus redes sociales que EEUU. acababa de iniciar “grandes operaciones de combate” en Irán y que su objetivo es acabar con el régimen iraní y que el pueblo de Irán se alce para tomar el poder.

La posición de Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron por su parte, afirmó este sábado que la “escalada actual” en Oriente Medio es “peligrosa para todos” y que “debe cesar”, además de pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En un mensaje en su cuenta de X sostuvo que el “desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional”.

“La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional”, señaló el mandatario.

Es algo que considera “absolutamente necesario para la seguridad de todos en Oriente Medio”.

Por otro lado, Macron indicó que “las masacres perpetradas por el régimen islámico lo descalifican” y hacen necesario que se dé la palabra al pueblo iraní lo más pronto posible.

En un momento que califica como “decisivo”, aseguró que París ha tomado todas las medidas posibles para garantizar la “seguridad del territorio nacional” y la de los ciudadanos y empresas franceses en Oriente Medio.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. Yoan Valat/Pool vía REUTERS

“Francia también está dispuesta a desplegar los medios necesarios para proteger a sus socios más cercanos, si así lo solicitan”, precisó.

Además de este mensaje, fuentes del Elíseo indicaron que esta mañana Macron mantuvo conversaciones telefónicas por separado con los dirigentes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Jordania, así como con el líder de la región autónoma del Kurdistán.

Por la mañana, la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, ya había pedido a los franceses en la región ser “prudentes”, pero aseguró que los puestos diplomáticos franceses estaban preparados porque esta crisis se veía venir, aunque no se supiera el momento exacto en el que se podrían producir los ataques.

Como consecuencia de esta escalada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las consiguientes represalias del país persa, la aerolínea gala Air France anunció este sábado la suspensión de todos sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

La medida afecta, por el momento, a los trayectos planeados para la jornada de este sábado, si bien en el caso de Tel Aviv las anulaciones son ya oficiales también para el domingo.

