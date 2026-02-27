Mundo

El portaaviones Gerald R. Ford se acerca a las costas de Israel y se suma al despliegue de Estados Unidos contra Irán

El buque de guerra hizo escala en la isla griega de Creta tras para abastecerse en una base naval del país norteamericano. Ahora se dirige a la zona de Haifa. Washington ya desplegó 22 aviones caza en territorio israelí

Guardar
El portaaviones USS Gerald R.
El portaaviones USS Gerald R. Ford sale de la bahía de Souda en la isla de Creta, Grecia, el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Makis Kartsonakis

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegará este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán, según recogen medios israelíes.

Según el diario The Times of Israel, el portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense. Ahora se dirige a la zona de Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país.

Además, el canal israelí 12 informó del aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel.

El Ford es el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios de este enero.

El mayor navío de su tipo en la Armada estadounidense comenzó su despliegue el pasado junio, y fue enviado desde el Mediterráneo al Caribe, donde inició su misión a mediados de noviembre como parte de la campaña de presión sobre el entonces régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Aviones de combate a bordo del Ford participaron en el ataque del 3 de enero a Caracas en el que fueron capturados el dictador Maduro y su esposa, Cilia Flores. A principios de este febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó su regreso a Oriente Medio.

infografia

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro en Ginebra concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos lograron un “avance significativo” en las negociaciones celebradas en Suiza, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, al concluir la última ronda destinada a evitar un conflicto armado entre ambos países. Las conversaciones, mediadas por Omán, se desarrollaron bajo la presión de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien la semana anterior otorgó a Teherán un plazo de 15 días para alcanzar un acuerdo.

Teherán ha insistido en que el diálogo debe centrarse exclusivamente en su programa nuclear, mientras que Washington exige que también se aborden el desarrollo de misiles iraníes y el apoyo a grupos armados en la región. Tras la sesión matutina en la residencia del embajador omaní, ambas delegaciones realizaron consultas con sus respectivos gobiernos, antes de reanudar las reuniones en un ambiente de estricta seguridad.

Albusaidi destacó la “apertura sin precedentes a ideas y soluciones creativas” por parte de ambos equipos negociadores. De acuerdo con el ministro omaní, las discusiones técnicas continuarán la próxima semana en Viena. En el encuentro participó el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones y medios iraníes.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

USS Gerald R. FordEEUUIrán

Últimas Noticias

Los talibanes aseguraron que abatieron a 75 soldados paquistaníes en su ofensiva

Los ataques habrían golpeado instalaciones militares en Abbottabad, Nowshera y las proximidades de Islamabad, en una jornada en la que el mando afgano asegura haber capturado dos bases y 19 puestos militares cerca de la Línea Durand

Los talibanes aseguraron que abatieron

Irán no quiere negociar sobre armas y dice que EEUU tiene “demandas excesivas” para alcanzar un acuerdo nuclear

El canciller Abbas Araghchi habló tras la última ronda de conversaciones en Ginebra, donde se abordaron los reclamos de Washington respecto al programa atómico y misilístico del régimen

Irán no quiere negociar sobre

Milicias respaldadas por el régimen de Irán amenazaron a EEUU y con causarle “inmensas pérdidas”

El grupo armado Kataib Hezbollah instó a sus integrantes a prepararse ante un conflicto de larga duración, tras advertencias estadounidenses y acumulación militar en Medio Oriente

Milicias respaldadas por el régimen

La economía de India crece a un ritmo más rápido de lo esperado: un 7,8% en el último trimestre de 2025

Un nuevo método de cálculo permitió que las autoridades indias reportaran un aumento superior al esperado en el producto interno bruto, elevando así la confianza respecto a la calidad y fiabilidad de los datos presentados por el país

La economía de India crece

Guerra abierta entre Pakistán y Afganistán: qué es la Línea Durand y por qué es tan importante en el conflicto

La delimitación es el nombre de la frontera de 2.640 kilómetros de longitud entre ambos países y sirve como frontera de facto desde 1890

Guerra abierta entre Pakistán y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tini anuncia gira por España:

Tini anuncia gira por España: estos serán los conciertos de la cantante argentina

El exministro Wilson Ruiz denunció amenazas del Frente 33 de las disidencias de las Farc y la UNP le pidió enviar la información: “Cuenta con un esquema de protección robusto”

Vivienda para el Bienestar 2026: ¿Cómo registrarse el apoyo, los requisitos y documentos?

‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy viernes 27 de febrero, desde Sinaloa

Senado, en vivo: las últimas noticias sobre la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil

INFOBAE AMÉRICA
vivo debuta en MWC 2026,

vivo debuta en MWC 2026, donde ofrecerá un adelanto de su próximo móvil insignia, X300 Ultra

El juzgado del 'caso Koldo' recibe el 'caso Plus Ultra' en la Audiencia Nacional, que analiza si asumirlo

Bruselas ve un "paso positivo" el respaldo de Orbán a una misión para inspeccionar el oleoducto Druzhba

Hansi Flick: "Ganamos con suerte en Villarreal"

El PP afirma que el Rey emérito debería tributar en España si regresa y critica al hermano de Sánchez por no hacerlo

ENTRETENIMIENTO

Murió Bobby J. Brown, estrella

Murió Bobby J. Brown, estrella de ‘The Wire’, tras quedar atrapado en un incendio

Así es Love Story: la serie sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette que revela el lado más humano de la fama

La advertencia de Christian Bale a todos los fans que quieren conocerle: “Se decepcionarían”

Entre tradición inglesa y alarma de expertos: por qué el desayuno hiperprotéico de David Beckham genera controversia

“Ahora tengo claro que soy suficiente solo por quien soy”: Bella Hadid se sincera en una charla íntima con su hermana Gigi