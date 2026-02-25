Mundo

Ucrania advirtió que cientos de africanos han muerto o sido capturados combatiendo para Rusia

El ministro de Exteriores de Ghana alertó que sus ciudadanos fueron captados incluso por la dark web y sin experiencia militar

Guardar
Más de 1.700 africanos combaten
Más de 1.700 africanos combaten actualmente en las filas rusas en Ucrania

El gobierno de Ucrania estimó que más de 1.700 combatientes africanos participan actualmente en el conflicto junto al ejército de Rusia. La cifra corresponde a datos oficiales presentados este miércoles por el ministro de Exteriores ucraniano Andri Sibiga durante una visita diplomática en Kiev.

El funcionario compartió estos datos en una reunión con el ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, quien realiza una visita oficial a la capital ucraniana. La presencia de combatientes africanos incluye ciudadanos de al menos 36 países del continente, entre los que se identifican 272 ghaneses en las filas rusas.

Samuel Okudzeto Ablakwa y Andri
Samuel Okudzeto Ablakwa y Andri Sibiga encabezaron reuniones bilaterales en Kiev para abordar el impacto del reclutamiento de africanos en la guerra de Ucrania (Reuters)

El jefe de la diplomacia ucraniana remarcó que se trata de mercenarios al referirse a los extranjeros integrados en el ejército ruso y afirmó que una parte significativa de estos combatientes ha muerto o fue capturada durante el conflicto.

Para Sibiga, la estrategia de reclutamiento de mercenarios extranjeros representa un intento del Kremlin de ampliar el número de países participantes en el conflicto.

Durante la conferencia de prensa conjunta, Sibiga insistió en la necesidad de exponer los esquemas de reclutamiento y evitar que ciudadanos africanos sean llevados a una guerra ajena.

Andri Sibiga calificó a los
Andri Sibiga calificó a los extranjeros en las filas rusas como mercenarios y alertó sobre el alcance del reclutamiento

Además, explicó que el gobierno de Ucrania mantiene conversaciones con autoridades de los países africanos implicados, con el objetivo de impedir que sus ciudadanos sean captados por estas redes.

Por su parte, Samuel Okudzeto Ablakwa, manifestó que muchos de los africanos que actualmente luchan junto a las fuerzas rusas fueron víctimas de engaños.

Andrii Sybiha Ablakwa denunció que
Andrii Sybiha Ablakwa denunció que ciudadanos africanos fueron reclutados por Rusia con promesas engañosas (Facebook)

El funcionario ghanés señaló que algunos fueron reclutados a través de la dark web con promesas falsas de empleos convencionales en Rusia. Ablakwa agregó que, durante la próxima presidencia de Ghana en la Unión Africana, el país impulsará campañas para advertir sobre el tráfico y las redes que reclutan personas para el ejército ruso.

Sibiga indicó la participación de ciudadanos africanos como mercenarios y reiteró la importancia de la cooperación internacional para impedir que la población de estos países sea arrastrada al teatro de operaciones en Ucrania.

Charles Njoki aparece fotografiado con
Charles Njoki aparece fotografiado con uniforme militar ruso en Ucrania (CNN)

Las autoridades ucranianas buscan trabajar tanto con gobiernos individuales como en coordinación con organismos multilaterales para frenar este tipo de reclutamientos.

La visita de Ablakwa a Kiev adquiere relevancia al tratarse del primer viaje oficial de un ministro de Exteriores africano a Ucrania desde el inicio del conflicto a gran escala.

Samuel Okudzeto Ablakwa solicitó personalmente
Samuel Okudzeto Ablakwa solicitó personalmente a Volodimir Zelenski la liberación de dos prisioneros ghaneses capturados por Rusia (Reuters)

Durante el encuentro, el ministro ghanés pidió al presidente Volodimir Zelenski la liberación de dos prisioneros de guerra de su país, capturados tras haber sido enrolados en las fuerzas rusas.

Zelenski, agradeció públicamente el respaldo de Ghana en la reciente resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condenó la invasión rusa.

Volodimir Zelenski agradeció públicamente el
Volodimir Zelenski agradeció públicamente el respaldo de Ghana en la ONU contra la invasión rusa (Europa Press)

La votación coincidió con el cuarto aniversario del inicio del ataque, y el mandatario ucraniano destacó la importancia de sostener el apoyo internacional en el plano político y diplomático.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaSoldados africanosGhanaEjército rusoguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

El Reino Unido postergó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Estados Unidos

Londres suspende el trámite parlamentario del tratado que cedería el archipiélago a Mauricio tras las críticas del presidente Trump, que calificó el acuerdo de “gran error” y advirtió sobre el futuro estratégico de la base de Diego García

El Reino Unido postergó la

La Corte Suprema de Brasil condenó a los ideólogos del asesinato de Marielle Franco

La investigación fue posible gracias a la delación premiada del expolicía Ronnie Lessa, autor material del crimen

La Corte Suprema de Brasil

Estados Unidos presiona al Vaticano y a Europa para que reclamen al régimen cubano una transición pacífica

El diplomático Mike Hammer culmina en Roma una gira por España e Italia destinada a articular apoyos internacionales para un cambio político en Cuba, en el marco de la estrategia diseñada por Marco Rubio para este año

Estados Unidos presiona al Vaticano

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Irán para frenar sus ventas de petróleo y el desarrollo de misiles

La medida afecta a redes de adquisición de materiales críticos, operadores de la “flota en la sombra” y entidades que proveen recursos al aparato militar de Teherán

Estados Unidos anunció nuevas sanciones

Luego de 11 años preso en Bali, un estadounidense fue liberado y expulsado de Indonesia

Tommy Schaefer cumplió la pena por asesinar a la madre de su entonces novia en un hotel de lujo. Antes de partir, ofreció disculpas a la familia de la víctima. Su cómplice, Heather Mack, sigue presa en EEUU

Luego de 11 años preso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Real Madrid - Benfica, en

Real Madrid - Benfica, en directo: el partido de vuelta del playoff de Champions en vivo

Eugenio Derbez felicita a su nieta Kia, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, con divertido mensaje

Colombia tiene su versión de Punch, el macaco viral de Japón: Titi fue separado forzosamente de su madre y presenta apego a los humanos y peluches

Receta de ñoquis de sémola, rápida y fácil

Entre aplausos y agradecimientos: así fueron reconocidas las fuerzas armadas tras los enfrentamientos contra el CJNG

INFOBAE AMÉRICA
Del Gran Gatsby a Jeffrey

Del Gran Gatsby a Jeffrey Epstein

El Gobierno de Ecuador calificó de “absurdas” las acusaciones del Líder de Los Lobos contra Daniel Noboa sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio

Alejandra Rubio vuelve a sorprender y se estrena como escritora... ¡Lanza su primera novela!

Banca panameña crece con más consumo y capital extranjero en 2025

El gobierno de El Salvador firma nuevos convenios para ampliar becas universitarias en la zona oriental

ENTRETENIMIENTO

Los exsuegros de Billy Ray

Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose

Así comenzó la lucha de Eric Dane contra la ELA: cuál fue el síntoma sutil que marcó el inicio de la enfermedad

Murió Oliver ‘Power’ Grant, productor y arquitecto empresarial del histórico Wu-Tang Clan

Gerard Butler se baja del avión y la secuela de “El piloto” queda en suspenso

Hilary Duff reflexiona sobre las polémicas con Ashley Tisdale y Lindsay Lohan: “Sinceramente, muy triste”