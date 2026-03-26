Asturias refuerza su promoción turística en Argentina tras recibir un 42% más de visitantes en 2025

El flujo de turistas argentinos hacia Asturias muestra estancias promedio de aproximadamente 9,9 días, una duración que responde a la estrategia del Principado de atraer viajeros que permanezcan más tiempo y aporten mayor valor económico y social a la región. Este objetivo se inscribe en la campaña institucional que el Gobierno de Asturias prepara para el último trimestre de 2025, destinada a fortalecer la presencia de la comunidad en los mercados latinoamericanos, con especial énfasis en Argentina, tal como detalló el medio de comunicación a partir del anuncio hecho en Buenos Aires.

Según publicó la fuente, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, comunicó en la capital argentina que Asturias lanzará próximamente una iniciativa de promoción turística dirigida a viajeros internacionales. Durante una reunión de trabajo sostenida en la sede de Turespaña con el director de la Oficina Española de Turismo, Felipe Formariz, Llamedo explicó que la campaña contará con acciones de difusión combinadas, tanto en soportes impresos como digitales y en las redes sociales. El acto formó parte de una visita institucional que también abarcó contactos en Uruguay, enfocada en estrechar la colaboración entre administraciones y captar un mayor número de visitantes procedentes de América Latina.

El medio detalló que los primeros pasos del programa de promoción incluyen la llegada a Asturias, durante la primavera, de grupos de agentes de ventas de viajes argentinos, quienes recorrerán el territorio y explorarán la variedad de productos turísticos locales. Esta inmersión permitirá a los profesionales argentinos conocer la oferta en gastronomía, cultura, paisajes y experiencias auténticas que distingue al Principado y que, según las autoridades asturianas, tienen especial atractivo para el público sudamericano.

La relevancia de Argentina como mercado prioritario se sustenta en los resultados obtenidos en 2025. Llamedo presentó cifras del Instituto Nacional de Estadística que señalan un incremento del 42,3% en la llegada de turistas argentinos respecto a 2024, alcanzando un total de 5.049 visitantes. Estos turistas generaron 49.203 pernoctaciones, lo que representa un aumento del 47,6%. De acuerdo con el reporte, la comunidad autónoma busca afianzar este crecimiento apostando por un modelo turístico en el que predominen viajeros de alta capacidad de gasto y perfiles interesados en explorar la identidad asturiana de manera pausada.

En el conjunto de España, la llegada de turistas argentinos a lo largo de 2025 también marcó un récord. Precisamente, según datos aportados por la vicepresidenta y recogidos por la fuente, el flujo anual alcanzó los 821.000 visitantes, un 23% más que en 2024. Este volumen de viajeros posicionó a España como uno de los destinos favoritos para el turismo argentino que viaja al extranjero, y trajo consigo un notable incremento del gasto turístico global.

El Principado considera que la afinidad cultural y el interés de los argentinos por la gastronomía, la cultura y el entorno natural de Asturias facilitan la llegada de un perfil de turista compatible con la estrategia local. Llamedo apuntó lo siguiente: “Asturias quiere seguir ganando presencia en un mercado que encaja muy bien con el modelo turístico que estamos consolidando: visitantes que viajan con tiempo, que valoran la gastronomía, la cultura, el paisaje y una experiencia de calidad”.

La propuesta institucional aspira a mantener y mejorar la tendencia de crecimiento detectada en los indicadores recientes. Según consignó el medio, el interés por distribuir la demanda turística a lo largo de todo el año, y no solo en temporada alta, se refleja en la preferencia por captar visitantes dispuestos a prolongar su estancia. En palabras de Llamedo, el objetivo consiste en atraer “al visitante que mejor encaja con nuestra forma de entender el turismo: más calidad, más estancia, más equilibrio, más gasto y más valor para el territorio”.

El Gobierno asturiano calcula que la combinación de acciones promocionales y visitas directas de agentes especializados permitirá fortalecer los lazos con las agencias de viaje argentinas, dinamizar la oferta turística y consolidar el atractivo de Asturias como destino. Según reportó la fuente, las autoridades regionales consideran que el perfil del viajero argentino responde a los objetivos del destino, pues se caracteriza por su interés en conocer en profundidad la región y aportar un impacto económico positivo gracias a estancias medias superiores a la de otros mercados internacionales.

El programa de promoción forma parte de una estrategia más amplia de internacionalización del turismo asturiano, enfocada en atraer públicos de alto consumo que valoren la autenticidad y la experiencia integral. Según publicó el medio, la ejecución de la campaña combinará una presencia renovada en medios de comunicación nacionales e internacionales, así como actividades en el entorno digital y redes sociales, que buscan alcanzar tanto a potenciales visitantes como a intermediarios turísticos.

Con esta inversión institucional, Asturias pretende fortalecer su posicionamiento en América Latina, transformar los avances en cifras históricas y asegurar que el turismo aporte al desarrollo sostenible y equilibrado del territorio.