El inversor tecnológico alemán Maguar invierte en la española GlobalSuite Solutions para acelerar su expansión

La fuerte proyección del mercado de soluciones de gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento (GRC) se refleja en las cifras publicadas por Grand View Research, que estiman que este sector alcanzará un valor global de 134.860 millones de dólares para 2030, con un crecimiento anual del 13,2 por ciento en el periodo comprendido entre 2025 y 2030. En este contexto, el medio Maguar ha anunciado su primera operación en España, mediante la adquisición de una participación relevante en GlobalSuite Solutions, con la intención de potenciar su expansión internacional y consolidar su estrategia en mercados regulados.

Según detalló Maguar, la firma alemana especializada en compañías de software B2B de tamaño medio ha seleccionado a GlobalSuite Solutions para iniciar su incursión en el mercado español, con miras a acelerar el crecimiento de la tecnológica. Fundada en 2007, GlobalSuite Solutions cuenta con una plantilla que supera los 100 profesionales y mantiene actividad en Iberia y Latinoamérica. Su cartera de más de 2.000 clientes abarca sectores donde las exigencias regulatorias son elevadas, como la banca, las aseguradoras, el sector salud y el de telecomunicaciones. Esta clientela accede a herramientas tecnológicas orientadas a gestionar riesgos, garantizar el cumplimiento normativo, asegurar la continuidad del negocio y cumplir con estándares ESG (criterios medioambientales, sociales y de gobernanza).

Maguar informó que el compromiso con GlobalSuite Solutions incluye la potenciación del área comercial y la consolidación de la red de socios estratégicos, junto con un esfuerzo enfocado en la innovación tecnológica. Los planes de desarrollo propuestos buscan avanzar en ámbitos como la automatización de procesos, la integración de sistemas, la inteligencia artificial y la mejora de la experiencia de usuario. Paralelamente, la estrategia delineada prevé la entrada en nuevos mercados internacionales y la ejecución de adquisiciones selectivas para reforzar la posición competitiva de la compañía.

El liderazgo de GlobalSuite Solutions se mantendrá en manos de Antonio Quevedo Muñoz, fundador y consejero delegado, quien conservará una participación significativa en la empresa. Además, la estructura directiva se complementará con la incorporación de Jaime Girón de Velasco, que asumirá funciones como Managing Director y respaldará el desarrollo del plan de expansión y la profesionalización del área comercial. Maguar, por su parte, aportará su experiencia en la escalada y crecimiento de empresas de software enfocadas al ámbito empresarial.

El socio fundador de Maguar, Arno Poschik, valoró la oportunidad de colaborar con el equipo de GlobalSuite Solutions, resaltando que la tecnológica ha construido una plataforma GRC robusta y diferenciada en un entorno de crecimiento destacado. Poschik expresó: “Estamos muy ilusionados por iniciar esta colaboración con Antonio y su equipo para acompañar a GlobalSuite Solutions en su próxima etapa de crecimiento”. Además, subrayó que para Maguar, esta alianza representa un paso relevante, ya que permite acceder a un mercado GRC considerado estratégico y con elevado potencial de desarrollo.

Antonio Quevedo Muñoz, en declaraciones recogidas por Maguar, destacó que la entrada del inversor alemán supone un punto de inflexión para la tecnológica española y facilita el inicio de una nueva fase de crecimiento. De acuerdo con sus palabras, la experiencia y visión de Maguar en el área de software B2B los convierte en el socio idóneo para afrontar los próximos retos, fortalecer la capacidad de innovación y extender el alcance internacional de GlobalSuite Solutions. Quevedo Muñoz manifestó también su satisfacción por la llegada de Jaime Girón de Velasco, cuyo papel será determinante para la expansión continua de la empresa y la consolidación de la estrategia comercial.

A través de la operación, Maguar busca fortalecer el desarrollo tecnológico de GlobalSuite Solutions y generar valor sostenido para los clientes, además de captar oportunidades en un sector donde la digitalización y la adaptación a normativas adquieren relevancia creciente. Según el medio Maguar, la expansión de GlobalSuite Solutions a nuevos mercados y el impulso a la innovación en la plataforma forman parte de los objetivos prioritarios de esta alianza, que responde al dinamismo de la demanda en entornos empresariales exigentes.

El aumento del interés inversor en compañías orientadas a soluciones GRC se vincula de manera directa a las oportunidades que representa la transformación digital en sectores donde el cumplimiento normativo, la gestión del riesgo y la integración de criterios ESG resultan determinantes para la competitividad empresarial. GlobalSuite Solutions, con el respaldo y el conocimiento aportados por Maguar, enfoca su nueva etapa en la diversificación de mercados y la optimización de su propuesta tecnológica, orientada a responder a las demandas específicas de sus clientes en sus diferentes ámbitos de actividad.