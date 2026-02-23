Mundo

Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París vetó el acceso del embajador de Donald Trump

La medida se produce tras la ausencia de Charles Kushner a una citación formal, en medio de tensiones diplomáticas por la muerte del activista Quentin Deranque

Guardar
Emmanuel Macron y Donald Trump
Emmanuel Macron y Donald Trump

La prohibición de acceso directo al Gobierno de Francia impuesta al embajador de Estados Unidos en París, Charles Kushner, marca un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países tras la polémica por la muerte del activista de extrema derecha Quentin Deranque.

El diplomático norteamericano fue vetado de reuniones con miembros del Ejecutivo francés después de no acudir a una citación formal del Ministerio de Exteriores la tarde del lunes, confirmaron fuentes diplomáticas.

El motivo de la convocatoria fueron las declaraciones de la Embajada de Estados Unidos en Francia y de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que publicaron en la red social X mensajes alertando sobre el auge del “extremismo violento de izquierda” y calificando el asesinato de Deranque como un asunto de seguridad pública.

Según los reportes oficiales, Deranque murió el 14 de febrero en Lyon tras ser golpeado durante un enfrentamiento entre militantes de extrema derecha y grupos de ultraizquierda, lo cual conmocionó al país y elevó la tensión en vísperas de las elecciones presidenciales de 2027.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, rechazó la utilización política de la tragedia y enfatizó que “Francia no tiene lecciones que aprender sobre la violencia, en particular de la reaccionaria comunidad internacional”.

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La cancillería francesa expresó que la reacción del embajador representa “una aparente incomprensión de las expectativas básicas de la misión de un embajador que tiene el honor de representar a su país”, razón por la cual se le negó el acceso directo a altos funcionarios. No obstante, las autoridades aclararon que Kushner podrá seguir cumpliendo funciones diplomáticas y presentarse en el Quai d’Orsay para mantener el diálogo bilateral.

La publicación estadounidense señalaba que “el extremismo violento de izquierda está en aumento y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública”, anticipando que seguirán de cerca la evolución del caso y esperan que los responsables sean llevados ante la justicia. El mensaje fue replicado tanto por la embajada en París como por la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, Sarah B. Rogers.

Una bandera francesa con el
Una bandera francesa con el mensaje "Justicia para Quentin" se exhibe mientras la gente se reúne para rendir homenaje a Quentin, un activista que murió a causa de las heridas sufridas durante una paliza el 12 de febrero en Lyon, durante una manifestación en la Place de la Sorbonne en París, Francia, el 15 de febrero de 2026. REUTERS/Stephane Mahe

Esta situación no es inédita para Kushner, quien ya había sido convocado al Ministerio de Exteriores en agosto del año pasado tras criticar públicamente a las autoridades francesas por su supuesta inacción frente al antisemitismo. En aquella oportunidad, el propio embajador tampoco acudió y fue representado por un encargado de negocios de la misión diplomática.

El historial personal de Kushner, padre de Jared Kushner (yerno de Donald Trump), añade contexto: en 2005 fue condenado a dos años de prisión por evasión fiscal y otros delitos, y recibió un indulto presidencial de Donald Trump en 2020. La actual controversia se produce en un momento de creciente polarización política tanto en Francia como en Estados Unidos, donde la gestión de la violencia política y la instrumentalización de tragedias nacionales se han convertido en temas de debate internacional.

(Con información de AP, Europa Press, AFP, Reuters y EFE)

Temas Relacionados

franciaestados unidoscharles kushnerquentin deranque

Últimas Noticias

La OMS alertó de un aumento del 20% en los ataques contra el sistema sanitario ucraniano en 2025

La organización documenta 2.881 agresiones contra hospitales, ambulancias y almacenes médicos desde el inicio de la guerra, con el tercer trimestre de 2025 como el período más violento registrado hasta ahora

La OMS alertó de un

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Las autoridades suizas confirmaron que la medida busca prevenir la fuga de fondos sospechosos y garantizar que sean devueltos al pueblo venezolano si se comprueba su origen ilícito

Suiza congeló más de USD

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

Solo unos pocos privilegiados recorren sus galerías ocultas, atraviesan selvas internas y descubren ecosistemas únicos, donde la naturaleza extrema y la historia milenaria conviven en un escenario casi intacto de Vietnam

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas

El ex presidente filipino enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad por al menos 76 asesinatos documentados; la Fiscalía sostiene que seleccionó personalmente a algunas víctimas

La Fiscalía de la Corte

Por qué la flexibilidad laboral y el teletrabajo podrían ser aliados ante la baja en la natalidad mundial, según un estudio

A partir de datos recogidos en 38 países, la investigación realizada por economistas de universidades como Stanford y Princeton resalta que la organización flexible de la jornada incide en el aumento de nacimientos al facilitar la conciliación entre vida personal y obligaciones laborales

Por qué la flexibilidad laboral
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paloma Valencia arremetió contra Gustavo

Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro por sus señalamientos a la Registraduría y el CNE: “Nunca presenta las pruebas”

Embajador de EEUU lamenta la muerte de agentes mexicanos en operativo contra “El Mencho”

Tres senadores se fueron del interbloque peronista y el PJ quedó con la menor representación desde 1983

El juez del ‘caso Koldo’ amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

Perú condena la violencia desatada en México por muerte de ‘El Mencho’ y emite alerta a connacionales por su seguridad

INFOBAE AMÉRICA
El Mallorca destituye a Jagoba

El Mallorca destituye a Jagoba Arrasate

Trump desmiente las supuestas dudas del jefe del Estado Mayor Conjunto sobre un ataque a Irán

La identificación de un hombre de confianza de la pareja de 'El Mencho', clave en su localización

Robles ve con "escepticismo" la nueva ronda de contactos con Rusia y cree que las cesiones le corresponden a Ucrania

Las RSF lanzan una ofensiva contra una localidad clave controlada por un importante líder tribal en Darfur Norte

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande se despide de

Ariana Grande se despide de Glinda: “Es el momento perfecto para pasar página y dejarlo ir”

La razón por la que James Cameron afirma que la compra de Warner Bross por parte de Netflix podría arruinar su carrera

Westeros se expande como nunca: “Juego de tronos” renace con dragones, héroes y relatos sorprendentes

Estrellas consagradas y acción renovada: así es Crime 101, el film que promete revolucionar el género

Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en una película que narrará la historia detrás del clásico ‘Diamantes para el desayuno’