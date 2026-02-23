¿Cita o amistad? Así es la singular app de Stanford que revoluciona la vida universitaria

El algoritmo de Date Drop propone parejas basadas en un detallado cuestionario de compatibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Universidad de Stanford, la plataforma de citas Date Drop, creada por el estudiante de posgrado Henry Weng, se ha convertido en un fenómeno social entre cerca de 5.000 estudiantes solteros.

Concebida a partir de un algoritmo original, la herramienta propone parejas en función de las respuestas a un extenso cuestionario de 66 preguntas.

El entusiasmo generado en el campus ha trascendido fronteras y la plataforma ya está presente en universidades como Columbia, Princeton y el MIT, según informó The Wall Street Journal.

Weng, especialista en ciencias de la computación, desarrolló Date Drop en solo tres semanas. Cada martes a las 21h, el sistema revela nuevos emparejamientos, desencadenando expectativas entre los estudiantes.

Muchos se reúnen en dormitorios o bibliotecas para conocer el resultado y algunos manifiestan su frustración en foros digitales cuando la compatibilidad no coincide con sus expectativas.

El atractivo principal de esta aplicación reside en la posibilidad de facilitar el primer contacto entre estudiantes. “Ayuda a las personas a atreverse a conectar”, explicó Weng a The Wall Street Journal, y detalló cómo, en un entorno de presión académica, la plataforma ofrece una vía para encuentros improbables.

Lugares populares premian con una bebida gratuita a quienes acuden con su primera cita organizada a través de la plataforma.

La vida universitaria en Stanford exige excelencia en todas las áreas, según la estudiante Alena Zhang, quien afirmó a The Wall Street Journal que muchos priorizan tanto el éxito académico y en otras actividades que la vida social queda relegada.

Para numerosos alumnos, entablar conversaciones cotidianas o románticas se convierte en un desafío que esta app busca aliviar. Y ejemplos recientes ilustran el alcance del fenómeno.

Wilson Adkins, alumno de primer año, fue emparejado con una compañera con la que alcanzó un índice de compatibilidad del 99,7%.

Amigos suyos, utilizando la función para proponer parejas, contribuyeron a la coincidencia, generando en un inicio cierta incomodidad, aunque posteriormente ambos lograron compartir espacios de estudio.

Por su parte, el asistente residencial Ben Rosenfeld observa cómo la plataforma domina la conversación entre los estudiantes a su cargo, quienes debaten semanalmente sobre los resultados.

El impacto de esta plataforma ha sido respaldado por una ronda de financiamiento de USD 2,1 millones y la plataforma ya opera en al menos 10 universidades.

Estados Unidos cuenta con una tradición de experimentos similares, como The Marriage Pact, surgido también en Stanford en 2017 y adoptado por más de 100 campus.

Según sus creadores, este proyecto ha generado más de 350.000 emparejamientos y decenas de matrimonios. El rápido ascenso de Date Drop también ha provocado tensiones.

El equipo de The Marriage Pact envió una carta de cese y desistimiento al creador de Date Drop, al considerar que existían similitudes en el enfoque y en las preguntas del cuestionario. Weng manifestó a The Wall Street Journal que su equipo continuará operando.

Otras instituciones refuerzan el fenómeno con iniciativas como Datamatch en Harvard o Perfect Match en Cornell, evidenciando el interés por encontrar alternativas tecnológicas para la vida sentimental, especialmente cuando la socialización tradicional resulta compleja.

En Princeton, el estudiante Pierre Du Plessis relató cómo solicitar una cita en el campus es poco frecuente y existe el temor a la mirada externa: “No quieres ser el chico al que todos recuerdan por hacer el ridículo”, declaró a The Wall Street Journal.

A pesar de la popularidad de la plataforma, persisten desafíos logísticos.

Gabriel Berger, estudiante de segundo año, compartió que, aunque su primera cita fue agradable, las agendas incompatibles dificultaron la continuidad: “El desafío real sigue siendo encontrar tiempo y compatibilidad”, dijo en entrevista con The Wall Street Journal.

Las demandas extracurriculares, prácticas y múltiples cursos complejizan la consolidación de vínculos más allá del primer encuentro. Varios usuarios han encontrado frutos inesperados, no siempre en el plano romántico.

Madhav Abraham-Prakash, responsable de la vida social en la asociación estudiantil de Stanford, ha utilizado Date Drop para ampliar contactos profesionales y establecer conexiones en plataformas como LinkedIn.

En campus de élite como Stanford y otras universidades, el auge de la plataforma de emparejamiento evidencia la búsqueda constante de nuevos modos de conexión en entornos altamente competitivos.

El temor a perder coincidencias valiosas, ya sean románticas, de amistad o de colaboración profesional, permanece en la mente de muchos estudiantes.