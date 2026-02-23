Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París vetó el acceso del embajador de Donald Trump

Emmanuel Macron y Donald Trump

La prohibición de acceso directo al Gobierno de Francia impuesta al embajador de Estados Unidos en París, Charles Kushner, marca un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países tras la polémica por la muerte del activista de extrema derecha Quentin Deranque.

El diplomático norteamericano fue vetado de reuniones con miembros del Ejecutivo francés después de no acudir a una citación formal del Ministerio de Exteriores la tarde del lunes, confirmaron fuentes diplomáticas.

El motivo de la convocatoria fueron las declaraciones de la Embajada de Estados Unidos en Francia y de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que publicaron en la red social X mensajes alertando sobre el auge del “extremismo violento de izquierda” y calificando el asesinato de Deranque como un asunto de seguridad pública.

Según los reportes oficiales, Deranque murió el 14 de febrero en Lyon tras ser golpeado durante un enfrentamiento entre militantes de extrema derecha y grupos de ultraizquierda, lo cual conmocionó al país y elevó la tensión en vísperas de las elecciones presidenciales de 2027.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, rechazó la utilización política de la tragedia y enfatizó que “Francia no tiene lecciones que aprender sobre la violencia, en particular de la reaccionaria comunidad internacional”.

El embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La cancillería francesa expresó que la reacción del embajador representa “una aparente incomprensión de las expectativas básicas de la misión de un embajador que tiene el honor de representar a su país”, razón por la cual se le negó el acceso directo a altos funcionarios. No obstante, las autoridades aclararon que Kushner podrá seguir cumpliendo funciones diplomáticas y presentarse en el Quai d’Orsay para mantener el diálogo bilateral.

La publicación estadounidense señalaba que “el extremismo violento de izquierda está en aumento y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que representa para la seguridad pública”, anticipando que seguirán de cerca la evolución del caso y esperan que los responsables sean llevados ante la justicia. El mensaje fue replicado tanto por la embajada en París como por la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, Sarah B. Rogers.

Una bandera francesa con el mensaje "Justicia para Quentin" se exhibe mientras la gente se reúne para rendir homenaje a Quentin, un activista que murió a causa de las heridas sufridas durante una paliza el 12 de febrero en Lyon, durante una manifestación en la Place de la Sorbonne en París, Francia, el 15 de febrero de 2026. REUTERS/Stephane Mahe

Esta situación no es inédita para Kushner, quien ya había sido convocado al Ministerio de Exteriores en agosto del año pasado tras criticar públicamente a las autoridades francesas por su supuesta inacción frente al antisemitismo. En aquella oportunidad, el propio embajador tampoco acudió y fue representado por un encargado de negocios de la misión diplomática.

El historial personal de Kushner, padre de Jared Kushner (yerno de Donald Trump), añade contexto: en 2005 fue condenado a dos años de prisión por evasión fiscal y otros delitos, y recibió un indulto presidencial de Donald Trump en 2020. La actual controversia se produce en un momento de creciente polarización política tanto en Francia como en Estados Unidos, donde la gestión de la violencia política y la instrumentalización de tragedias nacionales se han convertido en temas de debate internacional.

(Con información de AP, Europa Press, AFP, Reuters y EFE)