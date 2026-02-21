Volodimir Zelensky confirmó la recuperación de gran parte de tierras ocupados por Rusia en el sur de Ucrania

Zelensky afirmó que recibió información sobre Rusia de parte de sus aliados europeos y Estados Unidos (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró que las Fuerzas de Defensa liberaron hasta el momento 300 kilómetros cuadrados en las franjas de territorio en el sur del país en medio de la contraofensiva de Kiev.

“Hoy puedo felicitar a nuestro Ejército, en primer lugar, a todas las Fuerzas de Defensa, porque hasta hoy se han liberado 300 kilómetros cuadrados”, señaló en una entrevista a la agencia AFP.

Según blogueros militares, parte de estos progresos podrían estar relacionados con interrupciones masivas en el funcionamiento de las terminales Starlink en el frente, luego de que Elon Musk desconectara el servicio a las fuerzas rusas a petición de Ucrania.

Zelensky reconoció que las Fuerzas Armadas ucranianas aprovecharon la situación, aunque admitió que sus propias tropas también enfrentaron dificultades por las interrupciones. “Hay problemas, hay desafíos”, afirmó y subrayó que las dificultades para las tropas rusas fueron “mucho más graves”.

El mandatario sostuvo: “No podemos decir que estamos perdiendo la guerra. Honestamente, definitivamente no la perderemos, en absoluto. La pregunta es: ¿ganaremos?”, planteó, a la par que lo calificó como “un tema muy costoso”.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky participa en la conmemoración de los héroes de Kruty colocando flores en su monumento en la tumba de Askold, en el aniversario de la Batalla de Kruty, Kiev, Ucrania, 29 de enero de 2026 (Europa Press)

Zelensky también indicó que tanto estadounidenses como rusos sugieren que abandonar el Donbás, región industrializada y fortificada en el este que Rusia reclama como propia, sería la vía para terminar el conflicto, pero recalcó que Kiev busca garantías de seguridad.

Actualmente, las fuerzas ucranianas mantienen el control de cerca de una quinta parte de la región de Donetsk, mientras que Rusia domina casi toda Lugansk. Ambas regiones conforman el Donbás. Zelensky afirmó que no firmará un acuerdo de paz que no impida futuras invasiones rusas.

Las recientes negociaciones mediadas por Estados Unidos en Ginebra no lograron avances en la cuestión territorial, considerada clave para cualquier posible acuerdo de paz.

No obstante, Zelensky expresó el deseo de que las tropas europeas previstas para desplegarse en caso de cese de hostilidades se ubiquen lo más cerca posible de la línea del frente. “Nos gustaría ver al contingente más cerca de la línea del frente. Por supuesto, nadie quiere estar en primera línea, y, por supuesto, a los ucranianos les gustaría que nuestros socios estuvieran con nosotros en primera línea”, afirmó.

“Sin duda recibimos información de Francia y otros países europeos que solicitamos, y recibimos información de los estadounidenses al mismo nivel que siempre”, agradeció el presidente

“Los estadounidenses siempre nos han dado mucha información, pero no toda la información que nuestras fuerzas armadas ucranianas querían”, añadió.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, habla mientras responde una pregunta durante una reunión con los medios, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 7 de noviembre de 2025 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Por su parte, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, informó que la situación en las zonas de Oleksandrivka y el área de Huliaipole sigue siendo compleja, aunque las fuerzas ucranianas están llevando a cabo operaciones de contraataque y asalto con resultados efectivos.

En cuanto al panorama político interno en Ucrania, Zelensky, afirmó que Moscú presiona a Kiev para que celebre elecciones presidenciales anticipadas con el objetivo de apartarlo del poder.

“Seamos honestos: los rusos solo quieren reemplazarme”, sostuvo Zelensky en una entrevista con AFP en el palacio presidencial. Agregó que “nadie quiere elecciones durante una guerra”, ya que “todos temen sus efectos destructivos”. El mandatario ucraniano señaló además que aún no ha decidido si se postulará en una futura elección.

