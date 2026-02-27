La economía de India crece a un ritmo más rápido de lo esperado: un 7,8% en el último trimestre de 2025

FOTO DE ARCHIVO: Un vendedor ambulante de cambio de divisas cuenta billetes en Nueva Delhi, India, el 10 de febrero de 2025 (Reuters)

India superó las expectativas de crecimiento económico al registrar una expansión de 7,8% en el producto interno bruto (PIB) durante el trimestre concluido en diciembre, una cifra que consolida al país como la economía con mayor ritmo de crecimiento a nivel global y sitúa su proyección anual para 2026 en 7,6%, según informó el medio CNBC.

Este desempeño, impulsado por la revisión metodológica de los indicadores oficiales, refuerza la posición de la nación asiática en el escenario económico internacional y responde a cuestionamientos previos sobre la precisión de sus datos estadísticos.

La reciente actualización de la serie estadística implicó que el crecimiento del PIB correspondiente al trimestre anterior —originalmente informado en 8,2%— fuera ajustado a 8,4% con el nuevo marco metodológico. Además, la estimación de crecimiento para el ejercicio fiscal de 2026 fue revisada al alza, desde 7,4% hasta 7,6%, reflejando un mayor optimismo sobre el desempeño futuro de la economía india.

El cambio en la medición estadística

En enero, el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas de India (MoSPI) implementó una serie de modificaciones en la base de cálculo del PIB, la inflación y la producción industrial, con el objetivo de robustecer la precisión y la credibilidad de los indicadores nacionales. El organismo anunció el traslado del año base del PIB, que pasará de ser 2012 a 2023, y la adopción de nuevas fuentes de datos para reflejar con mayor fidelidad la realidad económica del país.

Vehículos hacen fila en un largo atasco cerca de Bharat Mandapam en Nueva Delhi, India, el 19 de febrero de 2026 (Reuters)

Esta reforma responde a observaciones críticas previas realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en un informe publicado el año pasado asignó una calificación de “C” (la segunda más baja) a la calidad de las estadísticas económicas de la India. El FMI señaló que la utilización de “un año base obsoleto (2011/12)” y el empleo de índices de precios mayoristas junto con la aplicación de un único deflactor en el cálculo de la inflación podían distorsionar la medición real del crecimiento económico del país.

Al respecto, Saurabh Garg, secretario del MoSPI, aseguró a la prensa local: “La nueva serie del PIB atenderá en gran medida las preocupaciones del FMI y, como resultado, esperamos que su evaluación y calificación de los datos de cuentas nacionales de la India cambien”. De esta manera, el gobierno anticipa que los ajustes estadísticos contribuirán a mejorar la percepción internacional sobre la transparencia y confiabilidad de sus indicadores económicos.

Consumo interno, aranceles y resiliencia exportadora

Entre octubre y diciembre, el crecimiento económico se vio favorecido por un incremento puntual en el consumo interno de bienes como oro y automóviles, impulsado por la temporada festiva. No obstante, el informe recoge que este mismo periodo constituyó el primer trimestre completo en que los exportadores indios afrontaron plenamente el impacto de los aranceles de 50% impuestos por Estados Unidos desde agosto del año pasado.

Si bien la administración de Washington y el gobierno indio alcanzaron un acuerdo comercial interino que redujo la tasa arancelaria temporalmente a 18%, el entorno quedó marcado por un clima de incertidumbre. El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló buena parte de la política arancelaria de Donald Trump ha llevado a la aplicación generalizada de un arancel global del 10%, con nueva amenaza de incrementarlo.

Al analizar el desempeño sectorial, el reporte señala que exportaciones clave como textiles, productos marinos, joyas, componentes automotrices y artículos de cuero se han visto afectadas por estas políticas. Sin embargo, los datos oficiales del gobierno de la India demuestran que estos bienes han logrado reorientar sus ventas hacia mercados alternativos fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con la última encuesta económica publicada, la ralentización de las exportaciones hacia el mercado estadounidense no ha frenado el crecimiento de la economía india, reflejando robustez estructural y capacidad de adaptación frente a un entorno internacional desafiante.