Softtek continúa reforzando el ecosistema digital del Real Madrid para mejorar la experiencia de sus aficionados

José Manuel Peña Arroyo, director de tecnología del Real Madrid, subrayó que Softtek se ha convertido en un “verdadero socio estratégico”, participando activamente en cada etapa de la transformación digital del club. Al describir el impacto del trabajo conjunto, Peña Arroyo mencionó que la integración de Softtek en la cultura y los objetivos del club permitió mantener la calidad y la consistencia en la evolución de áreas clave como producto, diseño y tecnología. En ese contexto, el Real Madrid ha visto un avance significativo en la modernización de su ecosistema digital, con un enfoque orientado al aficionado como eje principal de las decisiones tecnológicas.

Según publicó Softtek en un comunicado, la empresa ha acompañado al Real Madrid Club de Fútbol en la actualización de tres plataformas digitales: la Fan App, el portal realmadrid.com y la web dedicada al estadio Santiago Bernabéu. Estos desarrollos se han estructurado en torno a tres principios fundamentales: la centralidad del aficionado, que ubica al seguidor en el núcleo de la estrategia; una arquitectura tecnológica modular y escalable, que permite flexibilidad y adaptación; y la excelencia en la experiencia de usuario, con el objetivo de ofrecer un entorno digital personalizado y accesible para millones de simpatizantes alrededor del mundo. Softtek detalló que estas mejoras buscan fortalecer la interacción digital entre el club y sus seguidores, y adaptar las herramientas tecnológicas a las nuevas demandas del público global.

Entre los productos destacados, la Fan App, diseñada y desarrollada de forma integral por Softtek, experimentó un crecimiento superior al 150% en usuarios activos respecto a la versión anterior. Actualmente, la aplicación registra una valoración de 4,5 sobre 5 en las principales tiendas de aplicaciones, según consignó la empresa. Esta aplicación integra en un solo entorno cobertura en tiempo real de todos los partidos, contenido exclusivo, funcionalidades avanzadas de interactividad, acceso directo al canal Realmadrid TV, perfiles completos de jugadores, posibilidades de comprar merchandising de manera inmediata y acceso a la tienda oficial del club. Softtek reportó que estos avances han convertido a la aplicación en una herramienta clave para consolidar el vínculo entre los aficionados y la entidad.

El sitio web oficial realmadrid.com se posicionó, según el comunicado de Softtek, como la página de club deportivo más visitada a nivel global, superando los 8,9 millones de visitantes mensuales y manteniendo un crecimiento interanual superior al 16%. El portal combina contenidos deportivos, información institucional y la gestión de entradas, facilitando a los seguidores acceder a una amplia gama de servicios y contenidos en línea con la identidad histórica de la organización.

La web dedicada al estadio Santiago Bernabéu, según detalló Softtek, se ha transformado en una plataforma central para la promoción de experiencias alrededor del recinto. Los usuarios pueden explorar virtualmente los espacios más emblemáticos del estadio, adquirir entradas, reservar experiencias VIP y acceder a actividades exclusivas que refuerzan el papel del Bernabéu como un centro de entretenimiento y tecnología de nivel internacional.

Doris Seedorf, CEO de Softtek España, señaló que la colaboración ha producido resultados tangibles y medibles, incluyendo una mayor interacción entre seguidores y club, un crecimiento exponencial en las conversiones comerciales y una infraestructura tecnológica robusta para enfrentar futuros desafíos. Seedorf declaró que “es solo el inicio”, y reafirmó el compromiso de la compañía en continuar impulsando la evolución digital del Real Madrid, aplicando innovación constante y centrando el desarrollo en la creación de nuevas experiencias para los aficionados.

A lo largo del proceso, Softtek avanzó en la integración de herramientas digitales que permiten una relación más cercana, inmediata y personalizada entre el club y sus seguidores. La actualización de las plataformas digitales facilita la adaptación del Real Madrid a las tendencias globales de consumo digital, y permite consolidar su presencia ante millones de aficionados en distintos continentes. Según afirmó el comunicado, la visión fan-centric y la flexibilidad de la arquitectura tecnológica asegurarán que el club pueda responder de forma rápida a las demandas cambiantes de su audiencia en el futuro.

La estrategia digital implementada por el Real Madrid y Softtek ha sentado nuevas bases para la interacción online en el sector deportivo, según informó el comunicado. Las soluciones propuestas remarcan la relevancia de una experiencia personalizada y modular, con desarrollos que abarcan desde aplicaciones móviles y webs adaptativas hasta la integración tecnológica del propio estadio como epicentro de conexión entre el club y quienes lo apoyan.