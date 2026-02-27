El Reino Unido ordenó retirar a todo el personal de su embajada en Irán por "la situación de seguridad"

La sede de la embajada del Reino Unido en Teherán (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

El Reino Unido ha retirado a todo su personal de Irán “ante la situación de seguridad”, según informó el Foreign Office, que precisa que su embajada en Teherán sigue operando en remoto.

El anuncio coincide con la llegada a la costa israelí del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.

El comunicado oficial del ministerio de Exteriores de Londres precisa que hay “un riesgo intensificado de tensión regional” que puede traducirse en “disrupciones de viajes y otros impactos imprevistos”.

Además, el ministerio desaconseja a los británicos los viajes a Irán en cualquier circunstancia: “Los británicos y/o británico-iraníes con doble nacionalidad se exponen a un riesgo muy alto de arresto, interrogatorio o detención”.

A aquellos que ignoren las advertencias, les recuerda que su seguro de viaje puede verse invalidado, que no hay asistencia consular en persona, y en caso de emergencia advierte a los británicos que “el Gobierno no podrá ayudarte si te encuentras en dificultad en Irán”.

En 2022, los muros de la sede diplomática fueron vandalizados (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS/Archivo)

Medidas de otros países

Hoy mismo, la embajada china en Teherán también instó a sus ciudadanos a salir del país “lo antes posible” y les ha ofrecido asistencia para reubicarlos en vuelos comerciales o rutas terrestres.

Por su parte, Estados Unidos no tiene embajada en Teherán, pero su representación diplomática en Israel ha autorizado hoy la salida del país del personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a “riesgos de seguridad”.

También retiró en días previos a su personal no esencial en Líbano, pero no así de Irak o Kuwait, como habían informado erróneamente algunos medios.

La advertencia del gobierno británico de evitar viajar a Irán por riesgos de detención afecta tanto a ciudadanos británicos como a personas con doble nacionalidad británico-iraní. El riesgo de arresto, interrogatorio o detención es especialmente alto para quienes poseen pasaporte británico o mantienen vínculos con el Reino Unido.

Se recomienda que quienes ya están en Irán reconsideren su permanencia debido a los peligros inmediatos y las serias limitaciones del apoyo consular disponible. Es fundamental mantener los planes de salida actualizados, comprobar la vigencia de los documentos de viaje y vigilar los medios de comunicación para obtener las últimas indicaciones.

USS Gerald R. Ford, el último portaaviones de EEUU en arribar a Medio Oriente (REUTERS/Makis Kartsonakis)

Tensión regional y riesgo de interrupciones de viaje

En la región se vive un clima de tensión elevado que puede escalar en cualquier momento. Esta situación puede generar interrupciones de viaje y otras consecuencias impredecibles, como cancelación de vuelos y alteraciones logísticas.

Se aconseja alejarse de instalaciones militares o de seguridad y estar preparados para resguardarse en el interior si la situación lo exige. Los viajeros deben contar con suministros básicos y atender las instrucciones de las autoridades en caso de emergencia.

Protestas, violencia y restricciones a las comunicaciones en Irán

En varias ciudades de Irán se desarrollan protestas caracterizadas por episodios violentos, arrestos y muertes. Situarse cerca de manifestaciones implica un grave riesgo de detención.

El acceso a internet y otros servicios de comunicación presenta restricciones considerables, lo que dificulta el contacto con el exterior y la obtención de información actualizada. Además, algunas aerolíneas han cancelado vuelos, incrementando la incertidumbre para los viajeros.

Limitaciones del apoyo consular británico

El apoyo consular en Irán es muy limitado debido a la retirada temporal del personal británico por razones de seguridad. La embajada funciona únicamente de manera remota.

Esto reduce notablemente la posibilidad de recibir asistencia de emergencia presencial ante cualquier dificultad, lo que aumenta la vulnerabilidad de los nacionales británicos en el país.