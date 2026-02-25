Ucrania advirtió que cientos de africanos han muerto o sido capturados combatiendo para Rusia

Más de 1.700 africanos combaten actualmente en las filas rusas en Ucrania

El gobierno de Ucrania estimó que más de 1.700 combatientes africanos participan actualmente en el conflicto junto al ejército de Rusia. La cifra corresponde a datos oficiales presentados este miércoles por el ministro de Exteriores ucraniano Andri Sibiga durante una visita diplomática en Kiev.

El funcionario compartió estos datos en una reunión con el ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, quien realiza una visita oficial a la capital ucraniana. La presencia de combatientes africanos incluye ciudadanos de al menos 36 países del continente, entre los que se identifican 272 ghaneses en las filas rusas.

Samuel Okudzeto Ablakwa y Andri Sibiga encabezaron reuniones bilaterales en Kiev para abordar el impacto del reclutamiento de africanos en la guerra de Ucrania (Reuters)

El jefe de la diplomacia ucraniana remarcó que se trata de mercenarios al referirse a los extranjeros integrados en el ejército ruso y afirmó que una parte significativa de estos combatientes ha muerto o fue capturada durante el conflicto.

Para Sibiga, la estrategia de reclutamiento de mercenarios extranjeros representa un intento del Kremlin de ampliar el número de países participantes en el conflicto.

Durante la conferencia de prensa conjunta, Sibiga insistió en la necesidad de exponer los esquemas de reclutamiento y evitar que ciudadanos africanos sean llevados a una guerra ajena.

Andri Sibiga calificó a los extranjeros en las filas rusas como mercenarios y alertó sobre el alcance del reclutamiento

Además, explicó que el gobierno de Ucrania mantiene conversaciones con autoridades de los países africanos implicados, con el objetivo de impedir que sus ciudadanos sean captados por estas redes.

Por su parte, Samuel Okudzeto Ablakwa, manifestó que muchos de los africanos que actualmente luchan junto a las fuerzas rusas fueron víctimas de engaños.

Andrii Sybiha Ablakwa denunció que ciudadanos africanos fueron reclutados por Rusia con promesas engañosas (Facebook)

El funcionario ghanés señaló que algunos fueron reclutados a través de la dark web con promesas falsas de empleos convencionales en Rusia. Ablakwa agregó que, durante la próxima presidencia de Ghana en la Unión Africana, el país impulsará campañas para advertir sobre el tráfico y las redes que reclutan personas para el ejército ruso.

Sibiga indicó la participación de ciudadanos africanos como mercenarios y reiteró la importancia de la cooperación internacional para impedir que la población de estos países sea arrastrada al teatro de operaciones en Ucrania.

Charles Njoki aparece fotografiado con uniforme militar ruso en Ucrania (CNN)

Las autoridades ucranianas buscan trabajar tanto con gobiernos individuales como en coordinación con organismos multilaterales para frenar este tipo de reclutamientos.

La visita de Ablakwa a Kiev adquiere relevancia al tratarse del primer viaje oficial de un ministro de Exteriores africano a Ucrania desde el inicio del conflicto a gran escala.

Samuel Okudzeto Ablakwa solicitó personalmente a Volodimir Zelenski la liberación de dos prisioneros ghaneses capturados por Rusia (Reuters)

Durante el encuentro, el ministro ghanés pidió al presidente Volodimir Zelenski la liberación de dos prisioneros de guerra de su país, capturados tras haber sido enrolados en las fuerzas rusas.

Zelenski, agradeció públicamente el respaldo de Ghana en la reciente resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condenó la invasión rusa.

Volodimir Zelenski agradeció públicamente el respaldo de Ghana en la ONU contra la invasión rusa (Europa Press)

La votación coincidió con el cuarto aniversario del inicio del ataque, y el mandatario ucraniano destacó la importancia de sostener el apoyo internacional en el plano político y diplomático.

(Con información de Europa Press)