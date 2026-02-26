Mundo

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania

La conversación abordó temas como el canje de prisioneros, la reconstrucción del país y el respaldo militar estadounidense

El presidente estadounidense, Donald Trump,
El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el club Mar-a-Lago (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, mantuvieron este miércoles una conversación telefónica clave en vísperas de la próxima ronda de negociaciones sobre la guerra en Ucrania, con el objetivo de coordinar la estrategia de ambos países antes del encuentro diplomático de alto nivel previsto en Ginebra.

La llamada, que se prolongó por cerca de 30 minutos, se centró en los temas que tratarán las delegaciones estadounidense y ucraniana en Suiza y en los preparativos para una futura reunión trilateral con Rusia, programada para marzo.

Un funcionario de la Casa Blanca informó sobre la conversación poco después de que Zelensky confirmara que el principal negociador ucraniano, Rustem Umiérov, se reunirá este jueves con el emisario estadounidense, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, en la ciudad suiza.

Según Zelensky, “hablamos sobre los temas que nuestros representantes abordarán mañana en Ginebra durante el encuentro bilateral, y sobre los preparativos de la próxima reunión de los equipos negociadores al completo, en formato trilateral, a principios de marzo”.

Jared Kushner, Steve Witkoff, Marco
Jared Kushner, Steve Witkoff, Marco Rubio y Daniel Driscoll, representantes de Estados Unidos, en la misión diplomática estadounidense en Ginebra antes de las conversaciones sobre la guerra en Ucrania (REUTERS/Emma Farge/Archivo)

El mandatario ucraniano recalcó que la conversación fue constructiva y que ambos coincidieron en la importancia de elevar el diálogo al máximo nivel político.

Esperamos que este encuentro sirva para hacer avanzar las conversaciones entre dirigentes”, agregó Zelensky a través de la red social X.

El consejero de la presidencia ucraniana, Dmitro Litvin, precisó que la llamada sirvió para coordinar a fondo la agenda negociadora, que incluye cuestiones como un posible canje de prisioneros de guerra y un paquete para la reconstrucción de Ucrania.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha presionado para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado en febrero de 2022, considerado el peor enfrentamiento armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, las negociaciones previas no han logrado detener los combates, que han dejado cientos de miles de muertos, ciudades devastadas y millones de desplazados.

Moscú y Kiev mantienen profundas discrepancias sobre el reparto territorial y las garantías de seguridad para Ucrania. Rusia, que ocupa cerca del 20 % del territorio ucraniano, exige el control total sobre la región de Donetsk y amenaza con tomarla por la fuerza si Kiev no cede en la mesa de negociación. Ucrania, por su parte, rechaza cualquier cesión territorial y reclama garantías efectivas que eviten futuras agresiones rusas.

"Esperamos que este encuentro sirva
“Esperamos que este encuentro sirva para hacer avanzar las conversaciones entre dirigentes”, dijo Zelensky (REUTERS/Liesa Johannssen/Archivo)

Witkoff confirmó el encuentro en Ginebra y afirmó que el objetivo es “explorar diferentes versiones sobre cómo se podría llegar a un acuerdo de paz”. La agenda incluye también la discusión de mecanismos para la reconstrucción del país y la puesta en marcha de medidas humanitarias inmediatas.

La reunión trilateral de marzo es vista por Kiev como un paso previo para lograr un encuentro directo entre los líderes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, una demanda que el gobierno de Zelensky ha reiterado en los últimos meses.

En la llamada, Zelensky volvió a agradecer a Trump el respaldo militar ofrecido a través del programa PURL, una iniciativa impulsada por la OTAN que permite a Ucrania adquirir armas y equipos estadounidenses para reforzar su defensa aérea.

Este invierno es el más difícil para Ucrania, pero los misiles para sistemas de defensa aérea que podemos adquirir de Estados Unidos son muy útiles para superar todos estos desafíos y proteger vidas”, subrayó el mandatario ucraniano.

Witkoff y Kushner han desempeñado un papel activo en la mediación y el diseño de la estrategia negociadora de Washington. Trump reiteró su apoyo a la participación de Estados Unidos en la mesa trilateral y su disposición a impulsar una cumbre de alto nivel si los equipos logran avances en Ginebra.

El enviado especial de Estados
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (Europa Press)

En contraste, el Kremlin informó que no está prevista una conversación telefónica entre Trump y Vladimir Putin. Según el portavoz ruso, Dmitri Peskov, Moscú mantiene sus condiciones para cualquier acuerdo de posguerra, incluyendo el control total de Donetsk y la garantía de que Ucrania no se rearmará con apoyo occidental.

(Con información de AFP y EFE)

