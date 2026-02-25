Caos en Siria: se confirmó una fuga masiva del mayor campamento de yihadistas tras el retiro de las fuerzas kurdas

Fuerzas sirias custodian a detenidas en Al-Hol. El gobierno detectó 138 brechas en el muro perimetral de 17 kilómetros que facilitaron fugas masivas. (REUTERS/Khalil Ashawi/Foto de archivo)

El gobierno de Siria confirmó el miércoles que miles de familiares de combatientes del grupo Estado Islámico protagonizaron una fuga masiva del campamento de Al-Hol el mes pasado, aprovechando el vacío de seguridad generado por la retirada de las fuerzas lideradas por los kurdos.

Noureddine al-Baba, portavoz del Ministerio del Interior, reveló en una conferencia de prensa en Damasco que las fuerzas gubernamentales encontraron una situación de caos absoluto al tomar el control de las instalaciones. Según el funcionario, el perímetro de 17 kilómetros que rodeaba el campamento presentaba “más de 138 brechas”, lo que facilitó que una multitud de mujeres y niños huyera hacia destinos desconocidos.

“Cuando nuestras fuerzas llegaron, se encontraron con casos de fugas colectivas debido a que el campamento se había abierto de forma desordenada”, afirmó al-Baba.

Detenidas en Al-Hol tras la toma de control siria. Las fuerzas kurdas se retiraron de forma repentina y sin coordinar previamente con la coalición internacional. (REUTERS/Khalil Ashawi)

El portavoz atribuyó la crisis a que las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), que administraron el sitio durante una década con respaldo de Estados Unidos, abandonaron sus puestos el 20 de enero de forma repentina y “sin coordinación” previa con las autoridades sirias ni con la coalición internacional.

Al-Hol, ubicado en el noreste de Siria, llegó a albergar a unas 73.000 personas tras la derrota territorial del Estado Islámico (EI) en 2019.

Detenidas en Al-Hol tras la llegada de fuerzas sirias. El recinto albergaba a 23.500 personas, incluidos 6.500 extranjeros de 44 países en zonas de alta seguridad. (REUTERS/Khalil Ashawi)

Antes de la reciente ofensiva gubernamental, la población era de aproximadamente 23.500 personas, en su mayoría sirios e iraquíes, además de unos 6.500 extranjeros de 44 nacionalidades que permanecían en una sección de alta seguridad.

Cierre definitivo

Foto de archivo: Niños tras una valla en Al-Hol. Las familias que no huyeron fueron trasladadas recientemente al campamento de Akhtarin para vaciar el recinto. (REUTERS/Khalil Ashawi/Foto de archivo)

La confirmación de estas fugas ocurre apenas días después de que el gobierno declarara el cierre definitivo del campamento. Fadi al-Qassem, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores para la administración de Al-Hol, informó que el último convoy de residentes abandonó el lugar el domingo por la mañana. Los sobrevivientes que no escaparon fueron trasladados al campamento de Akhtarin, en la provincia de Alepo, o repatriados a Irak en operaciones asistidas por la ONU.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un monitor de guerra con sede en Gran Bretaña, respaldó la versión de las fugas masivas, informando que un número indeterminado de residentes abandonó el sitio por cuenta propia para evitar ser capturados por las tropas leales al presidente Ahmad al-Sharaa, que han recuperado amplios sectores del norte del país.

Fuerzas sirias tras tomar Al-Hol. Antes del retiro kurdo, EE. UU. trasladó a más de 5.700 sospechosos del EI desde prisiones sirias hacia Irak. (REUTERS/Khalil Ashawi/Foto de archivo)

La inestabilidad en los centros de detención ha generado una respuesta urgente de Estados Unidos. Antes de que las fuerzas sirias completaran su avance, el ejército estadounidense trasladó a más de 5.700 sospechosos de pertenecer al EI desde prisiones sirias hacia centros de seguridad en Irak. El Comando Central de EEUU indicó que este proceso busca evitar que los extremistas se unan a células durmientes que aún operan en la región.

Aunque Al-Hol ha sido vaciado, la incertidumbre persiste sobre el campamento de Roj, una instalación más pequeña que aún permanece bajo control de las SDF y donde se encuentran la mayoría de los extranjeros. La semana pasada, el gobierno sirio bloqueó el traslado de 34 mujeres y niños australianos que intentaban llegar a Damasco para ser repatriados, citando una falta de coordinación con los kurdos.

El destino de los miles que escaparon a través de las brechas del muro de Al-Hol sigue siendo una preocupación de seguridad internacional. Las autoridades temen que el colapso del sistema de detención kurdo permita el resurgimiento de un grupo que, en 2014, sembró el terror en Siria e Irak con ejecuciones masivas y la esclavitud de miles de mujeres y niñas.