La investigadora Elisa Díaz gana el X Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas de la Fundación Yuste

El departamento independiente que dirigió servicios político-administrativos en ultramar durante más de cuatro décadas, en un período marcado por la complejidad derivada de la diversidad y dispersión de los territorios, se convierte en el eje de la tesis doctoral que ha obtenido el X Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas convocado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. La doctora Elisa Díaz Álvarez, autora del trabajo ‘El Ministerio de Ultramar (1836-1899)’, centra su investigación en la reorganización institucional de la monarquía española tras las primeras independencias americanas y en el papel decisivo del Ministerio de Ultramar como organismo de coordinación, según informó la Junta de Extremadura a través de una nota de prensa.

La investigación de Díaz Álvarez analiza en profundidad las funciones de este ministerio, que surgió en un contexto en el que la monarquía española afrontaba el reto de articular un espacio soberano con una estructura compleja tanto por la variedad de los territorios como por su geografía. Según detalló la Junta de Extremadura, el Ministerio de Ultramar se concibió como respuesta a los desafíos creados tras varios intentos previos de enfrentar la gestión colonial desde diferentes carteras, y su fundación en 1863 representó una apuesta por la centralización, contraria a las voces favorables a que existiera un régimen colonial autónomo o descentralizado.

Entre las funciones principales del Ministerio de Ultramar figuraba el ejercicio de autoridad sobre un mosaico de islas en el Caribe y el Mar de China, en medio de situaciones conflictivas, amenazas de intervención de Estados Unidos, presiones de la oligarquía esclavista antillana y limitaciones presupuestarias. De acuerdo con lo publicado por la Junta de Extremadura, el ministerio operaba como un enlace entre la metrópoli y sus colonias, aunque no asumía todas las competencias relacionadas con los asuntos coloniales, ya que la administración de Estado, Guerra y Marina continuaban bajo sus propios titulares.

La tesis de Elisa Díaz Álvarez fue calificada con sobresaliente cum laude y le ha valido el reconocimiento en una edición competitiva, con la participación de 71 tesis doctorales procedentes de países como España, Brasil, Venezuela, Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay, Guatemala, Portugal y Francia. De acuerdo con la información recogida por la Junta de Extremadura, Díaz Álvarez es graduada y doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura, donde también cursó el máster en Investigaciones Históricas por el que obtuvo el premio al mejor expediente académico. Además, ha participado en congresos nacionales e internacionales y cuenta con una amplia producción de artículos en revistas especializadas. Actualmente, ejerce como profesora de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La ceremonia de entrega del X Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas de la Fundación Yuste se celebró en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en el marco del IX Congreso Internacional “Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa. El papel de América Latina y Europa en un mundo en guerra”, ratificó el comunicado de la Junta de Extremadura.

Además del trabajo ganador, resultaron finalistas las investigaciones ‘Por Vos han dejado lo poco que tenían: beatas y la construcción del catolicismo moderno en los mundos ibéricos de América y Asia (siglos XVI-XVIII)’, de Elena Manchado Rodríguez; ‘El ritual postridentino y su música durante la labor misional jesuita en América’, de Miriam García Apolonio; ‘Domingo Dulce y Garay (1808-1869). Guerra y política a ambos lados del Atlántico’, de Javier Zúñiga Crespo; y ‘Chile en el corazón: las relaciones de solidaridad política del Partido Comunista de España (PCE) y del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) con la democracia chilena (1970-1982)’, de Pedro Salvador Marchant Veloz, según informó la Junta de Extremadura.

El jurado encargado de valorar los trabajos estuvo integrado por el profesor de Historia de América de la Universidad de Extremadura, Sigfrido Vázquez Cienfuegos; la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, Rosa Mª Perales Piqueres; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno González; la directora general del Centro Universitario Santa Ana y académica de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Carmen Fernández-Daza; y el director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, quien presidió el jurado, según recogió la Junta de Extremadura.

La tesis de Díaz Álvarez destaca como un estudio detallado sobre la reorganización institucional que promovió la monarquía española para ejercer control en territorios lejanos y variados, identificando la creación y evolución del Ministerio de Ultramar como un proceso que reflejó los debates sobre modelos de gobierno y administración colonial en una etapa histórica de transformación en el mapa del poder español. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste convocó el premio con el objetivo de reconocer y difundir investigaciones que contribuyen al análisis de las relaciones entre Europa e Iberoamérica en distintos ámbitos históricos, sociales y políticos.