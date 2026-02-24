Mundo

El parlamento británico debatirá una moción para exigir la publicación de informes sobre el expríncipe Andrés

Las autoridades legislativas discutirán la divulgación obligatoria de documentos de revisión sobre la designación del hermano del rey

Imagen del príncipe Andrés de
Imagen del príncipe Andrés de Inglaterra asiste a una misa en la Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, Windsor, tras el anuncio de la muerte de su padre, el príncipe Felipe, en Inglaterra, el 11 de abril de 2021. (Steve Parsons/Pool Photo via AP, archivo)

El gobierno británico enfrentó el martes solicitudes para publicar documentos sobre el pasado papel del ex príncipe Andrés como enviado comercial, apenas unas horas después de que un veterano político fuera interrogado por la policía en el creciente escándalo de Jeffrey Epstein.

El mes pasado, las autoridades estadounidenses publicaron millones de archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Epstein, que contienen revelaciones que han sacudido a los círculos políticos y reales británicos.

Ha aumentado la presión sobre el gobierno para que publique sus propios documentos de verificación y ha provocado dos investigaciones policiales separadas y de alto perfil.

Los Liberal Demócratas dijeron que presentarían una moción en el parlamento el martes para obligar al gobierno a publicar documentos de revisión sobre el nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor como enviado comercial, cargo que ocupó de 2001 a 2011. El ex príncipe fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein.

“El público exige con razón saber cómo fue nombrado Andrew Mountbatten-Windsor para representar a nuestra nación en un cargo comercial de alto nivel”, dijo el líder liberal Ed Davey.

“Nadie, sin importar su título o sus amigos, debería estar fuera del escrutinio del parlamento.”

El gobierno tiene previsto que en marzo publique un primer conjunto de documentos relacionados con el nombramiento del ex ministro Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington.

Mandelson, figura clave en la política británica durante décadas y enviado británico en Washington hasta septiembre, fue arrestado el lunes en una investigación separada sobre mala conducta en el cargo público, también relacionada con sus vínculos con Epstein.

Peter Mandelson, ex embajador británico
Peter Mandelson, ex embajador británico en Estados Unidos. REUTERS/Chris Ratcliffe

El nombramiento de Mandelson ya ha provocado una tormenta política con la dimisión de dos de los principales asesores de Starmer debido a la polémica.

La publicación de documentos relacionados con el ex político y el ex príncipe podría suponer un dolor de cabeza adicional para el gobierno y el Partido Laborista que supervisó ambos nombramientos.

Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III, a quien le retiraron sus títulos el año pasado, está siendo investigado tras acusaciones de que compartió documentos sensibles con Epstein durante su mandato como enviado.

El ex príncipe, durante mucho tiempo envuelto en escándalos por su amistad con el difunto delincuente sexual estadounidense, ha negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein.

Miembros de los medios de
Miembros de los medios de comunicación trabajan afuera de la supuesta residencia del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, después de que fuera liberado tras su arresto por la policía de Londres el lunes bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, tras la publicación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados al difunto financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en Londres, Gran Bretaña, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

Los diputados piden la publicación de los documentos de revisión del nombramiento de Andrew como enviado bajo el entonces primer ministro laborista Tony Blair. Mandelson fue entonces una figura clave en el partido, ayudando a asegurar la victoria electoral de Blair y destituyendo a los conservadores.

El biógrafo de Mountbatten-Windsor, Andrew Lownie, dijo a AFP que Blair y Mandelson “impulsaron su nombramiento”.

‘Sigue adelante’

La moción que se está presentando en el parlamento —llamada “humilde dirección”— se utilizó con éxito este mes para obligar al primer ministro Keir Starmer a publicar documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como embajador en Washington en 2024.

Mandelson fue destituido del cargo de enviado principal tras solo siete meses debido a revelaciones sobre la profundidad de sus vínculos con Epstein.

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer. Kin Cheung/Pool vía REUTERS

La ministra del gobierno, Bridget Phillipson, dijo a Sky News el martes que el gobierno “seguiría adelante” con la publicación de los primeros documentos de Mandelson a “principios de marzo”, a pesar de su arresto el lunes.

“Solo debemos tener en cuenta cualquier documento que publiquemos, dada la naturaleza de la investigación policial en curso”, dijo Phillipson.

Starmer ha pedido disculpas a las víctimas de Epstein por nombrar a Mandelson y ha acusado al exenviado de mentir sobre el alcance de sus vínculos con el financiero multimillonario durante el proceso de selección de su destino en Washington.

(con información de AFP)

