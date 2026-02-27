El portaaviones Gerald R. Ford se acerca a las costas de Israel y se suma al despliegue de Estados Unidos contra Irán

El portaaviones USS Gerald R. Ford sale de la bahía de Souda en la isla de Creta, Grecia, el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Makis Kartsonakis

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegará este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán, según recogen medios israelíes.

Según el diario The Times of Israel, el portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense. Ahora se dirige a la zona de Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país.

Además, el canal israelí 12 informó del aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel.

El Ford es el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios de este enero.

El mayor navío de su tipo en la Armada estadounidense comenzó su despliegue el pasado junio, y fue enviado desde el Mediterráneo al Caribe, donde inició su misión a mediados de noviembre como parte de la campaña de presión sobre el entonces régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Aviones de combate a bordo del Ford participaron en el ataque del 3 de enero a Caracas en el que fueron capturados el dictador Maduro y su esposa, Cilia Flores. A principios de este febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó su regreso a Oriente Medio.

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro en Ginebra concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos lograron un “avance significativo” en las negociaciones celebradas en Suiza, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, al concluir la última ronda destinada a evitar un conflicto armado entre ambos países. Las conversaciones, mediadas por Omán, se desarrollaron bajo la presión de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien la semana anterior otorgó a Teherán un plazo de 15 días para alcanzar un acuerdo.

Teherán ha insistido en que el diálogo debe centrarse exclusivamente en su programa nuclear, mientras que Washington exige que también se aborden el desarrollo de misiles iraníes y el apoyo a grupos armados en la región. Tras la sesión matutina en la residencia del embajador omaní, ambas delegaciones realizaron consultas con sus respectivos gobiernos, antes de reanudar las reuniones en un ambiente de estricta seguridad.

Albusaidi destacó la “apertura sin precedentes a ideas y soluciones creativas” por parte de ambos equipos negociadores. De acuerdo con el ministro omaní, las discusiones técnicas continuarán la próxima semana en Viena. En el encuentro participó el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones y medios iraníes.

(Con información de EFE)