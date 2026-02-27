Mundo

Milicias respaldadas por el régimen de Irán amenazaron a EEUU y con causarle “inmensas pérdidas”

El grupo armado Kataib Hezbollah instó a sus integrantes a prepararse ante un conflicto de larga duración, tras advertencias estadounidenses y acumulación militar en Medio Oriente

Manifestantes y milicianos en el
Manifestantes y milicianos en el techo de una sala de recepción de la Embajada de EEUU en Bagdad, Irak (REUTERS/Thaier al-Sudani)

Un grupo armado iraquí respaldado por el régimen iraní ordenó a sus combatientes prepararse para la posibilidad de una guerra prolongada en Irán si Estados Unidos lleva a cabo ataques militares.

Kataib Hezbollah, organización considerada terrorista por Washington, señaló en un comunicado: “En medio de las amenazas estadounidenses y la acumulación militar que indican una peligrosa escalada en la región, es necesario que todos los combatientes se preparen para una guerra de desgaste potencialmente larga”.

Hezbollah, con base en El Líbano, también advirtió a Estados Unidos sobre “inmensas pérdidas” si inicia un conflicto en la región. Un comandante de una facción armada iraquí declaró a AFP que su grupo considera a Irán un país estratégico y que cualquier ataque contra la República Islámica “nos amenaza directamente”.

El mismo comandante señaló que los grupos armados iraquíes, que aseguran no haber intervenido durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán el año pasado, actuarían con “menos moderación” si los ataques estadounidenses tuvieran como objetivo derrocar al régimen iraní.

Durante el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, varias facciones apoyadas por Irán lanzaron ataques contra tropas estadounidenses en la región y, en menor medida, intentos de ataque contra Israel. Ante la presión de Washington y del propio gobierno iraquí, la mayoría de estos grupos suspendió sus acciones, aunque la exigencia de su desarme ha ido en aumento.

Estos grupos forman parte del denominado “eje de la resistencia”, que incluye a Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen.

Un responsable de Hezbollah afirmó a AFP que el movimiento libanés no intervendría militarmente ante ataques estadounidenses “limitados” contra Irán, pero consideraría como “línea roja” cualquier acción contra el líder supremo Ali Jamenei.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó buques de guerra y aviones cerca de Irán para respaldar sus amenazas de ataque si no se alcanza un acuerdo en las negociaciones nucleares en curso. El jueves, representantes de Estados Unidos e Irán celebraron una tercera ronda de conversaciones, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a la televisión estatal que las negociaciones “hicieron muy buenos avances”.

El portaaviones Gerald Ford abandona Grecia

Otro portaaviones en la región

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegará este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

El portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense. Ahora se dirige a la zona de Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país.

Además, el canal israelí 12 informó del aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel.

El Ford es el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios de este enero.

