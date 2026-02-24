Tailandia acusó a Camboya de romper el alto el fuego tras un enfrentamiento armado en la frontera

Las fuerzas tailandesas y camboyanas protagonizaron un nuevo enfrentamiento en la frontera común (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Las autoridades de Tailandia acusaron a Camboya de quebrantar el alto el fuego pactado en diciembre, tras un incidente que involucró el uso de armas en la frontera compartida.

El suceso se produjo en la zona de Kantharalak, provincia tailandesa de Sisaket, donde el ejército de ese país denunció la utilización de proyectiles de mortero por parte de fuerzas camboyanas, acto que derivó en una respuesta inmediata de las tropas tailandesas.

Un comunicado de las Fuerzas Armadas de Tailandia precisó que, pese a la gravedad del intercambio, no se registraron heridos entre los soldados tailandeses.

Tailandia denunció la violación del alto el fuego por parte de Camboya en la provincia de Sisaket (Reuters)

El portavoz militar tailandés, Winthai Suvaree, explicó que el ataque se produjo junto a una unidad militar y se emplearon varias granadas de 40 milímetros.

Los efectivos tailandeses respondieron con un lanzagranadas M79 en dirección al punto de origen del fuego, con el objetivo de enviar una señal de advertencia y proteger a su personal en la zona.

La situación permanece bajo vigilancia de las autoridades tailandesas, quienes sostienen que los hechos reflejan una falta de disciplina entre los soldados camboyanos.

Las primeras investigaciones indican que el incidente ocurrió durante una rotación de militares camboyanos en su lado de la frontera, quienes estarían poco informados de las regulaciones actuales, lo que habría generado deficiencias en su accionar.

El último ciclo de violencia fronteriza causó más de cien muertos y un millón de desplazados (Europa Press)

Por su parte, la portavoz del Ejército de Camboya, Maly Socheata, negó rotundamente las acusaciones y solicitó a las autoridades tailandesas que cesen en la difusión de información que calificó de falsa, advirtiendo que este tipo de afirmaciones puede provocar malentendidos y aumentar las tensiones en la frontera.

El incidente se produce en un contexto de alta tensión entre ambos países, pese a la tregua alcanzada en diciembre, tras semanas de enfrentamientos en la zona limítrofe.

Antes de este, el último ciclo de ataques dejó más de un centenar de muertos y obligó a más de un millón de personas a desplazarse en ambos territorios.

Bajo este contexto de enfrentamientos, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, expresó su preocupación por el deterioro de las relaciones con Tailandia en la zona fronteriza, advirtiendo que la tregua alcanzada a fines del año pasado atraviesa su fase más crítica.

Hun Manet advirtió que la tregua fronteriza con Tailandia atraviesa una etapa crítica (Reuters)

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó a ambos gobiernos a mantener el alto el fuego y profundizar el diálogo.

António Guterres instó a Camboya y Tailandia a sostener el alto el fuego en la frontera (Reuters)

Mientras la tensión escala, Phnom Penh elevó una protesta formal al Gobierno tailandés por la supuesta incursión de buques tailandeses en aguas territoriales de Camboya.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores camboyano, estas acciones constituyen “claras violaciones” de la soberanía nacional y del Derecho Internacional, lo que motivó la presentación de una nota de protesta ante Bangkok por las “maniobras ilegales” en la zona en disputa.

(Con información de Europa Press y AFP)