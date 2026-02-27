Un pueblo de Siberia pasó el invierno a -40ºC sin calefacción: detuvieron al alcalde

Un pueblo de Siberia pasó el invierno a -40ºC sin calefacción 3

El alcalde de la localidad de Bodaibo, en Siberia, fue detenido por las fuerzas del orden, informaron este viernes medios locales después de que a finales de enero más de un millar de residentes pasara un mes sin calefacción cuando el termómetro marcaba -40 grados Celsius.

“El jefe del asentamiento urbano de Bodaibo en la región de Irkutsk, Alexey Botvin, ha sido detenido”, informaron las autoridades policiales citadas por TASS.

Aunque no hay información de los motivos de la detención, los medios rusos vinculan el caso con un incidente el 30 de enero en el que un accidente de los sistemas de agua y calefacción dejó sin acceso a dichos servicios a unas 1.500 personas, más de un 15 % de la población de la urbe.

Alexey Botvin, alcalde de Bodaibo, Rusia, enfrenta la grave situación de su pueblo en Siberia, el cual soportó un invierno a -40ºC sin calefacción. (.)

El 22 de febrero las autoridades locales restauraron el servicio de los 194 edificios residenciales de la localidad, que se encuentra más allá del Baikal, a casi 4.500 kilómetros de Moscú.

Las autoridades policiales abrieron una causa penal por negligencia y porque los servicios prestados no cumplían los requisitos de seguridad y realizaron registros en la alcaldía.

Un pueblo de Siberia pasó el invierno a -40ºC sin calefacción 2

Según las autoridades, el 30 de enero, cuatro salas de calderas en Bodaibo fueron cerradas tras la congelación de una tubería de agua, dejando sin calefacción a más de 140 edificios residenciales y dos escuelas. Los investigadores acusaron a Botvin de no resolver el corte con prontitud.

“Dadas las bajas temperaturas exteriores, la pérdida de los servicios de calefacción, agua y alcantarillado en estos edificios residenciales e instalaciones públicas infantiles representó una amenaza para la vida y la salud de al menos 1321 residentes de Bodaiobo”, declaró el Comité de Investigación.

Un pueblo de Siberia pasó el invierno a -40ºC sin calefacción 1

Rusia experimentó un fuerte aumento de los cortes de servicios públicos en enero. A pesar del envejecimiento de la infraestructura y las averías generalizadas, el presupuesto trienal del gobierno prevé una reducción gradual del gasto en vivienda y servicios públicos, ya que el gasto militar sigue siendo una prioridad absoluta.

Trabajadores intentan restaurar los servicios de calefacción en un pueblo de Siberia que soportó temperaturas de -40ºC durante el invierno. (Capturas de video)

Los investigadores iniciaron una investigación penal por negligencia e infracciones en la prestación de servicios públicos esenciales poco después de la interrupción del suministro de calefacción y agua. No identificaron a ningún sospechoso al anunciar la investigación.

(Con información de EFE)