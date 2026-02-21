Mundo

La Cruz Roja advirtió que la guerra en Ucrania causa “un intolerable sufrimiento” a millones de personas

En las regiones ocupadas por Rusia, ciudadanos enfrentan escasez de vivienda, agua y atención sanitaria, bajo un clima de temor y represión

Millones de familias en Ucrania
Millones de familias en Ucrania han perdido contacto con seres queridos durante la guerra (Reuters)

La Cruz Roja advirtió que la guerra en Ucrania causa un “intolerable sufrimiento” a millones de personas, principalmente debido a la llegada del invierno y el colapso de la infraestructura básica.

Así lo expresó el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Pierre Krähenbühl, quien recorrió diferentes ciudades del país y mantuvo reuniones con autoridades ucranianas y familiares de prisioneros de guerra.

Pierre Krähenbühl, director del CICR,
Pierre Krähenbühl, director del CICR, recorrió zonas afectadas en Ucrania (Reuters)

Durante su visita a Ucrania, describió que casi todas las familias han experimentado pérdidas humanas, desplazamientos o la angustia de no saber el paradero de seres queridos desaparecidos.

El dolor de quienes desconocen
El dolor de quienes desconocen el paradero de sus familiares se repite en todo el país (AP Photo/Dan Bashakov)

El CICR también visitó centros de calefacción y dialogó con personas afectadas por los daños en la infraestructura eléctrica y de calefacción, que han dejado a millones sin servicios básicos durante horas o incluso días.

El organismo humanitario se comprometió a seguir trabajando para facilitar los intercambios de prisioneros y a mantener la identificación de restos humanos, al tiempo que reafirmó la importancia de garantizar la dignidad de las víctimas.

La magnitud de la crisis se refleja también en los informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según ONU Mujeres, el 65 % de la capacidad de generación de energía de Ucrania fue destruida por ataques, provocando apagones que afectan de manera grave la vida cotidiana, especialmente de las mujeres.

Los apagones de electricidad han
Los apagones de electricidad han dejado a millones de ucranianos sin calefacción en pleno invierno (The Reckoning Project)

La responsable de Acción Humanitaria de ONU Mujeres, Sofia Calltorp, describió cómo la falta de electricidad y calefacción limita la movilidad, aumenta la exposición al acoso y complica el acceso a la educación y el empleo.

Ella relató el caso de Irina, madre refugiada que no puede mandar a sus hijos al colegio ni trabajar por los cortes de energía. La ONG reportó que 2025 fue el año más mortífero del conflicto para las mujeres, con más de 5.000 muertes y 14.000 heridas desde 2022.

Por otro lado, el sistema sanitario también se encuentra al límite. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por medio de su portavoz Christian Lindmeier, informó que en los últimos cuatro años se han registrado más de 2.870 ataques a instalaciones de salud, con 233 muertos y 937 heridos.

Más de 2.800 ataques a
Más de 2.800 ataques a instalaciones médicas han sido verificados desde el inicio del conflicto (Reuters)

A esta crisis sanitaria se suma la compleja situación en las regiones controladas por Rusia, que representan cerca del 20 % del territorio ucraniano, donde entre 3 y 5 millones de personas sufren problemas de vivienda, agua, electricidad y atención sanitaria.

Millones de ucranianos enfrentan graves
Millones de ucranianos enfrentan graves problemas de vivienda por los daños causados por la guerra (Europa Press)

En ese contexto, el presidente Vladímir Putin reconoció dificultades urgentes en las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia, que Moscú anexó tras el inicio de la invasión.

Vladimir Putin reconoció problemas urgentes
Vladimir Putin reconoció problemas urgentes en las regiones anexadas por Rusia (Reuters)

Estas dificultades impactan directamente en la vida cotidiana de la población local, que enfrenta obstáculos para acceder a los servicios esenciales.

Además, en esas áreas, la ciudadanía, el idioma y la cultura rusos se imponen en todos los ámbitos, incluido el sistema educativo. Associated Press recogió testimonios de personas que viven bajo temor a represalias, detenciones y abusos, y de familias que han debido abandonar sus hogares para sobrevivir, lo que agrava aún más el panorama humanitario en esas regiones.

(Con información de Europa Press, ONU y AP)

