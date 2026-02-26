Mundo

Francia rechazó las acusaciones rusas sobre un supuesto plan para transferir armas nucleares a Ucrania

El gobierno ucraniano y expertos internacionales vinculan la acusación a una estrategia de desinformación de Moscú

Francia negó haber participado en un plan para entregar armas nucleares a Ucrania (Reuters)

Las autoridades de Francia rechazaron de manera categórica las acusaciones formuladas por la inteligencia rusa sobre un supuesto plan conjunto con Reino Unido para suministrar a Ucrania armamento nuclear o una bomba sucia.

Dimitri Medvédev, dirigente de la seguridad rusa, lanzó una amenaza de ataques nucleares contra Kiev, París y Londres luego de que el Kremlin difundiera, sin pruebas, que Francia y el Reino Unido estarían colaborando para entregar armas nucleares a Ucrania.

Dimitri Medvédev amenazó con represalias nucleares a Kiev, París y Londres (Europa Press)

En un comunicado oficial, el gobierno francés calificó la versión rusa como “completamente falsa” y reiteró su adhesión al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Esta respuesta se produjo tras un mensaje del Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR), que afirmó que París y Londres estarían involucrados en preparativos para entregar armas nucleares a Kiev.

Rusia acusó a Francia y Reino Unido de intentar suministrar armas nucleares a Ucrania (Imagen de archivo-Europa Press)

Por su parte, el gobierno de Ucrania negó las acusaciones, calificándolas de absurdas y, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, sostuvo que la dirigencia rusa, con antecedentes de declaraciones falsas, recurre nuevamente a la narrativa de la “bomba sucia” para intentar desacreditar la asistencia internacional a Kiev.

Aunque Francia y Reino Unido también poseen ese tipo de armas, tienen prohibido transferir tecnología o material nuclear a Estados no nucleares como Ucrania, de acuerdo con el tratado. Por lo tanto, cualquier transferencia a Kiev constituiría una violación directa de las normas internacionales.

En este sentido, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha manifestado que su prioridad es la integración a la OTAN y no el desarrollo de armamento nuclear, aunque señaló que, si la adhesión no se concreta, podría reconsiderarse la opción nuclear como elemento de disuasión.

Volodímir Zelensky prioriza la integración de Ucrania a la OTAN sobre el desarrollo nuclear (Reuters)

Tampoco existen antecedentes de que Francia o Reino Unido hayan transferido cabezas nucleares a otros Estados. Si bien algunos países miembros de la OTAN participan en programas de reparto nuclear, Ucrania no integra la organización y no accede a esos acuerdos.

Por ejemplo, en la Conferencia de Seguridad de Múnich se discutió la disuasión nuclear europea y la coordinación entre aliados, pero el debate no incluyó la transferencia de armas a Ucrania.

Las autoridades francesas reiteraron que Moscú es responsable de prolongar la guerra mediante su actitud hostil y las violaciones del espacio aéreo internacional desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Las incursiones aéreas rusas se intensificaron tras el inicio de la invasión a Ucrania (Reuters)

De este modo, Francia mantuvo su disposición a apoyar a Ucrania en el marco de la legalidad internacional y estableció que el envío de tropas solo podría considerarse tras un alto el fuego.

Así, el episodio se inscribe en un contexto de confrontación informativa entre Rusia y sus adversarios europeos, donde la desinformación y el uso de narrativas infundadas buscan influir en la opinión pública y debilitar el respaldo a Ucrania.

(Con información de Europa Press, Reuters y DW)

